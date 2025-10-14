º´¡¹ÌÚ¶³»Ò¥¢¥Ê¡Ö»þÂå¤ËµÕ¹Ô¡×¹â»Ô¡ÖÆ¯¤¤¤ÆÆ¯¤¤¤Æ¡×È¯¸ÀÈãÈ½¡Ä¡Ö¤Þ¤¸¤á¤ËÅØÎÏ¤·¤¿¿Í¤¬Êó¤ï¤ì¤Ê¤¤¼Ò²ñ¤Ë¤·¤¿¤¤¤Î¤«¡×¸µ¥ê¥¯¡¦¥³¥é¥à¥Ë¥¹¥È
¡¡10·î4Æü¡¢¼«Ì±ÅÞÁíºÛÁª¤Î·èÁªÅêÉ¼¤ÇÂè29ÂåÁíºÛ¤ËÁª¤Ð¤ì¤¿¹â»ÔÁáÉÄ»á¤ÎÈ¯¸À¡ÖÇÏ¼ÖÇÏ¤Î¤è¤¦¤ËÆ¯¤¤¤Æ¤â¤é¤¦¡×¡Ö¥ïー¥¯¥é¥¤¥Õ¥Ð¥é¥ó¥¹¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤ò¼Î¤Æ¤ë¡×¡ÖÆ¯¤¤¤ÆÆ¯¤¤¤ÆÆ¯¤¤¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ»¿ÈÝ¤¬Ê¬¤«¤ìÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£Îã¤¨¤Ð¡¢º´¡¹ÌÚ¶³»Ò¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µー¤Ï¥¥ã¥¹¥¿ー¤òÌ³¤á¤ë¡Ö¥µ¥ó¡ª¥·¥ã¥¤¥ó¡×¡Ê¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤Ç¡¢¡Ö´ë¶È¤âËÜÅö¤ËÂ¿ÍÍ¤Ê²ÁÃÍ´Ñ¤ÎÆ¯¤Êý¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë´ÉÍý¼Ô¤¿¤Á¤ÏÉ¬»à¤Ê¤ó¤Ç¡¢¡Ø¤¨¤§¡¢¥¬¥¯¥Ã¡Ù¤È¤Ï¤¤Þ¤·¤¿¡£»þÂå¤ËµÕ¹Ô¤À¤Ê¤Ã¤Æ¡×¤ÈÈ¯¸À¤·¤¿¡£¤³¤¦¤·¤¿À¼¤¢¤¬¤ë¤Ê¤«¡¢¸µ¥ê¥¯¥ëー¥È¼Ò°÷¤Ç¥³¥é¥à¥Ë¥¹¥È¤ÎÂ¼¾å¤æ¤«¤ê»á¤Ï°ìÉô¤ÎÈãÈ½¤ËÂÐ¤·¤Æ¡ÖÏ«Æ¯°ÕÍß¤ä¼Ò²ñÅªÀÕÇ¤´¶¤Þ¤ÇÈÝÄê¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¡×¤È»ØÅ¦¤¹¤ë¡£Â¼¾å»á¤¬¾Ü¤·¤¯²òÀâ¤·¤Æ¤¯――¡£
Ê¸Ì®¤òÆ§¤Þ¤¨¤ì¤Ð¡¢ÅÞºÆÀ¸¤Ø¤Î¶¯¤¤·è°Õ¤ò¸ì¤ëÃæ¤Ç¤ÎÈ¯¸À
