決算プラス・インパクト銘柄 【東証プライム】寄付 … 良品計画、ローツェ、ツルハＨＤ (10月10日発表分)
―決算で買われた銘柄！ 上昇率ランキング―
企業決算に対する評価は、マーケットでは「株価」として表される。ここでは、決算を受け止めて株価がいかに反応したかを探る。
以下に挙げたのは、決算発表が「プラス・インパクト」となった可能性のある東証プライムの銘柄である。株価が決算発表前日の10月9日から10日の決算発表を経て14日9時27分現在、水準を切り上げている銘柄を上昇率の大きい順にランキングした。
■決算プラス・インパクト銘柄
コード 銘柄名 市場 上昇率 発表日 決算期 経常変化率
<7453> 良品計画 東Ｐ +14.92 10/10 本決算 5.12
<6289> 技研製 東Ｐ +13.07 10/10 本決算 11.64
<6432> 竹内製作所 東Ｐ +5.99 10/10 上期 2.18
<8200> リンガハット 東Ｐ +3.32 10/10 上期 41.85
<6323> ローツェ 東Ｐ +1.46 10/10 上期 -29.17
<3391> ツルハＨＤ 東Ｐ +1.04 10/10 上期 －
<2882> イートアンド 東Ｐ +0.25 10/10 上期 -24.10
※上昇率は「決算発表前日の終値を基準とした14日9時27分株価の変化率」。上昇率、経常変化率は「％」。本決算の経常変化率は今期予想。
「上期」は第2四半期累計決算。
