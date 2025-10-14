株価の「上がったり下がったり」に惑わされない！チャート読解のプロが解説する天井サインの見極め方
株価が順調に上がり続けていたのに、ある日を境に上がったり下がったり――。「そろそろ天井かもしれない」「でも、もう少し上がる気もする」と迷いながら、売り時を逃した経験はないだろうか。
上昇トレンドの終盤、いわゆる“高値圏”での値動きは、多くの投資家が判断を誤りやすい場面だ。勢いが続くのか、反転するのか、その見極めには、勘や雰囲気に頼らず、チャートの形を冷静に読み取る力が欠かせない。
今回は、『「1問1答」で身につく！株チャートドリル』などの著書を持ち、マネックス証券、マネックス・ユニバーシティ室長で投資教育を行う福島理さんに、実際のチャートを例に、「このあと上がるのか、下がるのか」を判断するための基本の見方を教えてもらった。
◆高値圏で株価が上下。この後どうなる？
まず、実際のチャートを見て、この後上昇するか 下落するか（「売り」か「買い」か）、考えてみてください。
アステラス製薬の株価は1,400円台から1,800円超えまで上昇してきました。高値圏でこのようなチャートが形成されたとき、その後どのような相場になるでしょう？
◆下降トレンドへの転換のサインを見逃さない
この問題の答えは、「売り」です。
この形は、「ダブルトップ」と呼ばれる典型的な天井サイン。株価がいったん下落したあと前回の高値近くまで上昇し、再び下落に転じたときに現れる「M字型」のパターンです。
2つの山（1番天井・2番天井）をつくり、その間の安値＝ネックラインを下回った時点で「上昇から下降へのトレンド転換」が確定します。
図のチャートでは、2024年9月に高値（1番天井）をつけて下落し、その後、押し目買いが入って再度上昇するものの、2024年11月も同じような価格帯で下落しています。
これは、前回の高値近辺までくると「もうこれ以上は上がりそうにない、売っておかないと下がるのでは」と考える投資家が増え、下落したと考えられます。
さらに「ネックライン」も下回って、ダブルトップが形成されました。高値圏でこのようチャートが出現したときは、下降トレンドへの転換を示唆し、強い売りシグナルとなります。
◆売買の判断力を高める
『「1問1答」で身につく！株チャートドリル』では、株チャートの基礎から応用までを実際のチャートを使ったドリル形式で学べます。ローソク足や移動平均線などの基本的な見方に加え、MACDやRSIといった主要なテクニカル指標の活用法、複数指標の組み合わせ方まで網羅。問題を解きながら理解が定着し、売買の判断力を高めることができます。
【福島 理】
（ふくしま・ただし）マネックス証券、マネックス・ユニバーシティ室長。日本テクニカルアナリスト協会国際認定テクニカルアナリスト。金融リテラシー向上のための教育活動に従事。テレビ、ラジオのほか、雑誌やWebでコラムを執筆。著書に『1時間でマスター！マンガと図解でわかる 新NISAの教科書』（扶桑社）、『勝ってる投資家はみんな知っている チャート分析』シリーズ（扶桑社）がある。
