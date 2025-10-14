全国の松のや・マイカリー食堂併設店にて10月15日午後3時に、南インド伝統のチキンカレー「ケララチキンカレー」が発売されます。

今回発売される「ケララチキンカレー」は、南インド・ケララ州で親しまれている伝統的なチキンカレーをベースに開発された一品。

マスタードの酸味をアクセントに、ココナッツを加えることで深みのあるコクと芳醇な香りを実現。たっぷりのチキンに加え、人参やポテトなどの大ぶりな具材が特徴となっています。

ラインナップは全5種類。基本の「ケララチキンカレー」（950円）のほか、サクサクのロースかつをのせた「ロースかつケララチキンカレー」（1250円）、ふわとろ卵が特徴の「オムレツケララチキンカレー」（1150円）、さらに両方を組み合わせた「ロースかつオムレツケララチキンカレー」（1450円）、そしてカレー単品（750円）。好みや食欲に合わせた選択が可能となっています。

なお、いずれも税込価格で、店内飲食・持ち帰りの価格は共通です。

Publisher By おたくま経済新聞 | Edited By おたくま編集部 | 記事元URL https://otakuma.net/archives/2025101402.html