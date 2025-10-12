¤¯¤À¤é¤Í¤¨ÍÈ¤²Â¼è¤ê¡Ä¡ÖÇÏ¼ÖÇÏ¤Î¤è¤¦¤ËÆ¯¤¯ÇÉ¡×¡Ö¥ïー¥¯¥é¥¤¥Õ¥Ð¥é¥ó¥¹ÇÉ¡×¼Â¾Ú¥Çー¥¿¤Ç¤Ï¤É¤Ã¤Á¤¬Àµ¤·¤¤¤«¡Ä·ÐºÑ»ï¸µÊÔ½¸Ä¹¤¬Ê¬ÀÏ
¡¡ÀÐÇËÌÐÁíÍý¤ÎÂàÇ¤¤Ë¤è¤ê³«¤«¤ì¤¿¼«Ì±ÅÞÁíºÛÁª¤Ç¹â»ÔÁáÉÄ»á¤¬½÷À¤È¤·¤Æ½é¤á¤ÆÁª½Ð¤µ¤ì¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡¢Áª½ÐÄ¾¸å¤Ë¸ì¤Ã¤¿¸ÀÍÕ¤¬¼ã¤¤¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£¡Ö¤À¤Ã¤Æº£¡¢¿Í¿ô¾¯¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢¤â¤¦Á´°÷¤ËÆ¯¤¤¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£ÇÏ¼ÖÇÏ¤Î¤è¤¦¤ËÆ¯¤¤¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£¤ï¤¿¤¯¤·¼«¿È¤â¥ïー¥¯¥é¥¤¥Õ¥Ð¥é¥ó¥¹¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤ò¼Î¤Æ¤Þ¤¹¡£Æ¯¤¤¤ÆÆ¯¤¤¤ÆÆ¯¤¤¤ÆÆ¯¤¤¤ÆÆ¯¤¤¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡×¡£¤³¤ÎÈ¯¸À¤Ë´Ø¤·¤Æ¹ñÌ±¤Î°Õ¸«¤Ï³ä¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ó¤ÊÃæ¤Ç¶¦»ºÅÞ¤Î»Ö°ÌÏÂÉ×µÄÄ¹¡Ö¡ØÁ´°÷¤ËÇÏ¼ÖÇÏ¤Î¤è¤¦¤ËÆ¯¤¤¤Æ¤â¤é¤¦¡Ù¤Ë¤â¤Î¤±¤¾¤Ã¤¿¡£¿Í´Ö¤ÏÇÏ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¸øÅÞ¤ÎÅÞ¼ó¤¬»È¤Ã¤Æ¤è¤¤¸ÀÍÕ¤È¤Ï»×¤¨¤Ê¤¤¡×¤ÈÈãÈ½¤·¤¿¡£
¡¡Â¾¤Ë¤âËÝÌõ²È¤Î¹ãÁãÍ§µ¨»Ò»á¤Ï¡Ö¤³¤Î¹ñ½é¤Î½÷ÀÅÞ¼ó¤È¤ä¤é¤¬¥ïー¥¯¥é¥¤¥Õ¥Ð¥é¥ó¥¹¤ò¼Î¤Æ¤ë¤Ê¤ó¤Æ¸À¤¦¤Ê¤è¡£¾¼ÏÂ¤ËµÕÌá¤ê¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£¤À¤¬¡¢¤³¤¦¤·¤¿ÈãÈ½¤Ë¡Ö¤¯¤À¤é¤Í¤¨ÍÈ¤²Â¼è¤ê¤·¤Æ¤ó¤¸¤ã¤Í¤¨¤è¡×¤È¤¤¤¦ÈãÈ½¤â¤ß¤é¤ì¤¿¡£
