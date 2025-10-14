

―決算で買われた銘柄！ 上昇率ランキング―



企業決算に対する評価は、マーケットでは「株価」として表される。ここでは、決算を受け止めて株価がいかに反応したかを探る。



以下に挙げたのは、決算発表が「プラス・インパクト」となった可能性のある東証プライムの銘柄である。株価が決算発表前日の10月9日から10日の決算発表を経て14日9時27分現在、水準を切り上げている銘柄を上昇率の大きい順にランキングした。



■決算プラス・インパクト銘柄



コード 銘柄名 市場 上昇率 発表日 決算期 経常変化率



<7453> 良品計画 東Ｐ +14.92 10/10 本決算 5.12

<6289> 技研製 東Ｐ +13.07 10/10 本決算 11.64

<6432> 竹内製作所 東Ｐ +5.99 10/10 上期 2.18

<8200> リンガハット 東Ｐ +3.32 10/10 上期 41.85

<6323> ローツェ 東Ｐ +1.46 10/10 上期 -29.17



<3391> ツルハＨＤ 東Ｐ +1.04 10/10 上期 －

<2882> イートアンド 東Ｐ +0.25 10/10 上期 -24.10



※上昇率は「決算発表前日の終値を基準とした14日9時27分株価の変化率」。上昇率、経常変化率は「％」。本決算の経常変化率は今期予想。

「上期」は第2四半期累計決算。



株探ニュース

