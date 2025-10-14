【全文公開】高田純次 テキトー男の本懐「今じゃ空を飛べるくらいフットワークが軽快になりました」

いつも冗談を言う理由

「どうも。ジャパニーズ、ジョージ・クルーニーです」

現れたイケオジのベタな挨拶に、取材現場の雰囲気が一気に和(なご)む――。

俳優、お笑い芸人、タレント……。どの肩書もテキトーでないように思われる。あえて言うならエンターテイナー、高田純次（78）だ。本人が都内を街歩きする冠番組『じゅん散歩』（テレビ朝日系）が、９月で10周年を迎えた。番組人気の要因の一つが、街ゆく人々へかける高田のユーモア溢(あふ)れる言葉の数々。以下、「テキトー男」高田が明かす。

「『どうも。高田純次です』と、普通に挨拶してもしょうがないでしょう。テレビカメラの前で地元の人は緊張しているんだから、『ジョージ・クルーニーです』ぐらいかまさないと。リラックスしてもらうために、まず相手に笑ってもらいます」

高田の和ませ方は独特だ。例えば妙齢の女性が歩いていると……。

高田「お嬢さん、どこの女子大？」

妙齢女性「私、何歳だと思ってるの？」

高田「オレ、当てちゃうよ。20代から80代の間でしょう」

また「あらあらキレイな方が」と話しかけた女性が「昔、高田さんと会ったことあるんですよ」と答えると……。

高田「だよね〜。しばらく同棲していたもんね〜」

本人が解説する。

「基本的にロケは午前中に行われるから、街に学生やサラリーマンが少ないんです。歩いているのは高齢者の方がほとんど。でも高齢男性に話しかけると、９割が下ネタなんですよ。朝の番組なので撮影してもカットされてしまう。だから男性とはなるべく目を合わせないで、女性に話しかけるようにしています」

本気か冗談か判断しがたい話だが、番組には台本がないという。高田がアドリブで当意即妙なコメントができる背景には、想定外のことばかりが起きた数奇な人生が関係しているのかもしれない。

「挫折続きだったからね、オレの人生は。信じてもらえないけど、地元の国領(こくりょう)（東京・調布市）では小中学生のころまで『神童』と呼ばれていたんです。成績は学年で常に10番以内。フツウに大学に行って会社で働く地道な人生を思い描いていたんですが……。現役の時も、一浪しても大学にすべて落ちてしまったんです。ショックでしたね。高校の仲の良い友達の中で、大学へ行けなかったのはオレだけ。今でも、合格発表で自分の受験番号が見つからない夢を見ます」

「女房に内緒で辞めた」

大学受験で挫折した高田は、グラフィック系の専門学校へ進む。一時は『自由劇場』という劇団の研究生になり役者を志すが、結婚し子供が生まれたため26歳の時に宝石の販売会社へ入社した。

「会社員生活も長続きしませんでした。入社から３年ぐらい経った頃かな。会社の受付嬢を口説こうと、一緒に新宿の居酒屋に入ったんです。そこには、研究生時代からの仲間で劇団『東京乾電池』を立ちあげたばかりの柄本明やベンガルがいました。話を聞いていると、メラメラと役者になりたいという思いが再燃してね。女房に内緒で会社を辞めちゃった。バレて散々泣かれたのを覚えています」

『東京乾電池』入団後、昼間は稽古や公演、家族を養うため夜から朝まで工事現場のアルバイトという生活を続ける。その後バラエティ番組『笑ってる場合ですよ！』（フジテレビ系）で初のレギュラーとなり、『天才・たけしの元気が出るテレビ!!』（日本テレビ系）でブレイク。’88年から出演した中外製薬『グロンサン』のＣＭ″５時から男″というコピーが流行語となり、テキトー男のイメージが定着した。すでに40歳を過ぎていた。

「特定の師匠についたこともないし、ヒットネタもない、役者としても大したことないしね。他に誰もいない芸能界の隙間で生きてきたから、40歳を過ぎてからも長年やってられたのかも。ただ、『テキトーなことをしてください』と言われると困っちゃう。トイレで『大』をして水を流さずにいるべきなのかなぁ。考えても仕方ないから自然体でやっています」

高田が67歳の時、再び試練に襲われる。椎間板(ついかんばん)ヘルニアと脊柱管狭窄症(せきちゅうかんきょうさくしょう)になり、腰の大きな手術を受けたのだ。

『じゅん散歩』のオファーを受けたのは、その直後のことだった。

「渡りに船でしたね。医者からは『リハビリのために散歩しなさい』と言われていましたから。番組が始まった当初はしんどかった。多い時は１万７０００歩くらい歩いていたんじゃないかな。でも、回を重ねるごとに身体が慣れてきて歩く姿勢も良くなった。おかげで番組が始まってから、病気らしい病気にかかったことがありません。今じゃ空を飛べるくらい、フットワークが軽快になりました」

高田の軽快さが、『じゅん散歩』で発揮されているのは冒頭で紹介した通り。とはいえ高田も、再来年には80歳。特別な健康法はあるのだろうか。

「毎朝ピアノを優雅に１時間弾(ひ)いて、ポエムを30分考えて……みたいなことをやりたいなぁと思っていますが、一つも実現していません。ハハハ。ただ『じゅん散歩』で長い距離歩いているだけ。番組では片言の英語で外国人にも話しかけるから、ボケ防止にもなってるんだろうね」

番組を10年続けていると、気づかされることが多々あるとか。

「奇抜な服装の人に話しかけても意外とマジメだったり、逆に堅そうな人だなと感じても思いがけず面白い話が引き出せたり……。人は見かけによりません。人間の性格を見抜くことの難しさを感じます。渋谷や新宿など同じ街を何回か訪れることもあるけど、どんどんリニューアルされてキレイになっている。以前と風景が一変して、ちょっと寂しいよね。最近は、昭和の古い家々や怪しい雰囲気の残っている街に魅力を感じるんです」

今後も番組を続ける意欲は満々だ。

「100歳まで杖をついてでもやりたいんですよ。でも、ジジイだから歩かないで自動運転タクシーでロケするのはどうでしょう。あっ、それじゃ街の人たちと触れ合えないから『ジャパニーズ、ジョージ・クルーニー』ネタが使えないか」

最後まで″純ちゃん節″だった。