¡¡·ÐºÑ»ï¥×¥ì¥¸¥Ç¥ó¥È¤Î¸µÊÔ½¸Ä¹¤Çºî²È¤Î¾®ÁÒ·ò°ì»á¤Ï¡Ö¸ÀÍÕ¤ÎÊ¸Ì®¤òÅÔ¹ç¤è¤¯ÀÚ¤ê¼è¤ê¡¢¥ì¥Ã¥Æ¥ë¤òÅ½¤Ã¤ÆÂ¾¼Ô¤ò¹¶·â¤¹¤ëÉ÷Ä¬¤Ï¡¢¼Ò²ñ¤«¤é·úÀßÅª¤ÊµÄÏÀ¤òÃ¥¤¤µî¤ë¡×¤È»ØÅ¦¤¹¤ë¡£¾®ÁÒ»á¤¬²òÀâ¤¹¤ëーー¡£
¥È¥Ã¥×¤¬»ýÂ³²ÄÇ½¤ÊÆ¯¤Êý¤ò¼¨¤¹¤Ù¤¡¢¤Ê¤Î¤«
¡¡¹â»ÔÁáÉÄ»á¤¬¼«Ì±ÅÞ¤Î¿·ÁíºÛ¤ËÁª½Ð¤µ¤ì¤¿Ä¾¸å¡¢·è°Õ¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£¡Ö¹ñ¤òÎ©¤ÆÄ¾¤¹¤¿¤á¡¢Á´°÷¤ËÇÏ¼ÖÇÏ¤Î¤è¤¦¤ËÆ¯¤¤¤Æ¤â¤é¤¦¡¢¼«Ê¬¼«¿È¤â¥ïー¥¯¥é¥¤¥Õ¥Ð¥é¥ó¥¹¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤Ï¼Î¤Æ¤ë¡×¤È¡£
¡¡¤³¤ì¤«¤éÆüËÜ¹ñ¤Î¼óÁê¤È¤Ê¤ë¿ÍÊª¤È¤·¤Æ¤Î³Ð¸çÉ½ÌÀ¤Ï¡¢½Ö¤¯´Ö¤Ë¼Ò²ñ¤Î°ìÉô¤«¤é·ã¤·¤¤µñÀäÈ¿±þ¤ò°ú¤µ¯¤³¤·¤¿¡£²áÏ«»àÌäÂê¤Ë¼è¤êÁÈ¤àÊÛ¸îÃÄ¤Ï¡Ö²á½ÅÏ«Æ¯¤ò¶¯Í×¤¹¤ëÀº¿À¼çµÁ¤À¡×¤È¹³µÄÀ¼ÌÀ¤òÈ¯É½¤·¡¢¤¢¤ë¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µー¤Ï¡Ö»þÂå¤ËµÕ¹Ô¤·¤Æ¤¤¤Æ¥¬¥¯¥Ã¤È¤¤¿¡×¤ÈÈÖÁÈ¤Ç¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿¡£¹ñ²È¤Î´íµ¡¤ËºÝ¤·¤Æ¥êー¥Àー¤¬¼¨¤·¤¿¼«¸Êµ¾À·¤ÎÀÀ¤¤¤Ï¡¢¸Ä¿Í¤ÎÆ¯¤Êý¤È¤¤¤¦âä¾®¤Ê¼¡¸µ¤Ë°ú¤¤º¤ê²¼¤í¤µ¤ì¡¢´¶¾ðÅª¤Ê¸ÀÍÕ¤ÇÃÇºá¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÉ÷Ä¬¤Ë¾è¤ê¡¢ÆüËÜ·ÐºÑ¿·Ê¹¤¬¤¢¤ëµ»ö¤ò·ÇºÜ¤·¤¿¡£¡Ö¹â»Ô¿·ÁíºÛ¤Ë»ä¤¬Ë¾¤à¤³¤È¡×¤ÈÂê¤µ¤ì¤¿´ë²è¤Ç¤¢¤ë¡£¤³¤Îµ»ö¤Ï¡¢£³¿Í¤Î¡Ö¼±¼Ô¡×¤Ë°Õ¸«¤òÊ¹¤¯ÂÎºÛ¤ò¤È¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢¤½¤Î¼ÂÂÖ¤Ï¹â»Ô»á¤Ø¤ÎÈãÈ½¤ò°ìÊýÅª¤ËÅ¸³«¤¹¤ë¾ì¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡Ãæ¤Ç¤â¡¢»ÔÌ±ÃÄÂÎÂåÉ½¤ÎÅ·ÌîÌ¯»á¤Î¸ÀÀâ¤Ï¡¢¤³¤Îµ»ö¤¬Êú¤¨¤ëÌäÂêÅÀ¤ò¾ÝÄ§¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Å·Ìî»á¤Ï¹â»Ô»á¤ÎÈ¯¸À¤ò¡Ö²¿¤ò¸À¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤È¶ÄÅ·¤·¤¿¡×¤È°ì½³¤·¡¢¡Ö¥È¥Ã¥×¤¬»ýÂ³²ÄÇ½¤ÊÆ¯¤Êý¤ò¼¨¤¹¤Ù¤¤À¡×¤È¼çÄ¥¤·¤¿¡£
