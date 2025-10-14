【カイロ＝西田道成】パレスチナ自治区ガザの和平を巡る首脳級会議が開かれるエジプト東部シナイ半島のシャルムエルシェイクは、紅海のスエズ湾とアカバ湾の分岐点に位置する地政学的要衝だ。

軍事拠点やリゾート地として発展し、１９９０年代以降は、中東和平を巡る外交交渉の舞台として脚光を浴びてきた。

シナイ半島は、６７年の第３次中東戦争でエジプトに侵攻したイスラエル軍に占領された。両国間の平和条約締結を経て８２年に全面返還されると、エジプト政府は紅海一帯のリゾート開発を推し進めた。

シャルムエルシェイクが国際政治の場として一躍注目を集めたのは、イスラム主義組織ハマスによる対イスラエル連続爆弾テロで中東和平プロセスが危機にひんした９６年だ。エジプトと米国主導の首脳会議「平和創設者サミット」が開催され、中東や欧州など２９の国・機関の首脳らが集結し、プロセスの支援や対テロでの連帯などを確認した。

２００５年には、第２次インティファーダ（反イスラエル蜂起）のさなか、イスラエルとパレスチナ自治政府の首脳会談もシャルムエルシェイクで実現し、停戦の宣言へとつながった。「平和の町」とも呼ばれるシャルムエルシェイクで今回、ガザを巡る真の和平が歴史に刻まれるか注目される。