¡¡¹â»ÔÁáÉÄÁíºÛ¤ÎÈ¯¸À¤ò½ä¤Ã¤Æ¤Ï¡¢10·î6Æü¤Ë½Ð¤µ¤ì¤¿²áÏ«»àÊÛ¸îÃÄÁ´¹ñÏ¢Íí²ñµÄ¤ÎÀ¼ÌÀ¤Ç¤Ï¡Ö¸Å¤¤Àº¿À¼çµÁ¤ÎÉü³è¡£·üÌ¿¤ËÆ¯¤¯°Õ¿Þ¤Ç¤â¡¢Ë¡Î§¤ò¤Ê¤¤¤¬¤·¤í¤Ë¤¹¤ëÌäÂêÈ¯¸À¡×Åù¤ÈÈãÈ½¤·¤¿¡£²áÏ«»à°äÂ²ÃÄÂÎ¤â¡Ö²áÏ«»à¤ÎÈá·à¤ò·Ú»ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È»ØÅ¦¤·¤Æ¤¤¤ë¡£SNS¤Ç¤Ï¡Ö¥Ö¥é¥Ã¥¯´ë¶È¤Î¤è¤¦¤À¡×¡Ö¥ïー¥¯¥é¥¤¥Õ¥Ð¥é¥ó¥¹¤òÈÝÄê¤¹¤ë¼óÁê¤Ï»þÂåºø¸í¡×¤È¤¤¤¦Åê¹Æ¤¬¿ô½½Ëü²ó³È»¶¤µ¤ì¤¿¡£Ï«Æ¯ÌäÂêÊÛ¸î»Î¤Îº´¡¹ÌÚÎ¼»á¤ÏYahoo!¥Ë¥åー¥¹¤Ç¡ÖÄ¹»þ´ÖÏ«Æ¯¤òÀµÅö²½¤¹¤ëÈ¯¸À¤Ç¤¢¤ê¡¢¸½¼Â¤òÌµ»ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡£½÷À¤Î¸¢Íø¤ä·ò¹¯¤ò·Ú»ë¤¹¤ë´í¸±¤Ê¥á¥Ã¥»ー¥¸¤Ç¤¢¤ë¡×¤È½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤ÎÈãÈ½¤ÎÇØ·Ê¤Ë¤Ï¡¢ÆüËÜ¼Ò²ñ¤ÎÏ«Æ¯¼ÂÂÖ¤¬¤¢¤ë¡£¸üÀ¸Ï«Æ¯¾Ê¤Î¡Ö²áÏ«»àÅùËÉ»ßÂÐºöÇò½ñ¡ÊÎáÏÂ5Ç¯ÈÇ¡Ë¡×¤Ë¤è¤ë¤È¡¢²áÏ«»à¡¦²áÏ«¼«»¦¤ÎÏ«ºÒÇ§Äê·ï¿ô¤ÏÇ¯´ÖÌó500·ïÁ°¸å¤Ç¿ä°Ü¤·¤Æ¤¤¤ë¡£OECD¤Î¡ÖEmployment Outlook 2023¡×¤ÏÆüËÜ¤ÎÊ¿¶ÑÇ¯´ÖÏ«Æ¯»þ´Ö¤ò1,607»þ´Ö¤ÈÊó¹ð¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¼çÍ×Àè¿Ê¹ñ¤ÎÃæ¤Ç¤Ï°ÍÁ³¤È¤·¤ÆÄ¹¤¤ÉôÎà¤Ç¤¢¤ê¡¢ÆÃ¤Ë¶µ°é¤ä°åÎÅÊ¬Ìî¤Ç¤Ï¡¢¼ÂÏ«Æ¯»þ´Ö¤¬Ë¡Äê¾å¸Â¤òÄ¶¤¨¤Æ¤¤¤ë»öÎã¤¬Â¿¿ôÊó¹ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¹â»Ô»á¤ÎÈ¯¸À¤ÏÃ±¤Ê¤ë°Õµ¤¹þ¤ß¤È¤·¤Æ¼õ¤±»ß¤á¤ëÁØ¤â¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢Â¿¤¯¤ÎÈãÈ½¤Ï¤½¤ì¤ò¡Ö»þÂå¤ËµÕ¹Ô¤¹¤ë¡×¡Ö·ò¹¯¤ò·Ú»ë¤¹¤ë¡×¡Ö½÷À¥êー¥Àー¤È¤·¤ÆÉÔÅ¬ÀÚ¡×¤ÈÃÇ¤¸¤¿¡£
¡¡¹â»Ô»á¤ÎÈ¯¸À¤Ï¡¢Á°¸å¤ÎÊ¸Ì®¤òÆ§¤Þ¤¨¤ì¤Ð¡¢ÅÞºÆÀ¸¤Ø¤Î¶¯¤¤·è°Õ¤ò¸ì¤ëÃæ¤Ç¡Ö¼«¤é¤â´Þ¤á¤ÆÁ´°÷¤¬´íµ¡¤ò¾è¤ê±Û¤¨¤ë¤¿¤á¤Ë·üÌ¿¤ËÆ¯¤¯¡×¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç½Ò¤Ù¤Æ¤ª¤ê¡¢¡Ö¼«Ì±ÅÞ¤ÎÆâÉô²þ³×¤È´íµ¡¹îÉþ¡×¤ËÈ¯¸À¤Î¼´¤¬ÃÖ¤«¤ì¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢ÊóÆ»¤äSNS¤ÎÂ¿¤¯¤Ï¹â»Ô»á¤ÎÈ¯¸À¤ò¡Ö¼Ò²ñÁ´ÂÎ¤Ø¤ÎÄ¹»þ´ÖÏ«Æ¯¾©Îå¡×¤È¤·¤Æ³ÈÂç²ò¼á¤·¡¢¡Ö¥ïー¥¯¥é¥¤¥Õ¥Ð¥é¥ó¥¹¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤ò»ý¤Á½Ð¤·¤Æ¡¢¡Ö»þÂåÃÙ¤ì¤ÎÀº¿À¼çµÁ¡×¤À¤ÈÈãÈ½¤·¤¿¡£
¡¡¥ïー¥¯¥é¥¤¥Õ¥Ð¥é¥ó¥¹¤ÎÄêµÁ¤ÏËÜÍè¡¢¡Ö»Å»ö¤ÈÀ¸³è¤òÎ¾Î©¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢¸Ä¿Í¤¬Ë¾¤àÈæÎ¨¤ò¼«Ê¬¤ÇÁª¤Ù¤ë¼«Í³¡×¤Ç¤¢¤ë¡£
¹ñºÝÏ«Æ¯µ¡´Ø¡Ö»Å»ö¤È»äÀ¸³è¤Î»þ´ÖÇÛÊ¬¤ò¼«Ê¬¤Ç·è¤á¤ë¼«Í³¡×
¡¡ILO¡Ê¹ñºÝÏ«Æ¯µ¡´Ø¡Ë¤¬2005Ç¯¤Ë½Ð¤·¤¿Êó¹ð½ñ¡ÖDecent Work and Work-Life Balance: An Overview¡×¡Ê¥Ç¥£ー¥»¥ó¥È¥ïー¥¯¡ÊÆ¯¤¤¬¤¤¤Î¤¢¤ë¿Í´Ö¤é¤·¤¤»Å»ö¡Ë¤È¥ïー¥¯¥é¥¤¥Õ¥Ð¥é¥ó¥¹¤Î³µÀâ¡Ë¤Ë¤Ï¡ÖWork-life balance policies aim to give workers more control over how they divide their time between paid work and personal life.¡Ê¥ïー¥¯¥é¥¤¥Õ¥Ð¥é¥ó¥¹À¯ºö¤ÎÌÜÅª¤Ï¡¢Ï«Æ¯¼Ô¤¬»Å»ö¤È»äÀ¸³è¤Î»þ´ÖÇÛÊ¬¤ò¼«Ê¬¤Ç·è¤á¤ë¼«Í³¤òÆÀ¤ë¤³¤È¤Ë¤¢¤ë¡Ë¡×¤Èµ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤Ä¤Þ¤ê¡¢¥ïー¥¯¥é¥¤¥Õ¥Ð¥é¥ó¥¹¤È¤Ï¡¢¹ñ²È¤ä¼Ò²ñ¤¬¡¢work¡Ê»Å»ö¡Ë¤Èlife¡Ê»äÀ¸³è¡Ë¤Î¡ÖÍýÁÛ¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¡×¤ò²¡¤·¤Ä¤±¤ë¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¼«¤é¤¬¤½¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤ò¼«Í³¤Ë·è¤á¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¢¤ë¡£¤·¤«¤·ÆüËÜ¤Ç¤Ï¡¢¹ñ¤ä¹ÔÀ¯¤¬·î¤ä½µ¤ËÆ¯¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë»þ´Ö¤òÀ©¸Â¤·¡¢¡ÖÄê»þÂà¼Ò¡×¡Ö»þÃ»¶ÐÌ³¡×¡ÖÍ¾²Ë³ÎÊÝ¡×¤òÀ©ÅÙ²½¤·¤¿¡£¤³¤Î·ë²Ì¡¢¥ïー¥¯¥é¥¤¥Õ¥Ð¥é¥ó¥¹¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤ÎÄêµÁ¤¬ÏÄ¤á¤é¤ì¡¢ËÜÍè¤Î¥ïー¥¯¥é¥¤¥Õ¥Ð¥é¥ó¥¹¤Ë¤¢¤Ã¤¿¼«Í³¤Î³µÇ°¤Ï¼º¤ï¤ì¤¿¡£¹â»Ô»á¤ÎÈ¯¸À¤Ç¡Ö¥ïー¥¯¥é¥¤¥Õ¥Ð¥é¥ó¥¹¤ÎÈÝÄê¤À¡×¤È¤¤¤¦ÈãÈ½¤¬µ¯¤³¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¡¢°ì¸«¤¹¤ë¤ÈÀµ¤·¤½¤¦¤Ë´¶¤¸¤ë¤¬¡¢º¬ËÜÅª¤Ë¤Ï¡Ö¥ïー¥¯¥é¥¤¥Õ¥Ð¥é¥ó¥¹¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤ÎÄêµÁ¤¬ÏÄ¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡×¼ÂÂÖ¤ò¾ÚÌÀ¤·¤¿¤Ë²á¤®¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤ÈÉ®¼Ô¤Ï¹Í¤¨¤ë¡£
ËÜ¿Í¤¬¡Ö¼«Ê¬¤ÇÁª¤ó¤Ç¤¤¤ë¡×¤È´¶¤¸¤ë¾ì¹ç¤Ï¥¹¥È¥ì¥¹¤¬Äã¤¤
¡¡²áÏ«»à¤ÎËÉ»ß¤ÏÅöÁ³¤Î»ÈÌ¿¤Ç¤¢¤ë¡£¿Í¤ÎÌ¿¤È·ò¹¯¤ò¼é¤ë¤³¤È¤ÏÀ¯¼£¤Îº¬´´¤Ç¤¢¤ë¡£¤À¤¬¡¢Ä¹¤¯Æ¯¤¯¤³¤È¤½¤Î¤â¤Î¤¬°¤¤¤È¤¤¤¦²ÁÃÍ´Ñ¤Ï¡¢É¬¤º¤·¤â²Ê³ØÅª¤Ë¤âÎÑÍýÅª¤Ë¤âÀµ³Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¹ñºÝÅª¤Ê¸¦µæ¤Ç¤Ï¡¢Æ¯¤Êý¤ÎÂ¿ÍÍÀ¤¬¿´¿È¤Î·ò¹¯¤òº¸±¦¤¹¤ë¤È¤¤¤¦ÃÎ¸«¤¬Â¿¿ôÊó¹ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥ª¥é¥ó¥À¤Î¥é¥¤¥Ç¥óÂç³Ø¤Î¸¦µæ¼Ô¥«ー¥¹¥È¥ó¡¦¥Ç¡¦¥é¥ó¥²¤é¤ÎÏ«Æ¯»þ´Ö¤È·ò¹¯¥ê¥¹¥¯¤Î´Ø·¸¤òÊ¬ÀÏ¤·¤¿¸¦µæ¡ÊWorking time, work characteristics, and well-being: A longitudinal study¡¢2018Ç¯¡Ë¤Ç¤Ï¡¢¡ÖÄ¹»þ´ÖÏ«Æ¯¤¬¹¬Ê¡´¶¤ËÍ¿¤¨¤ë±Æ¶Á¤Ï¡¢»Å»ö¤ÎºÛÎÌ¤È²óÉüµ¡²ñ¤Ë¤è¤Ã¤ÆÂç¤¤¯ÊÑ¤ï¤ë¡×¤È½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤ë¡£Ã±¤ËÄ¹»þ´ÖÆ¯¤¤¤¿¤«¤É¤¦¤«¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤ËÆ¯¤¤¤¿¤«¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤ËµÙ¤á¤¿¤«¤¬½ÅÍ×¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¢¤ê¡¢²áÏ«»à¤ò¾·¤¯¤Î¤Ï¡Ö»þ´Ö¡×¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡Ö¼«Í³¤Î·çÇ¡¡×¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡¥ªー¥¹¥È¥é¥ê¥¢¤Î¥¯¥¤ー¥ó¥º¥é¥ó¥ÉÂç³Ø¤Î¿´Íý³Ø¼Ô¥¸¥ç¥Ê¥µ¥ó¡¦¥¢ー¥Î¥ë¥É¤é¤Ï¡¢2020Ç¯¤Î¸¦µæ¤Ç¡Ö¥ïー¥¯¥é¥¤¥Õ¥Ð¥é¥ó¥¹¤Ï»þ´Ö¤ÎÇÛÊ¬¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¼«Ê¬¤ÎºÛÎÌ¤È¼Ò²ñÅª»Ù±ç¤ÎÇ§ÃÎ¤Ë¤è¤Ã¤Æ·è¤Þ¤ë¡×¤È½Ò¤Ù¤Æ¤ª¤ê¡¢Æ±¤¸Ï«Æ¯»þ´Ö¤Ç¤â¡¢ËÜ¿Í¤¬¡Ö¼«Ê¬¤ÇÁª¤ó¤Ç¤¤¤ë¡×¤È´¶¤¸¤ë¾ì¹ç¤Ï¥¹¥È¥ì¥¹¤¬Äã¤¯¡¢¶¯À©Åª¤ËÆ¯¤«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È´¶¤¸¤ë¾ì¹ç¤Ï¥¹¥È¥ì¥¹¤¬¹â¤Þ¤ë¤³¤È¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¹ñ¤ÎÀ©ÅÙ¤ÏÏ«Æ¯»þ´Ö¤Îµ¬À©¤ËÊÐ¤ê²á¤®¤Æ¤¤¤ë
¡¡²áÏ«¤È·ò¹¯¤Î´Ø·¸¤òÀµ³Î¤ËÍý²ò¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢¸Ä¿Íº¹¤È¤¤¤¦»ëÅÀ¤¬·ç¤«¤»¤Ê¤¤¡£¥¢¥á¥ê¥«¤Î¥«ー¥Í¥®ー¥á¥í¥óÂç³Ø¤Î¸¦µæ¼Ô¥·¥§¥ë¥É¥ó¡¦¥³ー¥¨¥ó¤Ï2016Ç¯¤Ë¥¹¥È¥ì¥¹¤Ë¤è¤ë¿ÈÂÎÅª±Æ¶Á¤Î°ã¤¤¤ò¡ÖËýÀÅª¤Ê¥¹¥È¥ì¥¹¤ËÂÐ¤¹¤ëÀ¸ÍýÅªÈ¿±þ¤Ï¡¢°äÅÁ¡¢À¸³è½¬´·¡¢¼Ò²ñÅª»Ù±ç¤Ë¤è¤Ã¤Æ¸Ä¿Íº¹¤¬Âç¤¤¤¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÖÆ¯¤¤¤ÆÆ¯¤¤¤Æ¤â²õ¤ì¤Ê¤¤¿Í¡×¤È¡Ö¾¯¤·¤ÎÉé²Ù¤Ç¤âÂÎ¤ò²õ¤¹¿Í¡×¤È¤¤¤¦¸Ä¿Íº¹¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤ÏÁ°Äó¤ËÃÖ¤«¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£¤½¤ì¤ËÂÐ¤·¡¢¸½ºß¤ÎÏ«Æ¯¤Ë´Ø¤¹¤ë¹ñ¤ÎÀ©ÅÙ¤ÏÏ«Æ¯»þ´Ö¤Îµ¬À©¤ËÊÐ¤ê²á¤®¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡£Ï«Æ¯»þ´Ö¤Î°ìÎ§µ¬À©¤Ï¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¤ÂÐ½èºö¤À¤¬¡¢Ï«Æ¯»þ´Ö¤À¤±¤òµ¬À©¤·¤Æ¤¤¤¯¤éÀ©ÅÙ¤ÈÀ°¤¨¤¿µ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤â¡¢º¬ËÜÅª¤Ê²áÏ«»à¤È¤¤¤¦ÌäÂê¤Ï²ò·è¤»¤º¡¢Æ¯¤±¤ë¿Í¤ÎÆ¯¤¯¼«Í³¤òÃ¥¤¦¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡£
¡¡²áÏ«»àÊÛ¸îÃÄ¤ÏÀ¼ÌÀ¤Ç¹â»Ô»á¤ÎÈ¯¸À¤ò¡Ö¸Å¤¤Àº¿À¼çµÁ¤ÎÉü³è¡×¤ÈÈãÈ½¤·¤¿¡£¤³¤ÎÈãÈ½¤Ë¤è¤Ã¤Æ¶ÐÊÙ¤ò¸Ø¤ê¤È¤¹¤ëÊ¸²½¡¢¤Ä¤Þ¤êÏ«Æ¯°ÕÍß¤ä¼Ò²ñÅªÀÕÇ¤´¶¤Þ¤ÇÈÝÄê¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¶²¤ì¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡£ÅØÎÏ¤äÆ¯¤¯¤³¤È¤ò¾Î¤¨¡¢¡Ö¤Þ¤¸¤á¤ËÆ¯¤¯¿Í¤¬Áê±þ¤ËÊó¤ï¤ì¤ëÊ¸²½¡×¤È¡¢²áÏ«¤ò¶¯¤¤¤ëÀ©ÅÙ¤ÏÁ´¤¯ÊÌ¤ÎÏÀÅÀ¤Ç¤¢¤ë¡£¤³¤Î¶èÊÌ¤òÛ£Ëæ¤Ë¤·¤¿¤Þ¤ÞÈãÈ½¤ò¹¤²¤ë¤³¤È¤Ï¡¢¼Ò²ñÁ´ÂÎ¤¬¡Ö¤Þ¤¸¤á¤ËÅØÎÏ¤·¤¿¿Í¤¬Êó¤ï¤ì¤Ê¤¤¼Ò²ñ¡×¤òÌÜ»Ø¤¹¤³¤È¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£ËÜÍè¤Ï¡ÖÄ¹¤¯Æ¯¤¯¤³¤È¡×¤â¡ÖÃ»¤¯Æ¯¤¯¤³¤È¡×¤âÅù¤·¤¯Âº½Å¤¹¤Ù¤¤Ç¤¢¤ê¡¢Ä¹¤¯Æ¯¤¯¤³¤È¤¬°¤Ç¤¢¤ë¡¢¤È¤¤¤¦¹Í¤¨¤¬¥ïー¥¯¥é¥¤¥Õ¥Ð¥é¥ó¥¹¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤À¡£
¤Ê¤¼ÆüËÜ¤ËÄ¹¤¯Æ¯¤¯¡á°¤È¤¤¤¦³µÇ°¤¬À¸¤Þ¤ì¤¿¤Î¤«
¡¡¤Ê¤¼ÆüËÜ¤ËÄ¹¤¯Æ¯¤¯¡á°¤È¤¤¤¦³µÇ°¤¬À¸¤Þ¤ì¤¿¤Î¤«¡£¤½¤ì¤Ï¡¢ÆüËÜ¼Ò²ñ¤Ë¤Ï¡Ö¤ß¤ó¤ÊÆ±¤¸¤è¤¦¤Ë´èÄ¥¤ë¡×¤È¤¤¤¦Ê¸²½Åª°µÎÏ¤¬º¬ËÜÅª¤ÊÍ×°ø¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡£ÅìµþÂç³Ø¼Ò²ñ¿´Íý³Ø¸¦µæ¼¼¤ÎÄ´ºº¡ÖÆüËÜ¿Í¤ÎÆ±Ä´·¹¸þ¤È¥¹¥È¥ì¥¹È¿±þ¡×¡Ê2022Ç¯¡Ë¤Ç¤Ï¡¢¡ÖÆ±Ä´·¹¸þ¤¬¹â¤¤¿