こんなコラボあったんだ（泣）【スタバ】第二弾も出て欲しい！「可愛すぎるドリンク」って？

【スターバックス】とルームウェアブランド【gelato pique（ジェラート ピケ）】とのコラボで誕生した、ふわふわモコモコ感がたまらない新作ドリンクがSNSで大きな話題に。早々に終売してしまいましたが、せっかくなのでその可愛さと美味しさを解説します。

夢のコラボで実現「ピケモコブーケ & ティー ラテ」とは？

“ふわふわ、もこもこ！ とびきりスイートなパジャマパーティー”のテーマに合わせて発売された新作「ピケモコブーケ & ティー ラテ」。ベースはアールグレイティー。重ねたアールグレイフレーバーのムースとスポンジケーキクラムで、ふわふわモコモコ感を演出。さらに、ピケベアチョコレートをトッピングした可愛らしさあふれる1杯です。トールサイズのみ。持ち帰り\678（税込）、店内利用\690（税込）。

アーモンドミルクに変更で香ばしさと優しい甘さをプラス

好みに合わせてカスタマイズできるのが【スタバ】の楽しみ方のひとつ。@j.u_u.n__starbucksさんは、ミルクをプラス\55（税込）でアーモンドミルクに変更。オーツミルクやソイミルクに変えたり、キャラメルソースを追加したりするのも良さそう！

洋なし果肉追加で限定を楽しみ尽くす！

期間限定でメニューに仲間入りしている「洋なし果肉」\110（税込）を追加したのは、@honey2flavorさん。果肉感が残っているので食感も加わり、満足感のあるスイーツとして堪能できそう。

コラボグッズも複数販売されているので、ぜひ近くの【スタバ】やオンラインストアでチェックして！

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事では@j.u_u.n__starbucks様、@honey2flavor様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

