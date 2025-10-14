ETF売買動向＝14日寄り付き、日経レバの売買代金は408億円と活況 ETF売買動向＝14日寄り付き、日経レバの売買代金は408億円と活況

14日寄り付きの上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買状況は、9時16分時点でETF・ETN合計の売買代金が前週末同時刻比64.9％増の1142億円。うち、日経平均株価に連動するETF（ベアETF・レバレッジETFを含む）22銘柄の売買代金は同55.7％増の816億円となっている。



個別ではＳＰＤＲゴールド・シェア <1326> 、ＷｉｓｄｏｍＴｒｅｅ 銀上場投資信託 <1673> 、グローバルＸ ゴールド ＥＴＦ <425A> 、グローバルＸ ゴールド ＥＴＦ（為替ヘッジあり） <424A> 、ｉＦｒｅｅ 米債 ３－５年（為替ヘッジなし） <381A> など19銘柄が新高値。ＭＡＸＩＳ日本株高配当７０ <1499> 、ｉＦｒｅｅＥＴＦ 日本株配当ローテーション <435A> 、ＮＥＸＴ ＮＯＴＥＳ 金先物 ベア ＥＴＮ <2037> が新安値をつけている。



そのほか目立った値動きではＳＭＴ ＥＴＦ日本株厳選投資 <257A> が11.45％高、純パラジウム上場信託（現物国内保管型） <1543> が8.26％高、純プラチナ上場信託（現物国内保管型） <1541> が4.20％高と大幅な上昇。



一方、ＷｉｓｄｏｍＴｒｅｅ アルミニウム上場投資信託 <1692> は8.08％安、業界改革厳選ＥＴＦテレビ業界 <394A> は5.52％安、グローバルＸ 銀行 高配当－日本株式 <315A> は5.00％安、ＮＥＸＴ 香港ハンセンダブル・ブル <2031> は4.33％安、中国Ｈ株ブル２倍上場投信 <1572> は4.09％安と大幅に下落している。



日経平均株価が530円安と急落するなか、日経平均に連動するETFでは、ＮＥＸＴ日経平均レバレッジ <1570> が売買代金408億3900万円となり東証全銘柄でトップ。過去5営業日における同時刻の平均売買代金340億6000万円を大幅に上回る活況となっている。



その他の日経平均ETFではＮＥＸＴ 日経平均ダブルインバース・インデックス <1357> が97億1800万円、ＮＥＸＴ 日経２２５連動型 <1321> が83億9600万円、日経平均ベア２倍上場投信 <1360> が68億1200万円、楽天ＥＴＦ－日経レバレッジ指数連動型 <1458> が40億7800万円、日経平均ブル２倍上場投信 <1579> が28億4300万円の売買代金となっている。



株探ニュース

