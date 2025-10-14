「クラウドファンディングに失敗した」あらぽんを直撃。目標金額の1/3しか集まらず…思い切った決断をしていた
元ANZEN漫才のあらぽんが、ひょうたんアーティストとして活動を始めて約2年。
2024年9月と2025年4月に日本で開催した個展が好評で、順調に新たな道を歩み始めたあらぽんは、9月にカナダ・バンクーバーで初の海外個展を企画。
しかし、2025年5月に資金集めのために挑戦したクラウドファンディングで「目標金額を達成できない」という結果に終わっていた。
「完全に自分の準備不足でした」と語るあらぽんだが、“失敗したその後”に彼はどんな行動をとっていたのだろうか。本人を直撃してみた（前後編の前編）。
◆「自分、しゃべれるな」個展での実感
--これまでに2回、日本で個展を開催されたと聞きました。どちらも好評だったそうですね。
あらぽん：1回目は2024年の9月に代官山で2日間、160作品展示しました。
ビビる大木さんとか仲のいい芸人もたくさん来てくれましたし、お客さん一人ひとりに作品の説明をして、本当にやってよかったと思いました。
--1回目の個展で印象的だったことは？
あらぽん：意外と自分、しゃべれるなって気づいたことです。
実は解散直前にトークライブをやったら10人しか来なくてニュースになっちゃったんです（苦笑）。でも、個展ではお客さん一人ひとりに作品を説明してたら、気づいたら1時間以上経ってたんです。
しかも、お客さんはひょうたんのことをあまり知らないから、ちょっとした豆知識を話すだけで笑ってくれるんですよ。
『ひょうたんって作る時に水で腐らせるから臭いんです』『どんな匂いですか？』『フルーティーなドブです』って答えると、みんな『何それ⁉』ってなる（笑）。こういう知識はコンビ時代から培ってきたものなので、ナチュラルに出てくるんです。
--1回目の個展で新しいお笑いの形を見つけたんですね。
あらぽん：はい。個展は自分に合ったスタイルなんだって気づけました。
◆2度の個展でつかんだチャンス
--そして2回目の個展は？
あらぽん：2025年4月に渋谷で11日間行いました。「sweets」をテーマに100点くらい展示したんですが、カラフルな作品が多かったのと、1回目の経験を生かして小さな作品を多めに用意したこともあって、売れ行きも好調でした。
--2回目で印象的だったことはありますか？
あらぽん：外国人のお客さんが増えたことです。シカゴから来たカップルやアジアからの観光旅行者が買ってくれました。
--それが今年のカナダ個展につながったんですか？
あらぽん：実は、1回目の個展の後に偶然の出会いがあって、2024年11月にカナダでワークショップをやらせてもらいました。
60人くらい集まってくれて、その時に現地の人たちから「次は個展をやりましょう」って言ってもらえたんです。
そして、2回目の個展を見に来てくれたカナダチームと具体的な話が進んで、資金集めのためにクラウドファンディングに挑戦することになりました。
◆準備不足で目標の1/3に終わったクラファン
--クラウドファンディングの結果はいかがでしたか？
あらぽん：目標金額150万円に対して、集まったのは50万円ほどでした。原因は完全に僕の準備不足です。
実は、クラファンページの管理、返礼品決め、作品作り、発送とかも全部一人でやったんです。それに、サイトに載せれば勝手に支援者が集まるものだと思ってました。
でも実際は全然違っていて、プロジェクトオーナーはみんな告知とか色々と動いてるんですよね。
ちょうどその頃、ひょうたんの結構大きな畑仕事をやっていて、全然動けなかったんです。気づいたらクラファン終了まで1ヶ月を切っていて、めちゃくちゃ焦りました。
--そこから巻き返しは？
あらぽん：見かねた元放送作家の鈴木おさむさんが助けてくれました。
2024年9月と2025年4月に日本で開催した個展が好評で、順調に新たな道を歩み始めたあらぽんは、9月にカナダ・バンクーバーで初の海外個展を企画。
しかし、2025年5月に資金集めのために挑戦したクラウドファンディングで「目標金額を達成できない」という結果に終わっていた。
「完全に自分の準備不足でした」と語るあらぽんだが、“失敗したその後”に彼はどんな行動をとっていたのだろうか。本人を直撃してみた（前後編の前編）。
--これまでに2回、日本で個展を開催されたと聞きました。どちらも好評だったそうですね。
あらぽん：1回目は2024年の9月に代官山で2日間、160作品展示しました。
ビビる大木さんとか仲のいい芸人もたくさん来てくれましたし、お客さん一人ひとりに作品の説明をして、本当にやってよかったと思いました。
--1回目の個展で印象的だったことは？
あらぽん：意外と自分、しゃべれるなって気づいたことです。
実は解散直前にトークライブをやったら10人しか来なくてニュースになっちゃったんです（苦笑）。でも、個展ではお客さん一人ひとりに作品を説明してたら、気づいたら1時間以上経ってたんです。
しかも、お客さんはひょうたんのことをあまり知らないから、ちょっとした豆知識を話すだけで笑ってくれるんですよ。
『ひょうたんって作る時に水で腐らせるから臭いんです』『どんな匂いですか？』『フルーティーなドブです』って答えると、みんな『何それ⁉』ってなる（笑）。こういう知識はコンビ時代から培ってきたものなので、ナチュラルに出てくるんです。
--1回目の個展で新しいお笑いの形を見つけたんですね。
あらぽん：はい。個展は自分に合ったスタイルなんだって気づけました。
◆2度の個展でつかんだチャンス
--そして2回目の個展は？
あらぽん：2025年4月に渋谷で11日間行いました。「sweets」をテーマに100点くらい展示したんですが、カラフルな作品が多かったのと、1回目の経験を生かして小さな作品を多めに用意したこともあって、売れ行きも好調でした。
--2回目で印象的だったことはありますか？
あらぽん：外国人のお客さんが増えたことです。シカゴから来たカップルやアジアからの観光旅行者が買ってくれました。
--それが今年のカナダ個展につながったんですか？
あらぽん：実は、1回目の個展の後に偶然の出会いがあって、2024年11月にカナダでワークショップをやらせてもらいました。
60人くらい集まってくれて、その時に現地の人たちから「次は個展をやりましょう」って言ってもらえたんです。
そして、2回目の個展を見に来てくれたカナダチームと具体的な話が進んで、資金集めのためにクラウドファンディングに挑戦することになりました。
◆準備不足で目標の1/3に終わったクラファン
--クラウドファンディングの結果はいかがでしたか？
あらぽん：目標金額150万円に対して、集まったのは50万円ほどでした。原因は完全に僕の準備不足です。
実は、クラファンページの管理、返礼品決め、作品作り、発送とかも全部一人でやったんです。それに、サイトに載せれば勝手に支援者が集まるものだと思ってました。
でも実際は全然違っていて、プロジェクトオーナーはみんな告知とか色々と動いてるんですよね。
ちょうどその頃、ひょうたんの結構大きな畑仕事をやっていて、全然動けなかったんです。気づいたらクラファン終了まで1ヶ月を切っていて、めちゃくちゃ焦りました。
--そこから巻き返しは？
あらぽん：見かねた元放送作家の鈴木おさむさんが助けてくれました。