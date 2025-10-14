米津玄師、映画『秒速5センチメートル』主題歌「1991」桜と雪が舞い落ちるカメラエフェクト公開
米津玄師の新曲で劇場用実写映画『秒速5センチメートル』の主題歌「1991」（読み：ナインティ―ンナインティワン）が、10月13日に配信リリース。リリースを記念し、「1991」のカメラエフェクト「1991 Sakura & Snow」が、TikTokにて公開された。
■「1991」投稿キャンペーンも実施
本エフェクトは、TikTok内で使用可能。『秒速5センチメートル』の世界観さながら、桜と雪がひらりひらり舞い落ちる幻想的なフィルターとなっている。
「1991」投稿キャンペーンもTikTok、Instagramで実施。「1991」の公式音源を使用し、期間内にTikTokまたはInstagramストーリーズに投稿・応募した参加者のなかから抽選で、「1991」フローティングペンが70名にプレゼントされる。
メイン写真：PHOTO BY 奥山由之
■リリース情報
2025.10.13 ON SALE
DIGITAL SINGLE「1991」
TikTokエフェクト「1991 Sakura & Snow」
「1991」投稿キャンペーン詳細はこちら
「1991」特設サイト
映画『秒速5センチメートル』作品サイト
米津玄師 OFFICIAL TikTok
米津玄師 OFFICIAL SITE
