―決算で売られた銘柄！ 下落率ランキング―

　企業決算に対する評価は、マーケットでは「株価」として表される。ここでは、決算を受け止めて株価がいかに反応したかを探る。

　以下に挙げたのは、決算発表が「マイナス・インパクト」となった可能性のある東証プライムの銘柄である。株価が決算発表前日の10月9日から10日の決算発表を経て14日9時27分現在、水準を切り下げている銘柄を下落率の大きい順にランキングした。

▲No.6　インターアク <7725>
　26年5月期第1四半期(6-8月)の連結経常利益は前年同期比82.5％減の1.3億円に大きく落ち込み、通期計画の5.5億円(中央値)に対する進捗率は24.7％にとどまり、5年平均の30.6％も下回った。

コード　銘柄名　　　　市場　　下落率 　発表日　決算期　経常変化率

<8095> アステナＨＤ 　東Ｐ 　 -11.92 　 10/10　　　3Q　　　 34.69
<8185> チヨダ 　　　　東Ｐ　　 -8.99 　 10/10　　上期　　　-18.32
<6264> マルマエ 　　　東Ｐ　　 -8.37 　 10/10　本決算　　　 34.30
<4443> Ｓａｎｓａｎ 　東Ｐ　　 -7.38 　 10/10　　　1Q　　　　黒転
<3046> ＪＩＮＳＨＤ 　東Ｐ　　 -7.07 　 10/10　本決算　　　　6.26

<7725> インターアク 　東Ｐ　　 -5.60 　 10/10　　　1Q　　　-82.54
<3048> ビックカメラ 　東Ｐ　　 -4.68 　 10/10　本決算　　　 -1.34
<2157> コシダカＨＤ 　東Ｐ　　 -4.18 　 10/10　本決算　　　 11.32
<2153> Ｅ・ＪＨＤ 　　東Ｐ　　 -3.91 　 10/10　　　1Q　　　　赤拡
<9974> ベルク 　　　　東Ｐ　　 -3.34 　 10/10　　上期　　　 -2.40

<8125> ワキタ 　　　　東Ｐ　　 -3.03 　 10/10　　上期　　　 -7.65
<6814> 古野電 　　　　東Ｐ　　 -2.94 　 10/10　　上期　　　 35.33
<3201> ニッケ 　　　　東Ｐ　　 -2.87 　 10/10　　　3Q　　　　3.80
<9216> ビーウィズ 　　東Ｐ　　 -2.58 　 10/10　　　1Q　　　-64.57
<9381> エーアイテイ 　東Ｐ　　 -2.36 　 10/10　　上期　　　　2.39

<3501> ＳＭＩＮＯＥ 　東Ｐ　　 -2.13 　 10/10　　　1Q　　　　黒転
<9837> モリト 　　　　東Ｐ　　 -1.52 　 10/10　　　3Q　　　 15.71
<4187> 大有機 　　　　東Ｐ　　 -1.30 　 10/10　　　3Q　　　 57.94
<4577> ダイト 　　　　東Ｐ　　 -1.09 　 10/10　　　1Q　　　　7.02
<8008> ４℃ホールデ 　東Ｐ　　 -0.98 　 10/10　　上期　　　 25.00

<8278> フジ 　　　　　東Ｐ　　 -0.72 　 10/10　　上期　　　-11.85
<3546> アレンザＨＤ 　東Ｐ　　 -0.48 　 10/10　　上期　　　 61.86

※下落率は「決算発表前日の終値を基準とした14日9時27分株価の変化率」。下落率、経常変化率は「％」。本決算の経常変化率は今期予想。
「1Q」は第1四半期決算。「上期」は第2四半期累計決算。「3Q」は第3四半期累計決算。

株探ニュース