食欲の秋を感じさせる話題です。



羽後町では、毎年恒例となった地元名物＝西馬音内そばの大食い大会が今年も行われました。



今年は県外からの挑戦者が胃袋の限界に挑む中、毎年欠かさず姿を見せていた、地元出身の名物ゲストの姿が見当たらず…秋の大食い合戦の行方、そして、名物ゲストの行方は？



開始早々、おそばをモリモリ。



「頑張れーお父さん」「お父さん頑張れ」



娘たちの応援を受けるパパは、巨大どら焼きの大食い大会で優勝したことのある猛者ですが、西馬音内そばには、歯が立たなかったようです。





後藤和也さん「とにかくやっぱ歯ごたえがすごい、コシが強くて。アゴが…」記者「パパの活躍ぶりどうでした？」娘・心晴さん「かっこよかった」羽後町の道の駅で10月の恒例となったイベント、西馬音内そばの大食い大会は、今年で4年連続の開催です。まだ歴史は浅いイベントですが、毎年、参加の申し込みは多く、主催者側が、大食いの実力を審査し参加者を絞り込んでいます。畠山麻沙美さん「コメ1日…1食で6合くらいは食べて、お寿司とかだと最低50皿、50皿以上は食べられます」記者「（苦笑）わかりました…」これまで、参加資格は県内在住者だけでしたが、今年は初めて、全国から参加者を募集しました。記者「きょうはどちらから」遠藤俊さん「奥州市ですね、岩手県」「7（杯）ちょい食う予定でしたけど、ダメでしたね」全国に町をPRするイベントになりつつありますが、今年は、いつもの盛り上げ役が、見当たりません。地元出身のゲストとしてイベントに欠かさず姿を見せ、毎年取材をしていた秋田放送の記者とはほほえましい勝負を繰り広げてきた「あの人」。今年は、残念ながら欠場です。郡司歩選手（去年）「おいコラ！冷がけそばはなぁ、コシがあって、めちゃくちゃうまいんだぞ」「おい！西馬音内そばはなぁ、反則級においしいんだぞぉ！」羽後町出身のプロレスラー、郡司歩選手。この日は、所属先であるみちのくプロレスの大会が開催されるため、本業優先。愛する地元のイベントに出場することは断念しました。「あきらめないでほしいっす」「あきらめないでほしいっす」あきらめないでほしい。取材の度に勝負を挑み、敗れてはきたものの、お互いの健闘をたたえ合える間柄である記者は、郡司選手の言葉通り、あきらめませんでした。大食い大会の開催を控えた、先週の、ある昼下がり。休日を過ごしていた郡司選手が取材に応じてくれることになり、イベント欠場をどう感じているか、直撃しました。郡司歩選手（リモート）「今年も本当だったら出られるようにスケジュールやったんですけど、合わずにね。今回はまぁ去年のようにね破竹の勢いでね、いろんな人たちを倒していこうかなと思ったんですけどね。そば食いまくって。えぇ。いやー今回は悔しっすね、はい」この日は欠場したものの、実は今月4日、地元の商工会青年部と女性部が手掛けた、「朝そば」を楽しめる店のオープンを祝っていた郡司選手。「盛り上がってるかー！」「皆さんそば食ったかぁー！」「そば食ったかぁー！」記者「地元にいたばっかりなのに、そばの大食いは来れないのは、ほんとガッカリです」郡司歩選手（リモート）「おい、何だよ。おれだってよぉその日プロレスの大会あるんだよ。ちょっとふざけんじゃねぇよコノヤロおい。おれだってよ行きたい気持ちはいっぱいあるんだよ、羽後町大好きなんだよお前よぉふざけんじゃねぇよおい」記者「郡司さん、パソコン壊れるからちょっと落ち着いて」郡司歩選手（リモート）「あぁん…落ち着いてって言われてもさぁ？おれ羽後町大好きなんだよ」記者「ありがとうございました」郡司歩選手（リモート）「また悪い…ちょっと…小悪魔的な編集をされるんですね。もしかしたらまた…」画面は揺らしても、地元愛は決して揺らがない、郡司選手。郡司歩選手（リモート）「10月は西馬音内、羽後町でいえば『新そば』を食べられる時期なので、ぜひ道の駅端縫いの郷に来ていただいておそばを食べていただいて。その前に西馬音内の本町通りにある朝そば店で朝そばをしっかり食べていただいて。皆さんぜひ羽後町にお越しいただければと思っております。皆さんぜひ、羽後町にお越しください！よろしくお願いします！」遠く離れた場所からでも郡司選手が熱いPRを行った地元名物の冷がけそばは、参加者にも大好評。参加者「初めて食べる感じの食感でおいしかったです。フフ」参加者「味はとてもおいしくいただきました」参加者「とてもおいしくて。あんまり量食べなければ（笑）食べ過ぎて言うのもあれですけど」今年の優勝者は10杯を記録しました。主催する道の駅うご・端縫いの郷は、来年も引き続き、全国から参加者を募る予定で、イベントと、町の知名度アップを図ることにしています。