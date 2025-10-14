米津玄師、映画『秒速5センチメートル』主題歌「1991」桜と雪が舞い落ちるカメラエフェクト公開

写真拡大

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

米津玄師の新曲で劇場用実写映画『秒速5センチメートル』の主題歌「1991」（読み：ナインティ―ンナインティワン）が、10月13日に配信リリース。リリースを記念し、「1991」のカメラエフェクト「1991 Sakura & Snow」が、TikTokにて公開された。

■「1991」投稿キャンペーンも実施

本エフェクトは、TikTok内で使用可能。『秒速5センチメートル』の世界観さながら、桜と雪がひらりひらり舞い落ちる幻想的なフィルターとなっている。

「1991」投稿キャンペーンもTikTok、Instagramで実施。「1991」の公式音源を使用し、期間内にTikTokまたはInstagramストーリーズに投稿・応募した参加者のなかから抽選で、「1991」フローティングペンが70名にプレゼントされる。

メイン写真：PHOTO BY 奥山由之

■リリース情報

2025.10.13 ON SALE
DIGITAL SINGLE「1991」

■関連リンク

TikTokエフェクト「1991 Sakura & Snow」
https://vm.tiktok.com/ZMAQVdgWB/

「1991」投稿キャンペーン詳細はこちら
https://reissuerecords.net/2025/10/13/1991_snscp/

「1991」特設サイト
https://reissuerecords.net/1991/

映画『秒速5センチメートル』作品サイト
https://5cm-movie.jp

米津玄師 OFFICIAL TikTok

米津玄師 OFFICIAL SITE
http://reissuerecords.net/

■【画像】「1991」ジャケット写真、『秒速5センチメートル』ポスタービジュアル他