―決算で買われた銘柄！ 上昇率ランキング―

　企業決算に対する評価は、マーケットでは「株価」として表される。ここでは、決算を受け止めて株価がいかに反応したかを探る。

　以下に挙げたのは、決算発表が「プラス・インパクト」となった可能性のある東証プライムの銘柄である。株価が決算発表前日の10月9日から10日の決算発表を経て14日9時27分現在、水準を切り上げている銘柄を上昇率の大きい順にランキングした。

■決算プラス・インパクト銘柄

コード　銘柄名　　　　市場　　上昇率 　発表日　決算期　経常変化率

<7453> 良品計画 　　　東Ｐ 　 +14.92 　 10/10　本決算　　　　5.12
<6289> 技研製 　　　　東Ｐ 　 +13.07 　 10/10　本決算　　　 11.64
<6432> 竹内製作所 　　東Ｐ　　 +5.99 　 10/10　　上期　　　　2.18
<8200> リンガハット 　東Ｐ　　 +3.32 　 10/10　　上期　　　 41.85
<6323> ローツェ 　　　東Ｐ　　 +1.46 　 10/10　　上期　　　-29.17

<3391> ツルハＨＤ 　　東Ｐ　　 +1.04 　 10/10　　上期　　　　　－
<2882> イートアンド 　東Ｐ　　 +0.25 　 10/10　　上期　　　-24.10

※上昇率は「決算発表前日の終値を基準とした14日9時27分株価の変化率」。上昇率、経常変化率は「％」。本決算の経常変化率は今期予想。
「上期」は第2四半期累計決算。

株探ニュース