ベッセント米財務長官が13日（現地時間）、週末に中国と貿易に関連して多くの意思疎通があったとし、トランプ大統領が今月末に韓国で中国の習近平国家主席と会う予定だと明らかにした。

中国のレアアース（希土類）輸出統制に米国が「対中国100％追加関税」を予告して深まった貿易葛藤がひとまず対話で解決策を見いだす方向で収拾がついたという評価が出ている。

ベッセント長官はこの日、FOXビジネスとのインタビューで「我々はかなり（緊張を）緩和させた」とし「トランプ大統領は韓国で習主席に会うはずで、私はその会談日程が依然として実現すると考える」と述べた。

続いて「トランプ大統領は『関税（対中国100％追加関税）は11月1日前には発効されない』と話した」と伝えた。これはトランプ大統領が予告した関税賦課時点までの両国の対話の進展状況によって対応策がを変わることを示唆する言葉と解釈される。

葛藤の局面を乗り越えた背景に関し、ベッセント長官は「先週末に多くの意思疎通があった」とし「交渉パートナー間で多数の実務級会議が開かれるだろう」と明らかにした。これを受け、今週の世界銀行（WB）・国際通貨基金（IMF）年次総会を契機に双方の実務陣が多角的に接触を続ける可能性がある。

ただ、ベッセント長官は中国のレアアース輸出統制に関しては「中国が自由世界全体のサプライチェーンと産業基盤に向けてバズーカ砲を狙ったものであり、我々はこれを受け入れない」と敏感な反応を見せた。そして「我々はさまざまな方法で我々の主権を主張する」と述べた。特に「すでに同盟国と接触し、欧州とインド、アジアの民主主義国家から相当なグローバル支持を我々が得ると期待する」とし、同盟国との共同対応の可能性を示唆した。

これに先立ちトランプ大統領は前日、ソーシャルメディア（SNS）に「尊敬を受ける習近平（中国）国家主席がしばらく良くない瞬間を通過しただけ」とし「中国について心配しなくてもよい。すべてのことがうまくいくだろう」と投稿した。

10日に中国のレアアース輸出統制に対抗して100％関税方針を明らかにし、慶州（キョンジュ）アジア太平洋経済協力会議（APEC）首脳会議で習主席とも会う必要がないと強硬方針を明らかにしてから2日ぶりに出てきた融和的ジェスチャーだ。

ただ、来月1日から中国に100％の追加関税を課すという計画が有効かについては「現在としてはそうだ」としながらも「どうなるかを見守る」と話した。関税時点までの残りの20日間、交渉の余地が大きいという点を浮き彫りにした言葉と解釈される。

しかし一部ではトランプ大統領が中国の強硬な対応にまた一歩後退する、いわゆる「TACO（Trump Always Chickens Out＝トランプはいつも怖気づく）」様相が繰り返されたのではという指摘もある。サウスチャイナモーニングポスト（SCMP）は元米高官の言葉を引用し、「トランプ大統領はメガTACO」とし「習主席はこれを正確に見抜くだろう。明白な弱さと決意不足という信号」と主張した。