Í¤Û¤É¡¢²á¾ê¤Ê¼«¸Êµ¾À·¤òÈ¼¤¦Æ¯¤Êý¤òÁª¤Ó¤ä¤¹¤¯¡¢·ò¹¯¥ê¥¹¥¯¤ò¹â¤á¤ë·¹¸þ¤¬¤¢¤ë¡×¤Èµ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤Î¹½Â¤¤òÊÑ¤¨¤Ê¤¤¸Â¤ê¡¢¿¿¤Î¥ïー¥¯¥é¥¤¥Õ¥Ð¥é¥ó¥¹¤â¡¢¿¿¤Î·ò¹¯¼Ò²ñ¤â¼Â¸½¤·¤Ê¤¤¡£¹â»Ô»á¤ÎÈ¯¸À¤ÎÈãÈ½¼Ô¤Ï³§¡Ö¥ïー¥¯¥é¥¤¥Õ¥Ð¥é¥ó¥¹¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤Î¤â¤È¡¢°ìÊýÅª¤Ê¥¤¥Ç¥ª¥í¥®ー¤Î¼çÄ¥¤Ç½ª»Ï¤·¡¢¤³¤ÎËÜ¼ÁÏÀ¤ËÆÏ¤¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£¤½¤â¤½¤â¡¢¹ñ¤ä¹ÔÀ¯¤¬¸Ä¿Í¤Î²ÁÃÍ´Ñ¤Ë²ðÆþ¤·¡ÖÍýÁÛÅª¤Ê»Å»ö¤Îºß¤êÊý¡×¤òÄêµÁ¤·µ¬À©¤¹¤ë¤³¤È¼«ÂÎ¤¬´í¸±¤Ê¤³¤È¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡£µ©¤Ë¡¢¸úÎ¨¤è¤¯À®²Ì¤ò½Ð¤¹¤¿¤á¤ËÍÑ¤¤¤é¤ì¤ë¡Ö»Ä¶È¥¼¥í¡×¡ÖÃ»»þ´Ö¶ÐÌ³¡×¤Ï°ìÄê¤Î¹çÍýÀ¤¬¤¢¤ë¤¬¡¢¤½¤ì¤â´ë¶È¤ÈÏ«Æ¯¼Ô´Ö¤ÎÌäÂê¤Ç¤¢¤ê¡¢¹ñ¤ä¹ÔÀ¯¤Îµ¬À©¶¯²½¤À¤±¤ËÍê¤Ã¤Æ¤ÏËÜ¼ÁÅª¤Ë²¿¤âÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¡£
Æ¯¤¯¼«Í³¤òÂº½Å¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢¹ñ¤Î·ÐºÑºÆÀ¸¤¬·ç¤«¤»¤Ê¤¤
¡¡ÆüËÜ¼Ò²ñ¤Ç¤Ï¡Ö´èÄ¥¤ë¿Í¡×¤È¡ÖµÙ¤à¿Í¡×¤¬ÂÐÎ©¹½Â¤¤Ç¸ì¤é¤ì¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤¬¡¢Æ¯¤¯¤³¤È¤ÈµÙ¤à¤³¤È¤ÏËÜÍè¡¢Êä¤¤¹ç¤¦´Ø·¸¤Ë¤¢¤ë¡£½½Ê¬¤ËÆ¯¤¯¼«Í³¤¬¤¢¤ë¤«¤é¤³¤½¡¢µÙ¤à²ÁÃÍ¤¬À¸¤Þ¤ì¤ë¡£½½Ê¬¤ËµÙ¤à¼«Í³¤¬¤¢¤ë¤«¤é¤³¤½¡¢Æ¯¤¯ÎÏ¤¬Ìá¤ë¡£¥¢¥á¥ê¥«¿´Íý³Ø²ñ¡ÊAPA¡Ë¤Ç¤â¡ÖÆ¯¤Êý¤Î½ÀÆðÀ¤È¸Ä¿Í¤ÎÁªÂò¤òÇ§¤á¤ëÁÈ¿¥¤Û¤É¡¢À¸»ºÀ¤¬¹â¤¯¡¢Ç³¤¨¿Ô¤¤¬¾¯¤Ê¤¤¡×¤ÈÊó¹ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¼«Í³¤òÂº½Å¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¡¢Ã±¤Ê¤ë¿Í¸¢ÏÀ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¼Ò²ñ¤Î»ýÂ³À¤ò¹â¤á¤ë·ÐºÑÀïÎ¬¤Ç¤â¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤À¡£
