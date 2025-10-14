ざ、在庫残っててぇぇッ！【ダイソー】お値段以上な「レザー調ケース」

周りとちょっと差がつけられそうな、上品でお値段以上の小物が欲しい。そんな人は【ダイソー】のアイテムをチェックしてみて。ダイソーでは、高見えも狙える「レザー調ケース」が展開されています。キーケースやウォレット、メガネケースまで、お値段以上に見えて機能的なアイテムがずらり。今回は、そんなダイソーのレザー調アイテムをご紹介します。在庫がなくなる前にぜひゲットして。

上品で機能性も兼ね備えたキーケース

【ダイソー】「レザー調キーケース（カードお札入れ付）」\330（税込）

4つのキーホルダーが備わったキーケース。レザー調素材が上品で高見えも狙えそうです。「お札やカードも入れることができて、頼もしい」と、@ftn_picsレポーターとも*さんがコメントしているように、実用性も高そうです。普段使いの小さいバッグにも、品よく収まりそうなサイズ感もグッド。シンプルでおしゃれな雰囲気なので、ちょっとしたギフトとして贈っても喜ばれるかも。

高級感漂うマルチウォレットケース

【ダイソー】「レザー調マルチウォレットケース（キーリング付）」\220（税込）

レポーターとも*さんによると、「レザー調で高見え」というマルチウォレットケース。上品な光沢があり、高級感を醸し出しています。さらに「手品のようにお札が折らずに入っちゃうのには感動」ともコメントしており、手に取ってみたくなった人も多いのでは。キーリングも付いている便利なアイテムは、ちょっとそこまでの買い物にも便利かも。

手のひらサイズで便利なバネ口ケース

【ダイソー】「レザー調バネ口カードケース」\220（税込）

開口部がバネになっており、指で両端を押すだけでパカッと開くバネ口ケースもレザー調素材で登場。小銭がこぼれにくそうなバネ口で、ミニ財布として使ってもいいかも。レポーターとも*さん曰く、「カードケース部分にお札を入れることも出来る」とのこと。手のひらにすっぽり収まるサイズ感なので、ジャケットやパンツなどのポケットにも入りそう。

おしゃれで可愛いメガネケース

【ダイソー】「レザー調メガネケース」\220（税込）

メガネをかたどった丸みのあるフォルムと、パステルピンクの色合いが可愛らしいメガネケース。ゴールドカラーのボタンや金具が、ちょっぴりラグジュアリーな雰囲気で高見えも狙えそう。長めのストラップが付いているので、リーディンググラスやサングラスなどを入れて首から掛けてもおしゃれかも。少し面倒なメガネの持ち運びも楽しくなりそうです。

※すべての商品情報・画像はftn_pics出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：Yuri.H