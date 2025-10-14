イオレが急反発、ＦＩＮＸ　ＪＣｒｙｐｔｏと戦略的提携関係構築で基本合意

イオレ<2334.T>が急反発している。この日の寄り前、暗号資産交換業の登録を有するＦＩＮＸ ＪＣｒｙｐｔｏ（東京都港区）と戦略的な提携関係を構築することで基本合意したと発表しており、これを好感した買いが入っている。



ＦＩＮＸ ＪＣｒｙｐｔの親会社である香港のアベニール・グループ社は、株式・債券などの伝統的金融資産と暗号資産の両方を保有し、ビットコインＥＴＦをアジアで有数規模保有する香港拠点の投資会社。また、アベニール・グループ傘下のアベニール・テック社はアジア最大級のビットコインＥＴＦ保有者であるとされている。今回の戦略的提携は、ＦＩＮＸ ＪＣｒｙｐｔｏの知見やネットワークを踏まえ、イオレのトレジャリー（取得・保有・活用）と調達手段の高度化及び多様化、事業展開の選択肢拡充を図るのが目的としている。



また同時に、個人主権型ログイン／認証基盤「Ｌｏｇｉｎ３．０」やライフログ活用型ＡＩエージェント「Ｌｏｇｉｎ３．０ ｗｉｔｈ ＡＩ Ａｇｅｎｔ」などを提供するＵＰＢＯＮＤ（東京都渋谷区）と、暗号資産金融事業における開発パートナーとしての業務提携契約を締結したと発表しており、これも好材料視されている。



出所：MINKABU PRESS