ºËÁê¤Î³Ð¸ç¤È¤¤¤¦¼çÂê¤ò¡¢°ì¸Ä¿Í¤Î¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ëÏÀ¤Ø¤¹¤êÂØ¤¨¤ëÁàºî
¡¡¤³¤Îµ»ö¤Ï¡¢ºËÁê¤Î³Ð¸ç¤È¤¤¤¦¼çÂê¤ò¡¢°ì¸Ä¿Í¤Î¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ëÏÀ¤Ø¤È¤¹¤êÂØ¤¨¤ëÁàºî¤ò¸«»ö¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤Î¤±¤¿¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡¤½¤â¤½¤â¡¢¹ñ²È¤Î¥êー¥Àー¥·¥Ã¥×¤È°ì¸Ä¿Í¤Î¥ïー¥¯¥é¥¤¥Õ¥Ð¥é¥ó¥¹¤òÆ±¤¸Å·Çé¤Ë¤«¤±¤ë»×¹Í¼«ÂÎ¤¬¡¢º¬ËÜÅª¤Ê¸íÉµ¤òÊú¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£Îã¤¨¤Ð¡¢ÂçÃÏ¿Ì¤¬È¯À¸¤·¡¢Â¿¤¯¤Î¿ÍÌ¿¤¬´í¸±¤Ë»¯¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¾õ¶·¤òÁÛÁü¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡£¸½¾ì¤ÎÂÐºöËÜÉôÄ¹¤¬¡ÖÉô²¼¤Î·ò¹¯¤¬Âè°ì¤À¤«¤é¡¢º£Æü¤ÏÄê»þ¤Ç°ú¤¾å¤²¤è¤¦¡×¤È»Ø¼¨¤¹¤ì¤Ð¡¢¤½¤Î¿ÍÊª¤Ï»Ø´ø´±¼º³Ê¤Îßà°õ¤ò²¡¤µ¤ì¤ë¤À¤í¤¦¡£¹ñÆñ¤äÁÈ¿¥¤ÎÂ¸Ë´¤¬¤«¤«¤ëÈó¾ï»þ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¥êー¥Àー¤¬»ä»ö¤ò¤Ê¤²¤¦¤Ã¤Æ¿¦Ì³¤ËÀìÇ°¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢Æ¨¤ì¤é¤ì¤Ê¤¤ÀÕÌ³¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡±Ñ¹ñ¤òÂèÆó¼¡À¤³¦ÂçÀï¤Î¾¡Íø¤ËÆ³¤¤¤¿¥Á¥ãー¥Á¥ë¤â¡¢Å´¤Î°Õ»Ö¤Ç·ÐºÑºÆ·ú¤òÃÇ¹Ô¤·¤¿¥µ¥Ã¥Á¥ãー¤â¡¢²÷Å¬¤Ê¥ïー¥¯¥é¥¤¥Õ¥Ð¥é¥ó¥¹¤ÎÃæ¤«¤é°Î¶È¤òÀ®¤·¿ë¤²¤¿¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¹â»Ô»á¤ÎÈ¯¸À¤Ï¡¢¤¢¤¯¤Þ¤