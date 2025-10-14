

―決算で売られた銘柄！ 下落率ランキング―



企業決算に対する評価は、マーケットでは「株価」として表される。ここでは、決算を受け止めて株価がいかに反応したかを探る。



以下に挙げたのは、決算発表が「マイナス・インパクト」となった可能性のある東証プライムの銘柄である。株価が決算発表前日の10月9日から10日の決算発表を経て14日9時27分現在、水準を切り下げている銘柄を下落率の大きい順にランキングした。



▲No.6 インターアク <7725>

26年5月期第1四半期(6-8月)の連結経常利益は前年同期比82.5％減の1.3億円に大きく落ち込み、通期計画の5.5億円(中央値)に対する進捗率は24.7％にとどまり、5年平均の30.6％も下回った。



■決算マイナス・インパクト銘柄



コード 銘柄名 市場 下落率 発表日 決算期 経常変化率



<8095> アステナＨＤ 東Ｐ -11.92 10/10 3Q 34.69

<8185> チヨダ 東Ｐ -8.99 10/10 上期 -18.32

<6264> マルマエ 東Ｐ -8.37 10/10 本決算 34.30

<4443> Ｓａｎｓａｎ 東Ｐ -7.38 10/10 1Q 黒転

<3046> ＪＩＮＳＨＤ 東Ｐ -7.07 10/10 本決算 6.26



<7725> インターアク 東Ｐ -5.60 10/10 1Q -82.54

<3048> ビックカメラ 東Ｐ -4.68 10/10 本決算 -1.34

<2157> コシダカＨＤ 東Ｐ -4.18 10/10 本決算 11.32

<2153> Ｅ・ＪＨＤ 東Ｐ -3.91 10/10 1Q 赤拡

<9974> ベルク 東Ｐ -3.34 10/10 上期 -2.40



<8125> ワキタ 東Ｐ -3.03 10/10 上期 -7.65

<6814> 古野電 東Ｐ -2.94 10/10 上期 35.33

<3201> ニッケ 東Ｐ -2.87 10/10 3Q 3.80

<9216> ビーウィズ 東Ｐ -2.58 10/10 1Q -64.57

<9381> エーアイテイ 東Ｐ -2.36 10/10 上期 2.39



<3501> ＳＭＩＮＯＥ 東Ｐ -2.13 10/10 1Q 黒転

<9837> モリト 東Ｐ -1.52 10/10 3Q 15.71

<4187> 大有機 東Ｐ -1.30 10/10 3Q 57.94

<4577> ダイト 東Ｐ -1.09 10/10 1Q 7.02

<8008> ４℃ホールデ 東Ｐ -0.98 10/10 上期 25.00



<8278> フジ 東Ｐ -0.72 10/10 上期 -11.85

<3546> アレンザＨＤ 東Ｐ -0.48 10/10 上期 61.86



※下落率は「決算発表前日の終値を基準とした14日9時27分株価の変化率」。下落率、経常変化率は「％」。本決算の経常変化率は今期予想。

「1Q」は第1四半期決算。「上期」は第2四半期累計決算。「3Q」は第3四半期累計決算。



株探ニュース

