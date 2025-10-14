モチーフのシルエットが可愛すぎる♡自動で点灯する100均の高機能ライト

さまざまなライトが販売されており、どれもクオリティが高いと話題のダイソー。なんと、お部屋をおしゃれに演出してくれるシルエットライトが登場しました。モチーフがふわっと浮き上がるようなデザインと、優しい光に癒されます♡しかも人感センサーで、人が通ると自動で点灯する高機能仕様なのも見逃せません！

【詳細】他の記事はこちら

商品情報

商品名：LEDシルエットライト

価格：￥550（税込）

サイズ（約）：163×110mm

販売ショップ：ダイソー

500円とは思えないクオリティ♡ダイソーの『LEDシルエットライト』

今回ご紹介するのは、ダイソーで見つけた『LEDシルエットライト』。可愛いモチーフのシルエットライトです。

ライトのクオリティが高いと話題のダイソーですが、ついにシルエットライトが登場するとは…！売り場で見つけてとても驚きました！

価格は550円（税込）。筆者が購入した店舗では、電気小物売り場で見つけました。

充電式なので、乾電池なしで手軽に使えます！

USB Type-Cに対応しています。

別売のケーブルとアダプターを使用して充電します。

満充電までは約1時間とされており、スピーディーなのも嬉しいポイント。

人感センサーライトなので、上下・左右で約120度、3m以内の範囲で検知して点灯します。

点灯保持時間は約20秒、充電の目安は1日8回の点灯で約30日間使用可能となっています。

センサーライトだから夜間の足元をおしゃれに照らしてくれる！

付属のドーナツ型シールをライト本体の表面に貼り付けます。

シルエットパネルをセンサーライトの表面に貼り付けます。

シルエットパネルの向きは、表・裏どちらでも使用できます。

サイズが約163×110mmと意外と大きく、インテリアとして存在感があります。

ちなみにシルエットパネルの表面は、紙のようなざらっとした質感です。

とても軽いので落下の心配もなさそうです。

足元や手元を明るく照らす照明というよりは、インテリアとして雰囲気を作るのに適しています。

雲のシルエットが、ふわっと浮き上がるようなデザイン♡優しい光が、夜間の室内を良い雰囲気で演出してくれます。

センサーは感度良好です。筆者は廊下に設置していますが、夜中に起き上がってトイレに行く際に安全性を確保でき、見るとほっこりして癒されます。

今回はダイソーの『LEDシルエットライト』をご紹介しました。

デザイン性の高いセンサーライトをお探しの方にピッタリだと思いました！他にもさまざまなモチーフがあるので、気になった方は、ぜひチェックしてみてくださいね。

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2025年10月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。