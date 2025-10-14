［党首に聞く 政局流動化］

――公明党が自民党との連立政権解消を決めた。

全く新しい政治状況に突入した。今までの政治では国民の思いや現状に応えられなくなっている。単に公明が抜けた穴をどう埋めるかという話ではなく、政治を安定させていくための責任と知恵が与野党ともに求められている。

――国民民主党と立憲民主党、日本維新の会がまとまれば、野党から首相が誕生する可能性がある。

内閣総理大臣（首相）になる覚悟はできている。政権を担うためには、まず外交・安全保障政策で責任を果たせる形を作り、諸外国からの信頼を維持することが大事だ。首相はこの国に起こる全てのことに責任を持つ必要がある。

――記者会見などで「首相になる覚悟がある」と繰り返し発言している真意は。

「国民民主は政権奪取から逃げている」と誤解する人が増えたからだ。我々も単独で過半数を持っておらず、様々な政党と協議、協力していかなければならない。首相になることを真剣に考えているからこそ、基本政策の一致を他党に求めている。

――立民の野田代表は、７月の参院選に向けて連合と立民、国民民主両党が結んだ政策合意を根拠に、基本政策は一致していると主張している。

我々は安保関連法を認め、原子力発電所の積極活用を進める立場だが、立民は安保関連法の「違憲部分の廃止」を訴え、「原発ゼロ」も掲げている。連合を介した政策合意では、安保関連法や原発の利活用について全く触れられておらず、我が党と立民がこの大事な２点で合意できていないことは明らかだ。

――安保分野での歩み寄りは。

国民の生命と財産に直結する安保分野は「譲る」「譲らない」の問題ではなく、国として寸分の揺らぎもあってはならない。安保環境が厳しさを増す中、立民は安保関連法を「憲法違反」と批判するだけで議論を深めてこなかった。野田氏は７月の党首討論会で石破首相から安保関連法の「どの部分がなぜ違憲なのか」を問われ、違憲部分を明確にしなかった。それを見た時、立民は政権を担う気がないと思った。

（左派から保守まで）様々な議員を抱える立民は、組織が割れることを危惧し、基本政策を曖昧にし続けている。これでは自民に代わりうる存在になれない。

――自民とどう向き合うのか。

安保やエネルギーなどの基本政策は極めて近いが、ガソリン税の暫定税率廃止や所得税の非課税枠「年収の壁」の引き上げを盛り込んだ自民、公明、国民民主３党の合意が守られるかどうかが重要だ。守られるなら信頼関係が醸成され、連携のあり方にもさらに幅が出てくる。

――今後の政界の絵姿は。

政界再編が必要だし、そうなっていかざるを得ないのではないか。「自民１強」の時代は終わり、多党化が進む中で、新しい政権運営のルールや作法を作っていかなければならない。（聞き手・政治部 薦田大和）