¡¡Æ¯¤¯¼«Í³¤òÂº½Å¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢¹ñ¤Î·ÐºÑºÆÀ¸¤¬·ç¤«¤»¤Ê¤¤¡£¹ñ¤Î·ÐºÑ¤¬²ó¤ì¤Ð¡¢¸ÛÍÑ¤¬°ÂÄê¤·¡¢ÄÂ¶â¤â¾å¤¬¤ë¡£À¸³è¤ÎÉÔ°Â¤¬¸º¤ì¤Ð¡¢¿Í¤Ï¼«Ê¬¤ÎÆ¯¤Êý¤òÁª¤Ó¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ë¡£ÀÇ¼ý¤¬Áý¤¨¤ì¤Ð¡¢¼Ò²ñÊÝ¾ãÉéÃ´¤äÀÇ¶â¤Î·Ú¸º¤â²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤ë¡£¹ñÌ±¤ÎÉéÃ´¤¬¸º¤ì¤Ð¡¢À¸³è¤ËÍ¾Íµ¤¬À¸¤Þ¤ì¡¢Æ¯¤Êý¤òÁª¤Ó¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ë¡£·ÐºÑ¤¬¼å¤¤¤È¡¢´ë¶È¤Ï¿Í¤ò¸º¤é¤·¡¢»Ä¤Ã¤¿¿Í¤¬Ä¹¤¯Æ¯¤¯¡£À¸³è¤ò¼é¤ë¤¿¤á¤ËÌµÍý¤ò½Å¤Í¤ë¡£¼Ò²ñÊÝ¾ãÈñ¤¬Áý¤¨¡¢ÀÇÉéÃ´¤â½Å¤¯¤Ê¤ê¡¢Êë¤é¤·¤ËÍ¾Íµ¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤ë¡£·ÐºÑ¤ÎÎÏ¤Ï¡¢¥ïー¥¯¥é¥¤¥Õ¥Ð¥é¥ó¥¹¤ò»Ù¤¨¤ë¶Ë¤á¤Æ½ÅÍ×¤Ê´ðÈ×¤Ç¤¢¤ê¡¢Æ¯¤Êý¤òÁª¤Ö¼«Í³¤Ï¡¢·ÐºÑ¤Î¶¯¤µ¤ÈºâÀ¯¤Î°ÂÄê¤Ë»Ù¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¹â»ÔÁíºÛ¤Î·ÐºÑÀ¯ºö¤¬¤É¤Î¤è¤¦¤ÊÀ®²Ì¤ò¾å¤²¤ë¤«¤Ï¤Þ¤À¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡£¤À¤¬¡¢À®Ä¹¤ÈÉéÃ´·Ú¸º¤ÎÎ¾Î©¤¬¼Â¸½¤¹¤ì¤Ð¡¢¹ñÌ±¤ÎÀ¸³è¤Ï°ÂÄê¤·¡¢¼«Í³¤ÊÆ¯¤Êý¤¬¹¤¬¤ë¡£¹â»ÔÁíºÛ¤Ë¤Ï¡¢·ÐºÑºÆ·ú¤È¹ñÌ±ÉéÃ´¤Î·Ú¸º¤¬¹ñÌ±¤Î¥ïー¥¯¥é¥¤¥Õ¥Ð¥é¥ó¥¹¤Î¼Â¸½¤òÂç¤¤¯¸å²¡¤·¤¹¤ë¤³¤È¤òÆ§¤Þ¤¨¤Æ¡¢¼«¤é¤Î¥ïー¥¯¥é¥¤¥Õ¥Ð¥é¥ó¥¹¤Î¤â¤È¡¢ÆüËÜ¹ñÌ±¤Î°ÂÄê¤·¤¿¥ïー¥¯¥é¥¤¥Õ¥Ð¥é¥ó¥¹¤¬¼Â¸½¤¹¤ë¤¿¤á¤ÎÀ¯ºö¤Î¼Â¹Ô¤ò¡¢É®¼Ô¤Ï¶¯¤¯´üÂÔ¤·¤¿¤¤¡£