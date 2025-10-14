決算マイナス・インパクト銘柄 【東証スタンダード・グロース】寄付 … ＱＰＳ研究所、ジーイエット、アウン (10月10日発表分)
―決算で売られた銘柄！ 下落率ランキング―
企業決算に対する評価は、マーケットでは「株価」として表される。ここでは、決算を受け止めて株価がいかに反応したかを探る。
以下に挙げたのは、決算発表が「マイナス・インパクト」となった可能性のある東証スタンダード・グロースの銘柄である。株価が決算発表前日の10月9日から10日の決算発表を経て14日9時27分現在、水準を切り下げている銘柄を下落率の大きい順にランキングした。
▲No.2 ＦＩＸＥＲ <5129>
25年8月期の連結最終損益は21.1億円の赤字(前の期非連結は1.5億円の黒字)に転落し、従来予想の16.5億円の赤字を下回って着地。
▲No.4 ＡＤプラズマ <6668>
25年8月期の連結経常利益は前の期比17.7％増の18.9億円に伸びたが、26年8月期は前期比28.8％減の13.5億円に減る見通しとなった。
■決算マイナス・インパクト銘柄
コード 銘柄名 市場 下落率 発表日 決算期 経常変化率
<3991> ウォンテッド 東Ｇ -19.90 10/10 本決算 -40.39
<5129> ＦＩＸＥＲ 東Ｇ -18.64 10/10 本決算 －
<3267> フィルＣ 東Ｓ -15.44 10/10 3Q 82.86
<6668> ＡＤプラズマ 東Ｓ -13.67 10/10 本決算 -28.84
<7719> 東京衡機 東Ｓ -11.63 10/10 上期 赤縮
<2437> シンワワイズ 東Ｓ -9.59 10/10 1Q 赤転
<3550> ＡＴＡＯ 東Ｇ -8.97 10/10 上期 25.58
<1997> 暁飯島工業 東Ｓ -8.71 10/10 本決算 -11.21
<7811> 中本パックス 東Ｓ -7.98 10/10 上期 -3.57
<4760> ＡＬＰＨＡ 東Ｓ -7.92 10/10 本決算 11.61
<4494> バリオ 東Ｓ -7.62 10/10 上期 15.47
<5595> ＱＰＳ研究所 東Ｇ -7.61 10/10 1Q 赤拡
<2687> ＣＶＳベイ 東Ｓ -7.05 10/10 上期 -85.30
<7603> ジーイエット 東Ｓ -6.79 10/10 上期 赤拡
<3760> ケイブ 東Ｓ -6.65 10/10 1Q 赤転
<137A> ココリブ 東Ｇ -6.35 10/10 1Q 22.22
<2164> 地域新聞社 東Ｇ -6.28 10/10 本決算 －
<3280> エストラスト 東Ｓ -6.24 10/10 上期 659.30
<2999> ホームポジ 東Ｓ -5.75 10/10 本決算 -13.58
<3192> 白鳩 東Ｓ -5.61 10/10 上期 赤拡
<6159> ミクロン 東Ｓ -5.07 10/10 本決算 -40.30
<3627> テクミラ 東Ｓ -5.06 10/10 上期 赤転
<4829> 日エンター 東Ｓ -5.04 10/10 1Q -37.50
<7673> ダイコー通産 東Ｓ -3.84 10/10 1Q -2.06
<9812> テーオーＨＤ 東Ｓ -3.83 10/10 1Q -84.34
<9647> 協和コンサル 東Ｓ -3.58 10/10 3Q 14.10
<7501> ティムコ 東Ｓ -3.51 10/10 3Q 赤拡
<4735> 京進 東Ｓ -3.49 10/10 1Q -12.27
<2459> アウン 東Ｓ -3.28 10/10 1Q 赤縮
<7360> オンデック 東Ｇ -3.01 10/10 3Q 赤転
<9270> バリュエンス 東Ｇ -3.01 10/10 本決算 27.00
<7219> ＨＫＳ 東Ｓ -2.94 10/10 本決算 -27.79
<8260> 井筒屋 東Ｓ -2.88 10/10 上期 -18.92
<3075> 銚子丸 東Ｓ -2.73 10/10 上期 －
<7427> エコーＴＤ 東Ｓ -2.47 10/10 上期 -20.19
<4992> 北興化 東Ｓ -2.43 10/10 3Q 6.29
<9331> キャスター 東Ｇ -2.39 10/10 本決算 黒転
<4645> 市進ＨＤ 東Ｓ -2.22 10/10 上期 15.47
<6555> ＭＳコンサル 東Ｓ -2.21 10/10 上期 黒転
<7601> ポプラ 東Ｓ -2.19 10/10 上期 -8.96
<6086> シンメンテ 東Ｇ -2.18 10/10 上期 25.79
<8244> 近鉄百 東Ｓ -2.06 10/10 上期 44.51
<9778> 昴 東Ｓ -1.73 10/10 上期 赤拡
<5900> ダイケン 東Ｓ -1.44 10/10 上期 赤転
<1434> ＪＥＳＣＯ 東Ｓ -1.19 10/10 本決算 3.43
<2769> ヴィレッジＶ 東Ｓ -0.88 10/10 1Q 黒転
<9835> ジュンテン 東Ｓ -0.81 10/10 上期 1.07
<2747> 北雄ラッキー 東Ｓ -0.78 10/10 上期 －
<9993> ヤマザワ 東Ｓ -0.68 10/10 上期 黒転
<5271> トーヨアサノ 東Ｓ -0.66 10/10 上期 33.75
※下落率は「決算発表前日の終値を基準とした14日9時27分株価の変化率」。下落率、経常変化率は「％」。本決算の経常変化率は今期予想。
「1Q」は第1四半期決算。「上期」は第2四半期累計決算。「3Q」は第3四半期累計決算。
株探ニュース