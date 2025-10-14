―決算で買われた銘柄！ 上昇率ランキング―

　企業決算に対する評価は、マーケットでは「株価」として表される。ここでは、決算を受け止めて株価がいかに反応したかを探る。

　以下に挙げたのは、決算発表が「プラス・インパクト」となった可能性のある東証スタンダード・グロースの銘柄である。株価が決算発表前日の10月9日から10日の決算発表を経て14日9時27分現在、水準を切り上げている銘柄を上昇率の大きい順にランキングした。

■決算プラス・インパクト銘柄

コード　銘柄名　　　　市場　　上昇率 　発表日　決算期　経常変化率

<4057> インタファク 　東Ｇ 　 +10.96 　 10/10　　　1Q　　　186.67
<2338> クオンタムＳ 　東Ｓ 　 +10.55 　 10/10　　上期　　　　赤拡
<7373> アイドマＨＤ 　東Ｇ　　 +6.59 　 10/10　本決算　　　 25.27
<9982> タキヒヨー 　　東Ｓ　　 +4.62 　 10/10　　上期　　　107.83
<5341> アサヒエイト 　東Ｓ　　 +2.88 　 10/10　　　3Q　　　　赤縮

<8908> 毎コムネット 　東Ｓ　　 +2.23 　 10/10　　　1Q　　　151.00
<4076> シイエヌエス 　東Ｇ　　 +1.21 　 10/10　　　1Q　　　127.50
<5967> ＴＯＮＥ 　　　東Ｓ　　 +1.11 　 10/10　　　1Q　　 2210.00
<2698> キャンドゥ 　　東Ｓ　　 +0.71 　 10/10　　上期　　　787.25
<4361> 川口化 　　　　東Ｓ　　 +0.51 　 10/10　　　3Q　　　-28.16

<2735> ワッツ 　　　　東Ｓ　　 +0.47 　 10/10　本決算　　　　4.97
<8127> ヤマトインタ 　東Ｓ　　 +0.33 　 10/10　本決算　　　　黒転
<9313> 丸八倉 　　　　東Ｓ　　 +0.32 　 10/10　　　3Q　　　-11.64
<6897> ツインバード 　東Ｓ　　 +0.24 　 10/10　　上期　　　　赤拡
<3815> メディア工房 　東Ｇ　　 +0.19 　 10/10　本決算　　　　赤縮

<3168> ＭＥＲＦ 　　　東Ｓ　　 +0.18 　 10/10　本決算　　　　黒転

※上昇率は「決算発表前日の終値を基準とした14日9時27分株価の変化率」。上昇率、経常変化率は「％」。本決算の経常変化率は今期予想。
「1Q」は第1四半期決算。「上期」は第2四半期累計決算。「3Q」は第3四半期累計決算。

株探ニュース