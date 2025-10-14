まさかの電撃復活。

1971年に発売された、スズキの小型バイク「バンバン90」。ファットタイヤと2ストローク・エンジンのパワーで人気を博し、その後125cc、50cc、75ccも作られました。時代は流れて2002年にはDNAを引き継いだ中型バイク「バンバン200」も登場しています。

2017年に製造中止になった200は、まだ街中で見かけることがあります。ですが70年代のはもう絶滅危惧種。なかなかお目にかかれません。

バンバンが環境に配慮

10月30日から開催される「Japan Mobility Show 2025」にて、70年代のフォルムを継承した「バンバン」を電動にしたコンセプト車「e-VanVan」が発表されます。

電動ですが原付2種相当ということで、パワーは50cc〜125ccということが分かります。チョイ乗りに良さそうですね。

Image: SUZUKI

サイズは全長1,810mm×全幅825mm×全高1,050mmで、色使いが爽やかなデジタルテーマとのこと。旧式との大きな違いは、エンジンが箱型のバッテリーケースになっている点ですかね。ヘッドライトはLEDで、ミラーはバーエンドにあります。ヴィジュアルは良いけど、コケると真っ先に割れるヤツですね。

レジャーバイクにブームの兆し？

2022年には「バンバン」と姿形が似ている、ホンダ「Dax」も125ccで復刻しました。2018年には「モンキー」も125で発売しています。なんだかこのタイプのレジャーバイクに再び脚光が当たっている気がします。

ちなみに筆者の愛車がバンバン200なので、もし発売されたら2台目に買っちゃおうかなぁ？

Photo: 岡本玄介

Source: SUZUKI, HONDA (1, 2)

Reference: Wikipedia