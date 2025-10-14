

―決算で買われた銘柄！ 上昇率ランキング―



企業決算に対する評価は、マーケットでは「株価」として表される。ここでは、決算を受け止めて株価がいかに反応したかを探る。



以下に挙げたのは、決算発表が「プラス・インパクト」となった可能性のある東証スタンダード・グロースの銘柄である。株価が決算発表前日の10月9日から10日の決算発表を経て14日9時27分現在、水準を切り上げている銘柄を上昇率の大きい順にランキングした。



■決算プラス・インパクト銘柄



コード 銘柄名 市場 上昇率 発表日 決算期 経常変化率



<4057> インタファク 東Ｇ +10.96 10/10 1Q 186.67

<2338> クオンタムＳ 東Ｓ +10.55 10/10 上期 赤拡

<7373> アイドマＨＤ 東Ｇ +6.59 10/10 本決算 25.27

<9982> タキヒヨー 東Ｓ +4.62 10/10 上期 107.83

<5341> アサヒエイト 東Ｓ +2.88 10/10 3Q 赤縮



<8908> 毎コムネット 東Ｓ +2.23 10/10 1Q 151.00

<4076> シイエヌエス 東Ｇ +1.21 10/10 1Q 127.50

<5967> ＴＯＮＥ 東Ｓ +1.11 10/10 1Q 2210.00

<2698> キャンドゥ 東Ｓ +0.71 10/10 上期 787.25

<4361> 川口化 東Ｓ +0.51 10/10 3Q -28.16



<2735> ワッツ 東Ｓ +0.47 10/10 本決算 4.97

<8127> ヤマトインタ 東Ｓ +0.33 10/10 本決算 黒転

<9313> 丸八倉 東Ｓ +0.32 10/10 3Q -11.64

<6897> ツインバード 東Ｓ +0.24 10/10 上期 赤拡

<3815> メディア工房 東Ｇ +0.19 10/10 本決算 赤縮



<3168> ＭＥＲＦ 東Ｓ +0.18 10/10 本決算 黒転



※上昇率は「決算発表前日の終値を基準とした14日9時27分株価の変化率」。上昇率、経常変化率は「％」。本決算の経常変化率は今期予想。

「1Q」は第1四半期決算。「上期」は第2四半期累計決算。「3Q」は第3四半期累計決算。



株探ニュース

