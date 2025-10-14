古野電気<6814.T>が急反発している。１０日の取引終了後、２６年２月期連結業績予想について、売上高を１２７５億円から１３７５億円（前期比８．３％増）へ、営業利益を１１５億円から１６０億円（同２１．４％増）へ、純利益を９０億円から１５５億円（同３５．３％増）へ上方修正し、あわせて配当予想を中間・期末各５５円の年１１０円から中間・期末各７５円の年１５０円へ引き上げたことが好感されている。



中国における造船会社の高水準な手持ち工事量を背景に建造能力の拡大が進んだことなどを背景に、引き続き舶用事業の商船向け市場における需要が好調に推移する見通し。なお、同時に発表した８月中間期決算は、売上高６８６億５３００万円（前年同期比９．３％増）、営業利益９３億３００万円（同２７．５％増）、純利益１０１億９０００万円（同２．０倍）だった。



