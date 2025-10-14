¡È¤ß¤Á¤ç¤Ñ¤Îº§°ùÆÏ¤Î¾Ú¿Í¡É¤Á¤Ô¤¿¤ó¡¡Âè1»ÒÃË»ù½Ð»º¤òÊó¹ð¡Ö¤Û¤ó¤È¤¦¤Ë´ñÀ×¤ÎÏ¢Â³¡×
¡¡ABEMA¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëÎø°¦ÈÖÁÈ¡Ö¥·¥ã¥Ã¥Õ¥ë¥¢¥¤¥é¥ó¥É¡×¥·¥ê¡¼¥º¤Ë½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤¿¥®¥ã¥ë¥â¥Ç¥ë¤Î¡È¤Á¤Ô¤¿¤ó¡É¤³¤ÈÀÐÀîÀéÍµ¡Ê26¡Ë¤¬14Æü¤Þ¤Ç¤Ë¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£Âè1»ÒÃË»ù¤ò½Ð»º¤·¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö2025.10.09 Âè°ì»Ò¤È¤Ê¤ëÃË¤Î»Ò¤ò½Ð»º¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÊó¹ð¤·¡¢¿·À¸»ù¤òÊú¤¯¼«¿È¤Î¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¥¢¥Ã¥×¡£
¡¡¡ÖÍ½ÄêÆü¤è¤ê2½µ´Ö¤âÁá¤¯Éñ¤¤¹ß¤ê¤Æ¤¤Æ¤¯¤ì¤¿Å·»È¤¯¤ó¡£¡ÊÀµ´ü»º¤Ç¤¹¡ª¡Ë¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¡¢¡Ö¤Á¤Ô¤ò¥Þ¥Þ¤ËÁª¤ó¤Ç¤¤Æ¤¯¤ì¤¿¤³¤È¡£¤ªÊ¢¤Ç¤¹¤¯¤¹¤¯¤ªÍø¸ý¤µ¤ó¤Ë°é¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡¢¤Ê¤Ë¤´¤È¤â¤Ê¤¯¡¢·ò¹¯¤ËÀ¸¤Þ¤ì¤Æ¤¤Æ¤¯¤ì¤¿¤³¤È¡¡¤Û¤ó¤È¤¦¤Ë´ñÀ×¤ÎÏ¢Â³¤À¤Ê¤Ã¤Æ¡×¤ÈÂ³¤±¤¿¡£
¡¡¡ÖÊì»Ò¶¦¤Ë·ò¹¯¤Ç¤¹¡¡¤³¤ì¤«¤é¿Æ»Ò¶¦¡¹¡¢ÃÈ¤«¤¯¸«ÆÏ¤±¤Æ¤¯¤À¤µ¤ë¤È¹¬¤¤¤Ç¤¹¡×¡Ê¸¶Ê¸¥Þ¥Þ¡Ë¤È¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¡¡¤Á¤Ô¤¿¤ó¤Ïº£Ç¯8·î¤ËÂè1»Ò¤ÎÇ¥¿±¤òÊó¹ð¡£¥®¥ã¥ë·Ï»¨»ï¡Önuts¡×¤Î¥â¥Ç¥ë¤ò8·î¹æ¤ÇÂ´¶È¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¡È¤ß¤Á¤ç¤Ñ¡É¤³¤ÈÃÓÅÄÈþÍ¥¤ÈÃç¤¬ÎÉ¤¯¡¢¤ß¤Á¤ç¤Ñ¤ÈÂçÁÒ»ÎÌç¤Î·ëº§¤ÎºÝ¤Ëº§°ùÆÏ¤Î¾Ú¿Í¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤¿¡£