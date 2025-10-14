ブラジル代表と対戦した広島キム・ジュソン、5失点大敗に「こんなに強い相手と初めて対戦した」

韓国代表は10日にホームで行われた国際親善試合でブラジル代表と対戦し、0-5で大敗した。

この日3バックの一角で先発したサンフレッチェ広島DFキム・ジュソンは、「こんなに強い相手と初めて対戦した」と惨敗した試合を振り返った。

今季途中から広島へ加入し、定位置を確保しつつある同選手は、来年のワールドカップ出場に向けて代表チームでのポジション争いに燃えている。

雨が降りしきり、滑りやすいピッチ状況で、キムはレアル・マドリーFWヴィニシウス・ジュニオールやFWロドリゴら世界的ドリブラーを相手に身体を張った守備で奮闘した。

韓国メディア『FOOTBALLIST』によると、キムは試合後、「こんなに強い相手と初めて対戦しましたけど、今回の試合でたくさん学びました。もっと成長しなくちゃいけないと思いました」とコメントしたという。

韓国代表のレフティーは「こんなにクオリティが高い選手たちとの対戦は初めてなので、スピードや個人技がどの程度なのかまったく知らずに試合に入りました。（試合前に）どうやって守るか悩みましたが、いざ入ってみると想像以上に速くて、テクニカルだから防ぎづらかったですね」と世界トップレベルのアタッカー陣とのマッチアップを振り返った。

同選手は続けて「今まで対戦した選手たちとは次元が違うことを痛感しました。私がそれだけ成長しなければならないということでしょう。その（ブラジルの）選手たちに追いつくことはできなくても、少しでもチームの役に立ち、彼らに対抗できるようになるのではないかと思いました」と、個人のレベルアップに自信を見せた。

韓国代表は14日に、日本代表と対戦して引き分けたパラグアイ代表と対戦する予定だ。

広島と韓国代表で頭角を現しつつある左利きのセンターバックのさらなる成長に期待したい。