Ç¡Ö»ä¼«¿È¤â¡×¤È¤¤¤¦¼ç¸ì¤Ç¸ì¤é¤ì¤¿¡¢°ì¿È¤òÊû¤²¤ë³Ð¸ç¤ÎÉ½ÌÀ¤Ë²á¤®¤Ê¤¤¡£¤³¤Î¸Ä¿ÍÅª¤Ê·è°Õ¤ò¡¢¹ñÌ±Á´ÂÎ¤Ø¤ÎÄ¹»þ´ÖÏ«Æ¯¤Î¶¯Í×¤À¤È²ò¼á¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢¸ÀÍÕ¤ÎÊ¸Ì®¤ò°Õ¿ÞÅª¤ËÇ±¤¸¶Ê¤²¤ë°¼Á¤Ê¥ì¥È¥ê¥Ã¥¯¤Ç¤¢¤ë¡£´íµ¡´ÉÍý¤ÎÍ×Äü¤òÍý²ò¤»¤º¡¢Ê¿»þ¤Î´¶³Ð¤ÇºËÁê¤Î¸ÀÆ°¤òºÛÃÇ¤¹¤ëÂÖÅÙ¤Ï¡¢¹ñ²È¤ÎÂÉ¼è¤ê¤ò¸í¤é¤»¤ë´í¸±¤ÊÃû¸õ¤À¡£
¸½¼ÂÎ¥¤ì¤·¤¿ÍýÁÛÏÀ¤Ë½ª»Ï¤¹¤ëÅ·Ìî»á
¡¡Å·Ìî»á¤Î¼çÄ¥¤Ï¡¢·ÐºÑÀ¯ºö¤ÎÎÎ°è¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤â¡¢¸½¼ÂÎ¥¤ì¤·¤¿ÍýÁÛÏÀ¤Ë½ª»Ï¤¹¤ë¡£Å·Ìî»á¤Ï¡¢¿Í¡¹¤¬Éû¶È¤ò¤¹¤ë¤Î¤Ï´ðËÜµë¤È»Ä¶ÈÂå¤¬°Â¤¤¤«¤é¤À¤ÈÃÇÄê¤·¡¢Ï«Æ¯»þ´Ö¤Îµ¬À©´ËÏÂ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢´ðËÜµë¤Î°ú¤¾å¤²¤È»Ä¶ÈÂå¤Î1.5ÇÜ²½¤òÃÇ¹Ô¤¹¤Ù¤¤À¤ÈÀâ¤¯¡£
¡¡¤³¤Î¼çÄ¥¤Ï¡¢·ÐºÑ¤Î´ðËÜ¸¶Â§¤òÁ´¤¯Íý²ò¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£Ä®¤Ë¤¢¤ë¥Ñ¥ó²°¤ÎÅ¹¼ç¤¬¡¢À¯ÉÜ¤«¤é¡Ö¥Ñ¥ó¤ÎÃÍÃÊ¤ÏÊÑ¤¨¤ë¤Î¤ÏÆñ¤·¤¯¤Æ¤â¡¢½¾¶È°÷¤Î»þµë¤òÌÀÆü¤«¤é1.5ÇÜ¤Ë¤·¤Ê¤µ¤¤¡×¤ÈÌ¿Îá¤µ¤ì¤¿¤é¤É¤¦¤Ê¤ë¤«¡£Å¹¼ç¤Ï¡¢¿Í¤ò¸º¤é¤·¤Æ¼«Ê¬¤ÎÏ«Æ¯»þ´Ö¤òÁý¤ä¤¹¤«¡¢ºÎ»»¤¬¹ç¤ï¤º¤ËÅ¹¤ò¾ö¤à¤«¤ÎÆóÂò¤òÇ÷¤é¤ì¤ë¤À¤í¤¦¡£´ë¶È¤Ë¤È¤Ã¤Æ¿Í·ïÈñ¤Ï¡¢»ö¶È¤ò·ÑÂ³¤¹¤ë¤¿¤á¤Î½ÅÍ×¤Ê¥³¥¹¥È¤Ç¤¢¤ë¡£À¸»ºÀ¤Î¸þ¾å¤òÈ¼¤ï¤Ê¤¤¶¯À©Åª¤ÊÄÂ¾å¤²¤Ï¡¢´ë¶È¤Î·Ð±Ä¤ò°µÇ÷¤·¡¢·ë²Ì¤È¤·¤Æ¸ÛÍÑµ¡²ñ¤½¤Î¤â¤Î¤òÃ¥¤¦¡£
¡¡·ÐºÑ¶¨ÎÏ³«È¯µ¡¹½¡ÊOECD¡Ë¤Î¥Çー¥¿Ê¬ÀÏ¤Ê¤É¤ò¼ê³Ý¤±¤ëÀìÌç²È¡¢¿¹ÀîÀµÇ·»á¤Î¸¦µæ¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢ÆüËÜ¤ÎÏ«Æ¯¼Ô¤ÎÄÂ¶â¤Ï¥Þ¥¯¥í·ÐºÑÅª¤Ë¸«¤ì¤Ð¡¢¤½¤ÎÀ¸»ºÀ¤È¤Û¤Ü¸«¹ç¤Ã¤¿¿å½à¤Ë¤¢¤ë¡£
¥¸¥§¥ó¥Àー¥®¥ã¥Ã¥×»Ø¿ô¤ÎÌäÂêÅÀ
