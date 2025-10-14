ファン90万人“かわいすぎる赤ちゃん実況動画”手がける元テレ東・原田修佑アナ。“癒し”を届けていた自分が、いま救われている理由
かわいい赤ちゃんの動画に、まるでニュース番組のような実況がついたYouTubeチャンネル「実況ベイビー」。SNSの総フォロワー数90万人の超人気コンテンツは、元テレビ東京アナウンサーの原田修佑さんが立ち上げた株式会社Nicoli（ニコリ）が運営しています。
実況の力で日常の赤ちゃんのしぐさや行動が「事件」や「ニュース」さながらに描かれることで、育児の大変なシーンであっても思わずくすりと笑えます。そしてこれらの動画は、毎日の子育てにがんばる保護者に、ほっとした瞬間や気づきを与えてくれるのです。
ご自身も2児のパパとして日々子育てにまい進する原田さん。リアルな育児の大変さや、今後の活動についてお話を聞きました。
◆第3次ベビーブームにつながったら最高
──原田さんは「実況ベイビー」というコンテンツの他にも、たくさんの親子向けコンテンツを制作されています。どのような思いがあるのでしょうか。
原田修佑さん（以下、原田）：子育てに対する社会全体の捉え方がもっとポジティブになればいいなと思っています。実況ベイビーは、子育て中の方はもちろんですが、最近は、高校生や大学生の方からもコメントをいただくようになりました。特に女性の方のフォロワーが多くて、「今まで、子どもに興味があまりなかったけど、かわいい赤ちゃんを見ていたら子どもが欲しくなった」というコメントをいただくこともあります。
若い世代が結婚や出産に後ろ向きだと言われる中、実況ベイビーを通して子育ての楽しさや赤ちゃんのかわいさが広がり、第3次ベビーブームにつながったら最高だと本気で思っています。
──子育てのハードルは年々高くなっている気がするので、とても心強い言葉です。
原田：「子育てはお金がかかる」「自分を犠牲にしなければならない」といったイメージばかりが語られることが多いですよね。でも、子育てはネガティブなことだけじゃなくて、それ以上の楽しさや幸せなことが待っているんだよっていうのを、実況ベイビーを含めたコンテンツを通じて広げていきたいです。
◆子育てに正解はない、もっと肩の力を抜いていい
──SNSにはキラキラした子育てや、子育てはこうあるべきという内容が多く、時にはプレッシャーに感じることもあります。
原田：子育てに正解・不正解を求めてしまったり、他人と比較をすると苦しくなりますよね。僕自身、前職のアナウンサーの仕事や実況ベイビーを通じて、エンタメが持つ力を体感しました。エンタメには“正解”がなく、価値観を定義しないものだからこそ、人々を穏やかな気持ちにできるものだと思います。
実況ベイビーを含めたNicoliのコンテンツをつくるときも、「子育てに正解はないから、もっと肩の力を抜いていいんだよ」という思いを大切にしています。正解・不正解にとらわれず、子育てを少しラフに、そして楽しくエンタメ化していく──そんな空気を広げていきたいと思っています。
◆実況ベイビーに登場したら「驚きのコメント」が
──原田さんも現在、4歳と0歳の2児のパパですよね。先日、第二子誕生で実況ベイビーに原田さんご本人が登場された際は「美しすぎる」「こんなにお若い方とは」と驚きのコメントが多数集まっていました。
原田：ありがたいコメントです……。僕は声だけ聴くと、年上のアナウンサーだと思われるようで（笑）。先日、次女が生まれて2児の父親になりました。
──アナウンサーの原田さんのファンだけでなく、純粋な実況ベイビーのファンの多さを感じました。お子さんを育てる中で大変なことはありますか？
原田：毎日大変です。今日も、僕が言ったことを全然聞いてくれなかったですし（笑）。特定のこれが大変っていうよりも、年相応の大変さがあるなという感じです。わが家は次女が生まれてまだ1か月なのですが、次女が生まれたことで長女が少し赤ちゃん返りをしています。長女自身がその感情と戦っていて、いつもと少し様子が違ったりして。子どもが2人になって、2人の子どもとどうバランスをとって向き合えばいいのか、今まさに試行錯誤しています。
