鋭く引き寄せたアガリ牌は、反撃の旗印となった。「大和証券Mリーグ2025-26」10月13日の第2試合は渋谷ABEMAS・松本吉弘（協会）が今期初トップを獲得。昨シーズンから続く自身の不調に区切りをつけるような勝利に、安堵の笑顔がこぼれた。

【映像】強い松本吉弘が戻ってきた！切れ味鋭い満貫

この試合は東家からKONAMI麻雀格闘倶楽部・高宮まり（連盟）、U-NEXT Pirates・瑞原明奈（最高位戦）、BEAST X・下石戟（協会）、松本の並びでスタート。東1局、瑞原に跳満をツモられ、さらに東3局は下石に親満貫をツモられるなど序盤は苦戦が続いた。しかし同1本場、ドラの8索をポンして2・5筒待ちのテンパイを組むと、下石のリーチ宣言牌でロン、タンヤオ・ドラ3の8000点で反撃に出た。

南1局は松本らしいリーチ＆ツモが生まれた。下石がクイタンでアガリに向かう中で、平和・赤をテンパイ。迷いなくリーチを宣言した。粘る親の高宮を横目に、松本はアガリ牌の4索を力強くツモ。リーチ・ツモ・平和・赤・ドラの8000点を入手しトップ目に立った。南3局1本場は高宮からロンを決め、リーチ・ドラ・裏ドラで5200点（＋300点、供託1000点）の価値ある追加点をゲット。このまま逃げ切り今期初トップとなった。

試合後は「1戦目に（白鳥）翔ちゃんが4着で、なんとか助けたいなと思っていました」とチーム愛をにじませた松本。「誰かがダメな時に、誰かがカバーできたら、チームの士気も上がる」と胸を張った。南3局1本場の追加点については「これがオーラスのつもりで（やっていた）。怖かったけど、行ってよかったです」と冷静に振り返った。

昨期は36人中34位（▲426.6）と苦いシーズンを経験。それだけに今期に懸ける想いは強い。「お待たせしました！とりあえずトップ取ることができました」「4着をなかったことにできて、よかったと思います」と笑顔を見せるとファンからは、「まつおめでとー！」「ショーマツ助かる」「愛してるぜえええええ！」「嬉しい！！」と熱烈な応援コメントが寄せられた。

【第2試合結果】

1着 渋谷ABEMAS・松本吉弘（協会）4万点／＋60.0

2着 BEAST X・下石戟（協会）3万600点／＋10.6

3着 U-NEXT Pirates・瑞原明奈（最高位戦）2万4100点／▲15.9

4着 KONAMI麻雀格闘倶楽部・高宮まり（連盟）5300点／▲54.7

【10月13日終了時点での成績】

1位 U-NEXT Pirates ＋149.1（22/120）

2位 EX風林火山 ＋147.5（18/120）

3位 TEAM雷電 ＋134.4（18/120）

4位 赤坂ドリブンズ ＋58.9（16/120）

5位 KADOKAWAサクラナイツ ＋51.0（16/120）

6位 KONAMI麻雀格闘倶楽部 ▲37.5（18/120）

7位 渋谷ABEMAS ▲47.8（20/120）

8位 BEAST X ▲52.9（20/120）

9位 セガサミーフェニックス ▲160.8（18/120）

10位 EARTH JETS ▲241.9（18/120）

※連盟＝日本プロ麻雀連盟、最高位戦＝最高位戦日本プロ麻雀協会、協会＝日本プロ麻雀協会

◆Mリーグ 2018年に全7チームで発足し、2019-20シーズンから全8チーム、2023-24シーズンからは全9チーム、2025-26シーズンから全10チームに。各チーム、男女混成の4人で構成されレギュラーシーズン各120試合（全300試合）を戦い、上位6チームがセミファイナルシリーズに進出。各チーム20試合（全30試合）を戦い、さらに上位4チームがファイナルシリーズ（16試合）に進み優勝を争う。優勝賞金は7000万円。

（ABEMA／麻雀チャンネルより）