¡¡¤Ä¤Þ¤ê¡¢À¸»ºÀ¤òÅÙ³°»ë¤·¤Æ¡ÖÄÂ¶â¤¬ÉÔÅö¤Ë°Â¤¤¡×¤ÈÃÇ¤¸¤ëÅ·Ìî»á¤ÎÁ°Äó¼«ÂÎ¤¬¡¢µÒ´ÑÅª¤Ê¥Çー¥¿¤Ë¤è¤Ã¤ÆÈÝÄê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¼ª¤Ë¿´ÃÏ¤è¤¤ÄÂ¾å¤²ÏÀ¤Ï¡¢¤½¤ÎÎ¢Â¦¤Ç¼º¶È¤È¤¤¤¦ÄË¤ß¤òÈ¼¤¦·àÌô¤Ë¤Ê¤ê¤«¤Í¤Ê¤¤¡£Å·Ìî»á¤¬¾Î»¿¤¹¤ë²¤½£·¿¤ÎÃ»»þ´ÖÏ«Æ¯¤äÄ¹´ü°éµÙÀ©ÅÙ¤â¡¢·ÐºÑ¤ÎÄäÂÚ¤ä¹â¤¤¼º¶ÈÎ¨¤È¤¤¤¦Éé¤ÎÂ¦ÌÌ¤òÊ»¤»»ý¤Ä¡£Â¾¹ñ¤ÎÀ©ÅÙ¤ÎÈþ¤·¤¤ÉôÊ¬¤À¤±¤òÀÚ¤êÅ½¤ê¤·¤Æ¸«¤»¤ë¼êË¡¤Ï¡¢À¿¼Â¤ÊÀ¯ºöÄó¸À¤È¤Ï¸Æ¤Ù¤Ê¤¤¡£
¡¡Å·Ìî»á¤Î¼çÄ¥¤Îº¬´´¤ò»Ù¤¨¤ë¤â¤¦°ì¤Ä¤ÎÃì¤¬¡¢À¤³¦·ÐºÑ¥Õ¥©ー¥é¥à¤¬È¯É½¤¹¤ë¥¸¥§¥ó¥Àー¡¦¥®¥ã¥Ã¥×»Ø¿ô¤Ç¤¢¤ë¡£ÆüËÜ¤Ï¤³¤Î»Ø¿ô¤ÇÀ¤³¦118°Ì¤ÈÄãÌÂ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤³¤Î»ö¼Â¤ò¤â¤Ã¤Æ¹â»Ô»á¤ÎÀ¯ºö¤Ë¡Ö¥¸¥§¥ó¥ÀーÊ¿Åù¤¬¿Ê¤à¤Î¤«´í×ü¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È½Ò¤Ù¤ë¡£¤³¤Î¥¸¥§¥ó¥Àー¡¦¥®¥ã¥Ã¥×»Ø¿ô¤Ï¡¢°ì¸«¤¹¤ë¤È²Ê³ØÅª¤ÇµÒ´ÑÅª¤Ê»ØÉ¸¤Î¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤ë¡£¤·¤«¤·¡¢¤½¤ÎÆâ¼Â¤òÀººº¤¹¤ì¤Ð¡¢¿¼¹ï¤Ê¹½Â¤Åª·ç´Ù¤òÊú¤¨¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ë¡£¤³¤Î»Ø¿ô¤Ï¡¢¿ÈÄ¹¤òÂ¬¤ë¤¿¤á¤ÎÊªº¹¤·¤ò¼«¾Î¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¤Ê¤¼¤«150cm¤Þ¤Ç¤ÎÌÜÀ¹¤ê¤·¤«¤Ê¤¯¡¢¤Ä¤¤¤Ç¤ËÂÎ½Å¤ä»ëÎÏ¤Î¥Çー¥¿¤Þ¤Ç¤´¤Á¤ãº®¤¼¤Ë¤·¤Æ¡Ö¿ÈÄ¹¥¹¥³¥¢¡×¤ò»»½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤ÊÂåÊª¤À¡£
¾ï¼±¤È¤Ï¤«¤±Î¥¤ì¤¿ÅÝºø¤·¤¿½ç°Ì
