ギタリストの布袋寅泰（63）が、23歳の長女とスウェーデンでの2人旅を満喫する様子を公開し反響を呼んでいる。

【映像】今井美樹との夫婦ショット＆娘と肩を組む布袋寅泰

これまでにもInstagramで、スイセンの花が置かれたロンドンの自宅や、妻で歌手の今井美樹（62）と結婚記念日をお祝いする様子、長女の肩を抱いた親子ショットなど、プライベートについてたびたび発信している布袋。

2025年9月17日には、5カ月ぶりにロンドンに戻ったことを報告し、その後は公園を散歩する姿や博物館を訪れる様子などを投稿している。

23歳長女とスウェーデン旅行

10月12日は「父娘旅」とハッシュタグをつけて、娘との旅行の思い出を公開。「知らない街を、いつか一緒に歩きたい。そんな夢がかなって、娘とふらり2人旅。スウェーデン、ストックホルムへ。初日のディナーは、評判の店で北欧名物のミートボールを。翌朝は早起きしてホテルで朝食を。冷たい空気の中を歩いて宮殿へ向かう。旧市街では石畳の道を抜けてノーベル博物館へ。宮殿前ではちょうど兵隊の行進。ボートに乗り、沈没した巨大船ヴァーサ号が展示された博物館へ向かう。ヴァーサ号は想像を超える大きさ。圧倒的なスケールと、時を超えてよみがえった姿に人間のロマンとタフさを感じる。」

この投稿にファンからは「娘さんと知らない街を2人旅なんてステキすぎます」「布袋さんの幸せそうな顔に、心なごみます」などのコメントが寄せられている。（『ABEMA NEWS』より）