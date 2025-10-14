100均のカードケースが革命的！必要なモノをひとまとめ♡会社員に推したい便利グッズ

定期券や社員証、カフェのポイントカードまで、普段よく使うカードって意外と多いですよね。ダイソーのカードケースは、外側と内側にカードをすっきり収納でき、必要なときはリールを伸ばしてスマートに使えるのがポイント。縦でも横でも自在に使えて、ちょっとしたシーンで「便利だな」と感じられる工夫が詰まっています♡

商品情報

商品名：リール付カードケース（内側両面ポケット）

価格：￥330（税込）

販売ショップ：ダイソー

いつも持ち歩くカードをスマートにまとめたい時に！ダイソーの『リール付カードケース（内側両面ポケット）』

社員証や身分証、交通系ICカード、よく行くお店のカードなど、気づけば毎日持ち歩くカードは増える一方。

「あのカードどこに入れたっけ？」と探すことも多く、もっとスムーズに使いたいと思っていました。

そんな時にダイソーで見つけたのが『リール付きカードケース』。外側に1枚、内側の見開き部分に2枚と、合計3枚をすっきり収納できるつくりです。

身分証とお気に入りのコーヒーショップのプリペイドカードを一緒に入れられるのがいいなと思い、購入しました。

リール機能付きで、改札を通る時やオフィスで社員証をかざす時、サッと伸ばしてそのままピッとできるのが便利！

リールの長さは約63cmあるので、首にかけたままでも余裕をもって使えます。

ヒモは太めで頑丈なつくりなので、毎日使っても心配なし。長さ調整はできませんが、使いやすいサイズ感で、首から下げていても不自然さはありません。

縦横兼用だから好みに合わせてスマートに使える！

カードケースの内側には面テープが付いていて、閉じたときにパカパカしないのがGOOD。

持ち運びの時に勝手に開いてカードが飛び出す心配もなく、日常使いに安心です。

ヒモの取り付け箇所は2箇所あり、カードケースを縦向きにも横向きにも使えるのが実に優秀！

横向きだとこんな感じです。シーンや好みに合わせて自由に使えるのがありがたいです。

金具部分が若干固めで取り外しには力が要りますが、その分しっかりしている安心感があり、落下の心配も少なそうに思いましたよ。

カードの出し入れもスムーズで、必要なときにさっと取り出せるのが快適。

シンプルながら実用性にしっかり応えてくれる仕様で、収納性と使いやすさ、リールの便利さが合わさって、毎日の小さな動きをスムーズにしてくれます♪

今回はダイソーの『リール付カードケース（内側両面ポケット）』をご紹介しました。普段使いはもちろん、身軽にお出かけしたい時やアクティブに行動したい時にもおすすめです。

仕事はもちろん、イベントや旅行時にも役立つこと間違いなしなので、気になった方は、ぜひダイソーで探してみてくださいね！

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2025年10月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。