¡¡¶ñÂÎÅª¤Ë¤Ï¡¢¤³¤Î»Ø¿ô¤ÏÃËÀ¤¬¼Ò²ñÅª¤ËÉÔÍø¤ÊÎ©¾ì¤ËÃÖ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë»ØÉ¸¡¢Îã¤¨¤Ð¡¢½÷À¤è¤êÃ»¤¤Ê¿¶Ñ¼÷Ì¿¡¢¹â¤¤¼«»¦Î¨¡¢´í¸±¤Ê¿¦¶È¤Ø¤Î¹â¤¤½¾»öÎ¨¤È¤¤¤Ã¤¿¥Çー¥¿¤ò´°Á´¤ËÌµ»ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¶µ°é¤ä·ò¹¯¤ÎÊ¬Ìî¤Ç¡¢½÷À¤Î»ØÉ¸¤¬ÃËÀ¤ò¾å²ó¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢¤½¤ì¤Ï¡ÖÊ¿Åù¤¬Ã£À®¤µ¤ì¤¿¡×¤È¸«¤Ê¤µ¤ì¤ë¤À¤±¤Ç¡¢¥¹¥³¥¢¤Ë¤Ï²Ã»»¤µ¤ì¤Ê¤¤¡£¤³¤ÎÊÐ¤Ã¤¿Àß·×¤Î·ë²Ì¡¢¹ñÌ±Á´ÂÎ¤ÎÀ¸³è¿å½à¤¬Äã¤¤È¯Å¸ÅÓ¾å¹ñ¤¬¡¢Ë¤«¤Çµ¡²ñ¤ÎÂ¿¤¤Àè¿Ê¹ñ¤è¤ê¤â¾å°Ì¤Ë¥é¥ó¥¯ÉÕ¤±¤µ¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¡¢¾ï¼±¤È¤Ï¤«¤±Î¥¤ì¤¿ÅÝºø¤·¤¿½ç°Ì¤¬À¸¤Þ¤ì¤ë¡£¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¿®ÍêÀ¤ÎÄã¤¤»ØÉ¸¤ò¶Ó¤Î¸æ´ú¤Î¤è¤¦¤Ë·Ç¤²¡¢¼«¤é¤ÎÀ¯¼£Åª¼çÄ¥¤òÀµÅö²½¤¹¤ë¹Ô°Ù¤Ï¡¢ÃÎÅª¤Êµ½âÖ°Ê³°¤Î²¿Êª¤Ç¤â¤Ê¤¤¡£
Æ¯¤¯¤Û¤É¤Ë»Å»ö¤ÎÀ®²Ì¤Ï½Ð¤ë¡£¾ò·ïÉÕ¤¤ÇÇÏ¼ÖÇÏ¤ÏÀµ²ò¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡ÆüËÜ¤ÎÀ½Â¤¶È¤ÇÆ¯¤¯2,093¿Í¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡¢¤É¤ì¤¯¤é¤¤Ä¹¤¯Æ¯¤¤¤Æ¤¤¤ë¤«¡¢¤É¤ì¤¯¤é¤¤»Å»ö¤Ë¤ä¤ëµ¤¤äÇ®°Õ¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¤«¡¢¤½¤·¤Æ¼«Ê¬¤Î»Å»ö¤ÎÀ®²Ì¤ò¤É¤ÎÄøÅÙ½Ð¤»¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¦¤«¤òÄ´¤Ù¤¿¸¦µæ¤¬¤¢¤ë¡Ê¡ÖÏ«Æ¯»þ´Ö¡¢¥ïー¥¯¡¦¥¨¥ó¥²ー¥¸¥á¥ó¥È¡¢Ï«Æ¯À¸»ºÀ¤Î´Ø·¸¡§J-HOPE¸¦µæ¤Ë¤è¤ë²£ÃÇÄ´ºº¡×¡¢2019Ç¯¡Ë¡£
¡¡¤½¤Î·ë²Ì¡¢Æ¯¤¯»þ´Ö¤¬Ä¹¤¤¿Í¤Û¤É¡Ö»Å»ö¤ÎÀ®²Ì¤¬¹â¤¤¡×¤ÈÅú¤¨¤ë·¹¸þ¤¬¸«¤é¤ì¤¿¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢Ä¹¤¯Æ¯¤¯¿Í¤Î¤Û¤¦¤¬À¸»ºÀ¤¬¹â¤«¤Ã¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¡Ö»Å»ö¤Ø¤ÎÇ®°Õ¡Ê¥ïー¥¯¡¦¥¨¥ó¥²ー¥¸¥á¥ó¥È¡Ë¡×¤ÎÅÙ¹ç¤¤¤ò°ì½ï¤Ë¹Í