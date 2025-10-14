特別なコレクションも！ 秋のムードに好相性な“イギリス雑貨”5選
クラシックな趣のあるイギリスの雑貨は、秋のムードに好相性。名だたる老舗ブランドのアイテムやハンドクラフトの小物など、まるでイギリスへ旅行した気分になれる雑貨を集めました。
イギリスを代表する2大ブランドがコラボレーション
左\40,700 右\15,400（スマイソン/ルック 事業本部 TEL. 03-6439-1675）
『スマイソン』のノートブックに、『リバティ』のフラワープリントによるシルクライニングを施した、特別なコレクションがお目見え。サイズは2種類から選べる。
ナチュラルな草花の香りに癒されて
\33,000（オースティン オースティン/ドワネル TEL. 03-3470-5007）
イギリスの小さな町ノーフォークで生まれたオーガニックブランド『Austin Austin』のキャンドル。有機的なフォルムの陶器製タンブラーはロンドンでハンドメイドされたもの。
ティーポット型×ユニオンジャックが新鮮
\18,700（THUMB ANDCAKES）
ユニオンジャック柄のファブリックをパッチワークした、ハンドメイドのティーコージー。中綿入りのふかふかの生地がティーポットをしっかり保温してくれる。
英国スクールチェアの名作に新色のグリーンが仲間入り
シリーズE サイドチェア\22,000（hille/メトロクス）
ミッドセンチュリーを代表するイギリスの巨匠、ロビン・デイがデザイン。高品質なポリプロピレンを採用した座面は軽量で、耐久性と安全性も兼ね備えている。
レトロなストライプクッションを部屋のアクセントに
45×45cm \5,280（ザ テイストメイカーズアンド コー TEL. 03-5466-6656）
イギリスのストライプファブリックを使って製作した、オリジナルのクッションカバー。コットン100％の生地はさらりとして心地いい手触り。
写真・多田 寛 スタイリスト・池田沙織 文・瀬尾麻美
anan 2465号（2025年10月1日発売）より