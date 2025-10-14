―決算で売られた銘柄！ 下落率ランキング―

　企業決算に対する評価は、マーケットでは「株価」として表される。ここでは、決算を受け止めて株価がいかに反応したかを探る。

　以下に挙げたのは、決算発表が「マイナス・インパクト」となった可能性のある東証スタンダード・グロースの銘柄である。株価が決算発表前日の10月9日から10日の決算発表を経て14日9時27分現在、水準を切り下げている銘柄を下落率の大きい順にランキングした。

▲No.2　ＦＩＸＥＲ <5129>
　25年8月期の連結最終損益は21.1億円の赤字(前の期非連結は1.5億円の黒字)に転落し、従来予想の16.5億円の赤字を下回って着地。

▲No.4　ＡＤプラズマ <6668>
　25年8月期の連結経常利益は前の期比17.7％増の18.9億円に伸びたが、26年8月期は前期比28.8％減の13.5億円に減る見通しとなった。

■決算マイナス・インパクト銘柄

コード　銘柄名　　　　市場　　下落率 　発表日　決算期　経常変化率

<3991> ウォンテッド 　東Ｇ 　 -19.90 　 10/10　本決算　　　-40.39
<5129> ＦＩＸＥＲ 　　東Ｇ 　 -18.64 　 10/10　本決算　　　　　－
<3267> フィルＣ 　　　東Ｓ 　 -15.44 　 10/10　　　3Q　　　 82.86
<6668> ＡＤプラズマ 　東Ｓ 　 -13.67 　 10/10　本決算　　　-28.84
<7719> 東京衡機 　　　東Ｓ 　 -11.63 　 10/10　　上期　　　　赤縮

<2437> シンワワイズ 　東Ｓ　　 -9.59 　 10/10　　　1Q　　　　赤転
<3550> ＡＴＡＯ 　　　東Ｇ　　 -8.97 　 10/10　　上期　　　 25.58
<1997> 暁飯島工業 　　東Ｓ　　 -8.71 　 10/10　本決算　　　-11.21
<7811> 中本パックス 　東Ｓ　　 -7.98 　 10/10　　上期　　　 -3.57
<4760> ＡＬＰＨＡ 　　東Ｓ　　 -7.92 　 10/10　本決算　　　 11.61

<4494> バリオ 　　　　東Ｓ　　 -7.62 　 10/10　　上期　　　 15.47
<5595> ＱＰＳ研究所 　東Ｇ　　 -7.61 　 10/10　　　1Q　　　　赤拡
<2687> ＣＶＳベイ 　　東Ｓ　　 -7.05 　 10/10　　上期　　　-85.30
<7603> ジーイエット 　東Ｓ　　 -6.79 　 10/10　　上期　　　　赤拡
<3760> ケイブ 　　　　東Ｓ　　 -6.65 　 10/10　　　1Q　　　　赤転

<137A> ココリブ 　　　東Ｇ　　 -6.35 　 10/10　　　1Q　　　 22.22
<2164> 地域新聞社 　　東Ｇ　　 -6.28 　 10/10　本決算　　　　　－
<3280> エストラスト 　東Ｓ　　 -6.24 　 10/10　　上期　　　659.30
<2999> ホームポジ 　　東Ｓ　　 -5.75 　 10/10　本決算　　　-13.58
<3192> 白鳩 　　　　　東Ｓ　　 -5.61 　 10/10　　上期　　　　赤拡

<6159> ミクロン 　　　東Ｓ　　 -5.07 　 10/10　本決算　　　-40.30
<3627> テクミラ 　　　東Ｓ　　 -5.06 　 10/10　　上期　　　　赤転
<4829> 日エンター 　　東Ｓ　　 -5.04 　 10/10　　　1Q　　　-37.50
<7673> ダイコー通産 　東Ｓ　　 -3.84 　 10/10　　　1Q　　　 -2.06
<9812> テーオーＨＤ 　東Ｓ　　 -3.83 　 10/10　　　1Q　　　-84.34

<9647> 協和コンサル 　東Ｓ　　 -3.58 　 10/10　　　3Q　　　 14.10
<7501> ティムコ 　　　東Ｓ　　 -3.51 　 10/10　　　3Q　　　　赤拡
<4735> 京進 　　　　　東Ｓ　　 -3.49 　 10/10　　　1Q　　　-12.27
<2459> アウン 　　　　東Ｓ　　 -3.28 　 10/10　　　1Q　　　　赤縮
<7360> オンデック 　　東Ｇ　　 -3.01 　 10/10　　　3Q　　　　赤転

<9270> バリュエンス 　東Ｇ　　 -3.01 　 10/10　本決算　　　 27.00
<7219> ＨＫＳ 　　　　東Ｓ　　 -2.94 　 10/10　本決算　　　-27.79
<8260> 井筒屋 　　　　東Ｓ　　 -2.88 　 10/10　　上期　　　-18.92
<3075> 銚子丸 　　　　東Ｓ　　 -2.73 　 10/10　　上期　　　　　－
<7427> エコーＴＤ 　　東Ｓ　　 -2.47 　 10/10　　上期　　　-20.19

<4992> 北興化 　　　　東Ｓ　　 -2.43 　 10/10　　　3Q　　　　6.29
<9331> キャスター 　　東Ｇ　　 -2.39 　 10/10　本決算　　　　黒転
<4645> 市進ＨＤ 　　　東Ｓ　　 -2.22 　 10/10　　上期　　　 15.47
<6555> ＭＳコンサル 　東Ｓ　　 -2.21 　 10/10　　上期　　　　黒転
<7601> ポプラ 　　　　東Ｓ　　 -2.19 　 10/10　　上期　　　 -8.96

<6086> シンメンテ 　　東Ｇ　　 -2.18 　 10/10　　上期　　　 25.79
<8244> 近鉄百 　　　　東Ｓ　　 -2.06 　 10/10　　上期　　　 44.51
<9778> 昴 　　　　　　東Ｓ　　 -1.73 　 10/10　　上期　　　　赤拡
<5900> ダイケン 　　　東Ｓ　　 -1.44 　 10/10　　上期　　　　赤転
<1434> ＪＥＳＣＯ 　　東Ｓ　　 -1.19 　 10/10　本決算　　　　3.43

<2769> ヴィレッジＶ 　東Ｓ　　 -0.88 　 10/10　　　1Q　　　　黒転
<9835> ジュンテン 　　東Ｓ　　 -0.81 　 10/10　　上期　　　　1.07
<2747> 北雄ラッキー 　東Ｓ　　 -0.78 　 10/10　　上期　　　　　－
<9993> ヤマザワ 　　　東Ｓ　　 -0.68 　 10/10　　上期　　　　黒転
<5271> トーヨアサノ 　東Ｓ　　 -0.66 　 10/10　　上期　　　 33.75

※下落率は「決算発表前日の終値を基準とした14日9時27分株価の変化率」。下落率、経常変化率は「％」。本決算の経常変化率は今期予想。
「1Q」は第1四半期決算。「上期」は第2四半期累計決算。「3Q」は第3四半期累計決算。

株探ニュース