¤¨¤ë¤È¡¢º£ÅÙ¤ÏÄ¹»þ´ÖÏ«Æ¯¤Î¸ú²Ì¤Ï¤Û¤È¤ó¤É¾Ã¤¨¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£»Å»ö¤Ø¤ÎÇ®°Õ¤¬¶¯¤¤¿Í¤Ï¡¢Æ¯¤¯»þ´Ö¤¬Ã»¤¯¤Æ¤â¹â¤¤À¸»ºÀ¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢Ç®°Õ¤¬Äã¤¤¿Í¤ÏÄ¹¤¯Æ¯¤¤¤Æ¤âÀ®²Ì¤¬¾å¤¬¤é¤Ê¤¤·¹¸þ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡»Å»ö¤Ø¤ÎÇ®°Õ¤¬¹â¤¤¿Í¤¿¤Á¤Ï¡¢1½µ´Ö¤ÎÏ«Æ¯»þ´Ö¤¬40»þ´Ö¤«¤é50»þ´ÖÄøÅÙ¤ÎÈÏ°Ï¤ÇºÇ¤â¹â¤¤À®²Ì¤òÊó¹ð¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤¿¤À50»þ´Ö¤òÄ¶¤¨¤Æ¤âÀ¸»ºÀ¤Ï¾å¤¬¤é¤º¡¢¤à¤·¤íÈèÏ«¤ä½¸ÃæÎÏ¤ÎÄã²¼¤¬±Æ¶Á¤·¤ÆÀ®²Ì¤¬Íî¤Á¤ë·¹¸þ¤¬¸«¤é¤ì¤¿¡£¡Ö½µ40»þ´Ö¡×¤¬ÆüËÜ¤ÎÏ«Æ¯´ð½àË¡¤ÇÄê¤á¤é¤ì¤¿Ë¡ÄêÏ«Æ¯»þ´Ö¤Î¾å¸Â¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢¤ä¤Ï¤êÇ®°Õ¤Î¤¢¤ë¿Í¤Ë¤Ï¤â¤¦¾¯¤·Æ¯¤¤¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿Êý¤¬ÎÉ¤µ¤½¤¦¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡¤³¤Î¸¦µæ¤Ï¡¢¿ô»ú¤È¥Çー¥¿¤ò¤â¤È¤Ë¤·¤¿Ê¬ÀÏ¤Ç¤¢¤ê¡¢¸Ä¿Í¤Î´¶ÁÛ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£À¸»ºÀ¤ò¾å¤²¤¿¤¤¤Ê¤é¡¢»Å»ö¤Ø¤ÎÇ®°Õ¤ä¤ä¤ê¤¬¤¤¤òÊÝ¤Ä¤³¤È¤¬½ÅÍ×¤À¤È¤ï¤«¤Ã¤¿¡£¼Â¾Ú¥Çー¥¿¤ò¤â¤È¤Ë¤·¤¿¸¦µæ¤«¤é¤Ï¡¢ÇÏ¼ÖÇÏ¤Î¤è¤¦¤ËÆ¯¤¯¤³¤È¤Ï¡¢»Å»ö¤Ø¤ÎÇ®°Õ¤¬¹â¤¯¡¢¼«Ê¬¤Î»Å»ö¤ò¸Ø¤ê¤Ë»×¤¨¤ë¤È¤¤ËÀµ²ò¤È¤Ê¤ë¡£
Ê£»¨¤ÊÌäÂê¤òÃ±½ã¤ÊÁ±°Æó¸µÏÀ¤ËÍî¤È¤·¹þ¤ß¡¢´¶¾ð¤ËÁÊ¤¨¤«¤±¤ë¸ÀÀâ
¡¡ÌäÂê¤Îº¬¸»¤Ï¡¢Å·Ìî»á°ì¸Ä¿Í¤Î¸«²ò¤ËÎ±¤Þ¤é¤Ê¤¤¡£¤è¤ê¿¼¹ï¤Ê¤Î¤Ï¡¢¤³¤¦¤·¤¿¼Â¾ÚÀ¤ò·ç¤¤¤¿¾ð½ïÅª¤Ê¸ÀÀâ¤ò¡¢²¿¤é¸¡¾Ú¤¹¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¡Ö¼±¼Ô¤Î°Õ¸«¡×¤È¤·¤Æ¼Ò²ñ¤ËÈ¯¿®¤·¤¿ÆüËÜ·ÐºÑ¿·Ê¹¤ÎÊÔ½¸»ÑÀª¤Ç¤¢¤ë¡£·ÐºÑ¤ÎÆ°¸þ¤òµÒ´ÑÅª¤Ê¥Çー¥¿¤Ë´ð¤Å¤¤¤ÆÊ¬ÀÏ¤·¡¢ÆÉ¼Ô¤ËÎäÀÅ¤ÊÈ½ÃÇºàÎÁ¤òÄó¶¡¤¹¤ë¤³¤È¤¬¡¢·ÐºÑ»æ¤Ë²Ý¤»¤é¤ì¤¿»ÈÌ¿¤Î¤Ï¤º¤À¡£
