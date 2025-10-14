特別なコレクションも！ 秋のムードに好相性な“イギリス雑貨”5選

クラシックな趣のあるイギリスの雑貨は、秋のムードに好相性。名だたる老舗ブランドのアイテムやハンドクラフトの小物など、まるでイギリスへ旅行した気分になれる雑貨を集めました。

イギリスを代表する2大ブランドがコラボレーション

左\40,700 右\15,400（スマイソン/ルック 事業本部 TEL. 03-6439-1675）

『スマイソン』のノートブックに、『リバティ』のフラワープリントによるシルクライニングを施した、特別なコレクションがお目見え。サイズは2種類から選べる。

ナチュラルな草花の香りに癒されて

\33,000（オースティン オースティン/ドワネル TEL. 03-3470-5007）

イギリスの小さな町ノーフォークで生まれたオーガニックブランド『Austin Austin』のキャンドル。有機的なフォルムの陶器製タンブラーはロンドンでハンドメイドされたもの。

ティーポット型×ユニオンジャックが新鮮

\18,700（THUMB ANDCAKES）

ユニオンジャック柄のファブリックをパッチワークした、ハンドメイドのティーコージー。中綿入りのふかふかの生地がティーポットをしっかり保温してくれる。

英国スクールチェアの名作に新色のグリーンが仲間入り

シリーズE サイドチェア\22,000（hille/メトロクス）

ミッドセンチュリーを代表するイギリスの巨匠、ロビン・デイがデザイン。高品質なポリプロピレンを採用した座面は軽量で、耐久性と安全性も兼ね備えている。

レトロなストライプクッションを部屋のアクセントに

45×45cm \5,280（ザ テイストメイカーズアンド コー TEL. 03-5466-6656）

イギリスのストライプファブリックを使って製作した、オリジナルのクッションカバー。コットン100％の生地はさらりとして心地いい手触り。