ÆâÅÄÍÎ¡¢³ô¼°Ê¬³ä¤ËÈ¼¤¤ÇÛÅöÍ½ÁÛ¤ò½¤Àµ

¡¡ÆâÅÄÍÎ¹Ô <8057> [Åì¾Ú£Ð] ¤¬10·î14ÆüÄ«(08:30)¤ËÇÛÅö½¤Àµ¤òÈ¯É½¡£1·î20Æü³äÅö¤Î1¢ª5¤Î³ô¼°Ê¬³ä¤ËÈ¼¤¤¡¢Ç¯´ÖÇÛÅö¤ò½¾Íè·×²è¤Î300±ß¢ª60±ß(³ô¼°Ê¬³äÁ°´¹»»¤Ç¤Ï300±ß)¤Ë½¤Àµ¤·¤¿¤¬¡¢¼Â¼ÁÇÛÅö¤ÏÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¡£
³ôÃµ¥Ë¥åー¥¹
²ñ¼ÒÂ¦¤«¤é¤Î¡Ú½¤Àµ¤ÎÍýÍ³¡Û
¡¡¡¡º£²ó¤Î³ô¼°Ê¬³ä¤ËÈ¼¤¤¡¢2025Ç¯9·î2Æü¤Ë¸øÉ½¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡Ö2025Ç¯7·î´ü¡¡·è»»Ã»¿®¡ÌÆüËÜ´ð½à¡Í¡ÊÏ¢·ë¡Ë¡×¤ËµºÜ¤Î2026Ç¯7·î´ü¤Î´üËöÇÛÅöÍ½ÁÛ³Û¤ò²¼µ¤Î¤È¤ª¤ê½¤Àµ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¤Ê¤ª¡¢º£²ó¤ÎÇÛÅöÍ½ÁÛ¤Î½¤Àµ¤Ï¡¢2025Ç¯9·î2ÆüÉÕ¤Ç¸øÉ½¤·¤¿1³ôÅö¤¿¤ê¤ÎÇÛÅöÍ½ÁÛ¤«¤é¼Â¼ÁÅª¤Ê½¤Àµ¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
