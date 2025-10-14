レスラー人生の大一番を、愛する阪神タイガースと並走する。愛野ユキ（３０）は１８日に東京女子プロレス・後楽園ホール大会で、プリンセス・オブ・プリンセス王者の渡辺未詩に挑戦する。

団体の至宝ベルトを狙う日、阪神はＤｅＮＡを相手にセ・リーグＣＳファイナル第４戦の予定。愛野は「阪神が４勝１敗（優勝チームにアドバンテージ１勝）で勝ってほしい。私も勝ちます！一緒に素晴らしい日にしたい」と声を弾ませた。

阪神がリーグ優勝を決めた９月７日は北沢タウンホール大会に出場した愛野。試合後のサイン会でファンから途中経過を報告されながら、胸のドキドキを抑えた。「終わり次第に急いで帰って、九回は家で見ました。次の試合（同９日・ＤｅＮＡ戦）のチケットを持っていて、もう少しで優勝を甲子園で見られたのかもしれないけど、最速優勝記録を決められて良かった」と声を弾ませた。なお、９日の試合は「見に行ったんですけど完封負けでした」と、少し複雑な表情で振り返った。

２年前は岡田彰布監督の下で阪神は日本一。オリックスとの日本シリーズでは、応援するアイドルのライブ途中で試合が気になり、途中で会場を何度も出てスマホで試合をチェック。「私、少しおかしいですよね」と苦笑いするほどの虎党だ。

愛野は岡山出身。祖父が虎党で、甲子園近くに親戚が住んでおり、幾度も球場に足を運んだこともあり阪神ファンになった。「法被を着て外野席でワイワイするのが好きだった」と述懐する。小３だった２００３年は星野仙一監督の指揮でリーグ優勝。学校では藤本敦士内野手（現コーチ）の下敷きを愛用していた。

今年のリーグ最速優勝に「現役時代を知る球児新監督が…うれしいです。強い、強いと思っていましたが、ぶっちぎりでしたね。交流戦で連敗したときは心配でしたが、それから勝ち続けて、石井（大智）さんの（連続無失点）記録達成には感動しました」と話した。

中学校に進学し、プロ野球応援とは距離が開いた。大学卒業後に現役時代を知る金本知憲監督に目が向き、阪神への愛情が再燃。以降は「シーズンオフに入るとさみしい」と語るほどの熱烈な応援を続ける。

ＣＳはプロレスの大一番と重なるため球場での観戦を諦めた。至宝ベルト挑戦は３度目。初戴冠を「私は１８日にベルトを巻いて、チャンピオンとして日本シリーズを応援に行きたい」と誓った。「渡辺未詩はバケモノです。でも、熱い応援を受けた私が、人間としてバケモノを倒します」と闘志満々。全力応援を受けた新王者が、阪神の日本一を全力で応援するつもりだ。