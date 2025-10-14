ヒルトン東京お台場は、ウィンターホリデーアフタヌーンティーを11月17日から2026年1月31日まで提供する。

スイーツは、サンタクロースのコスチュームを思わせる赤いチーズムース、トナカイをかたどったチョコレートムースタルト、オーナメントを思わせるココナッツ入りブラウニー、キャンドルを模したロールケーキ、雪の結晶をあしらったピスタチオムースなど。セイボリーは、ニョッキ入りミネストローネスープ、ローストビーフとフォアグラのミニバーガー、ツリーに見立てたマッシュポテトなど。サンドイッチはいちごやマスカルポーネチーズなどを挟んだコッペパン、ターキーやレタスをあわせたバゲット、大学芋をマヨネーズで合えたサツマイモパンなど全4種類、スコーンは赤いリボンをあしらった抹茶＆ホワイトチョコとプレーンの2種類をいずれも食べ放題で用意する。

場所は2階「グリロジー バー＆グリル」。提供時間は、ティータイムが正午から午後5時までの4部、各120分制、ディナータイムは平日が午後6時から9時半までの時間無制限、土休日は午後5時半から10時までの2部、各120分制。料金は7,200円から、税・サービス料込。