DEAN & DELUCAの「福袋2026」に注目！限定トートやボトル、干支モチーフのお菓子がぎっしりだよ
「DEAN & DELUCA（ディーン&デルーカ）」から、年に一度のお楽しみ「福袋2026」が登場。
2025年10月16日（木）より、公式オンラインストアおよび一部マーケット店舗にて、数量限定で予約受付がスタートしますよ。
「DEAN & DELUCA」の福袋2026が登場！
DEAN & DELUCAが提案する“至福のおいしいひと時”が楽しめる「福袋 2026 SWEETS TIME ASSORTMENT」（税込8640円）がお目見え。
バイヤーがこだわって選んだという、とっておきの味とアイテムが詰め込まれています。
2026年の干支「午（うま）」がモチーフの限定アイテムや、甘いスイーツなど、開けてうれしい、食べてしあわせな内容になっていますよ。
限定グッズのトートとドリンクボトルがイン
グッズ2つには、トートとタンブラーがラインナップしました。
『福袋2026限定 ポケットコットントート レッド』は、外ポケット付きで機能的ながらもシンプルなデザインで、日常使いにぴったりです◎
『ステンレススクリューボトル ホワイト』は、スリムで持ち運びに丁度いいサイズ感。
フタを回して開閉するタイプで、飲み口が広く、どの方向からでも飲めますよ。
トートのポケットにスクリューボトルがすっぽり入るのも、便利でうれしいポイント。
干支モチーフの焼き菓子とコーヒー&紅茶で“口福（こうふく）”
『福袋クッキー缶』は、DEAN & DELUCAのロゴが入った四角いゴールド缶に、“うま”にちなんだチェスのナイト風や、チェス盤風など、7種類のクッキーが入っています。
『ニューイヤーブレンドコーヒー・シングルブリュー 5pcs入り』は、晴れやかな味わいのブレンド。
ジャスミンの花束を思わせる華やかで上品な香り、グレープフルーツやピーチの熟れた果実感を連想させるボディ、ココナッツのコクのある甘さを感じる余韻をじっくり堪能しちゃいましょう。
丸いゴールド缶の『ニューイヤーブレンドティー缶 3pcs入り』には、ジャスミンのお茶に、りんご、レモンピール、バラの花びらがブレンドされた、ニューイヤーブレンドがイン。
『リッパ バーチ ディ ダマ アーモンド×カカオ 6個入り』は、軽いクッキー生地にチョコレートを挟んだ、コーヒーにぴったりなクッキーサンドです。
アメリカで愛されるココアケーキ「レッドベルベット」と優しい甘さの「バニラ」がミックスされた特別な味わいの『ポップコーンニューイヤーミックス 60g』も楽しんで。
『パパブブレ キャンディニューイヤーミックス 30g』は、定番のフルーツミックスに“うま”や“福”、“富士山”のデザインを落とし込んだ、福袋限定のキャンディミックスです。
職人さんが手作業で作ったという絵柄もぜひ楽しんでみて。
DEAN & DELUCAの福袋2026は数量限定だよ！
年始のDEAN & DELUCAカフェ店頭は、福袋の販売が実施されないのでご注意を。
予約した福袋は、12月27日（土）より順次配送される予定です。一部店舗では、2026年1月5日（月）以降、店頭受け取りも実施するというから、気になる人は店舗受取サービスを確認してみてくださいね。
福袋2026 特集ページ
https://www.deandeluca.co.jp/
参照元：株式会社ウェルカム プレスリリース
2025年10月16日（木）より、公式オンラインストアおよび一部マーケット店舗にて、数量限定で予約受付がスタートしますよ。
「DEAN & DELUCA」の福袋2026が登場！
DEAN & DELUCAが提案する“至福のおいしいひと時”が楽しめる「福袋 2026 SWEETS TIME ASSORTMENT」（税込8640円）がお目見え。
2026年の干支「午（うま）」がモチーフの限定アイテムや、甘いスイーツなど、開けてうれしい、食べてしあわせな内容になっていますよ。
限定グッズのトートとドリンクボトルがイン
グッズ2つには、トートとタンブラーがラインナップしました。
『福袋2026限定 ポケットコットントート レッド』は、外ポケット付きで機能的ながらもシンプルなデザインで、日常使いにぴったりです◎
『ステンレススクリューボトル ホワイト』は、スリムで持ち運びに丁度いいサイズ感。
フタを回して開閉するタイプで、飲み口が広く、どの方向からでも飲めますよ。
トートのポケットにスクリューボトルがすっぽり入るのも、便利でうれしいポイント。
干支モチーフの焼き菓子とコーヒー&紅茶で“口福（こうふく）”
『福袋クッキー缶』は、DEAN & DELUCAのロゴが入った四角いゴールド缶に、“うま”にちなんだチェスのナイト風や、チェス盤風など、7種類のクッキーが入っています。
『ニューイヤーブレンドコーヒー・シングルブリュー 5pcs入り』は、晴れやかな味わいのブレンド。
ジャスミンの花束を思わせる華やかで上品な香り、グレープフルーツやピーチの熟れた果実感を連想させるボディ、ココナッツのコクのある甘さを感じる余韻をじっくり堪能しちゃいましょう。
丸いゴールド缶の『ニューイヤーブレンドティー缶 3pcs入り』には、ジャスミンのお茶に、りんご、レモンピール、バラの花びらがブレンドされた、ニューイヤーブレンドがイン。
『リッパ バーチ ディ ダマ アーモンド×カカオ 6個入り』は、軽いクッキー生地にチョコレートを挟んだ、コーヒーにぴったりなクッキーサンドです。
アメリカで愛されるココアケーキ「レッドベルベット」と優しい甘さの「バニラ」がミックスされた特別な味わいの『ポップコーンニューイヤーミックス 60g』も楽しんで。
『パパブブレ キャンディニューイヤーミックス 30g』は、定番のフルーツミックスに“うま”や“福”、“富士山”のデザインを落とし込んだ、福袋限定のキャンディミックスです。
職人さんが手作業で作ったという絵柄もぜひ楽しんでみて。
DEAN & DELUCAの福袋2026は数量限定だよ！
年始のDEAN & DELUCAカフェ店頭は、福袋の販売が実施されないのでご注意を。
予約した福袋は、12月27日（土）より順次配送される予定です。一部店舗では、2026年1月5日（月）以降、店頭受け取りも実施するというから、気になる人は店舗受取サービスを確認してみてくださいね。
福袋2026 特集ページ
https://www.deandeluca.co.jp/
参照元：株式会社ウェルカム プレスリリース