¡¡·ÐºÑ¸¶Â§¤òÌµ»ë¤·¤¿ÄÂ¶âÏÀ¤ä¡¢Åý·×Åª·ç´Ù¤¬»ØÅ¦¤µ¤ì¤ë»Ø¿ô¤òº¬µò¤È¤·¤¿¼Ò²ñÈãÉ¾¤òÌµÈãÈ½¤Ë·ÇºÜ¤¹¤ëÂÖÅÙ¤Ï¡¢¤½¤Î»ÈÌ¿¤ò¼«¤éÊü´þ¤¹¤ë¤ËÅù¤·¤¤¡£ÆÃÄê¤Î¥¤¥Ç¥ª¥í¥®ー¤Ë±è¤Ã¤¿¿ÍÊª¤Ð¤«¤ê¤òÁª¤ó¤Ç°Õ¸«¤ò½Ò¤Ù¤µ¤»¡¢°ÛÏÀ¤äÈ¿ÏÀ¤ò·ÇºÜ¤·¤Ê¤¤»æÌÌ¤Å¤¯¤ê¤Ï¡¢¤â¤Ï¤äÊóÆ»¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÆÃÄê¤Î²ÁÃÍ´Ñ¤òÆÉ¼Ô¤Ë¿¢¤¨ÉÕ¤±¤è¤¦¤È¤¹¤ë¥×¥í¥Ñ¥¬¥ó¥À¤Ç¤¢¤ë¡£¤½¤ì¤Ï¡¢¼«¼Ò¤ÎÆÉ¼Ô¤¬»ý¤ÄÃÎÀ¤äÈ½ÃÇÎÏ¤òº¬ËÜ¤«¤é¸«²¼¤·¤Æ¤¤¤ë¾Úµò¤Ç¤â¤¢¤ë¡£
¡¡²æ¡¹¤Ïº£¡¢º¤Æñ¤Ê¸½¼Â¤ËÀµÌÌ¤«¤é¸þ¤¹ç¤¦³Ð¸ç¤òÌä¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¹ñ²È¤ÎºÆ·ú¤È¤¤¤¦½ÅÀÕ¤òÁ°¤Ë¡¢»äÀ¸³è¤Îµ¾À·¤ò±Þ¤ï¤Ê¤¤¤ÈÀë¸À¤·¤¿¥êー¥Àー¤Î¸ÀÍÕ¡£Åý·×¥Çー¥¿¤Ë´ð¤Å¤¡¢¼ª¤ËÄË¤¤·ÐºÑ¤Î¿¿¼Â¤òÃ¸¡¹¤È¸ì¤ë¸¦µæ¼Ô¤ÎÊ¬ÀÏ¡£¤³¤ì¤é¤ÈÂÐ¶Ë¤Ë¤¢¤ë¤Î¤¬¡¢¿´ÃÏ¤è¤¤ÍýÁÛ¤ò¸ì¤ê¡¢Ê£»¨¤ÊÌäÂê¤òÃ±½ã¤ÊÁ±°Æó¸µÏÀ¤ËÍî¤È¤·¹þ¤ß¡¢´¶¾ð¤ËÁÊ¤¨¤«¤±¤ë¸ÀÀâ¤Ç¤¢¤ë¡£¸ÀÍÕ¤ÎÊ¸Ì®¤òÅÔ¹ç¤è¤¯ÀÚ¤ê¼è¤ê¡¢¥ì¥Ã¥Æ¥ë¤òÅ½¤Ã¤ÆÂ¾¼Ô¤ò¹¶·â¤¹¤ëÉ÷Ä¬¤Ï¡¢¼Ò²ñ¤«¤é·úÀßÅª¤ÊµÄÏÀ¤òÃ¥¤¤µî¤ë¡£·ÐºÑ¤ÎÀìÌç»æ¤¬¡¢¥Çー¥¿¤Ë´ð¤Å¤«¤Ê¤¤´¶¾ðÏÀ¤Ë»æÌÌ¤òÌÀ¤±ÅÏ¤¹¤È¤¤¤¦¸½¾õ¤Ï¡¢¼Ò²ñÁ´ÂÎ¤ÎÃÎÅªÂÎÎÏ¤¬¿ê¼å¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Î¸½¤ì¤À¡£É¬Í×¤Ê¤Î¤Ï¡¢ÍýÁÛÏÀ¤Ë¿ì¤¦¤³¤È¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£µÒ´ÑÅª¤Ê»ö¼Â¤È¥Çー¥¿¤È¤¤¤¦¸Ç¤¤ÃÏÌÌ¤ËÂ¤ò¤Ä¤±¡¢¤½¤³¤«¤é°ìÊâ¤º¤Ä¸½¼Â¤òÊÑ¤¨¤Æ¤¤¤¯¡¢ÃÏÆ»¤ÇÃÎÅª¤ÊÍ¦µ¤¤Ê¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£