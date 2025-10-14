中身目当てだったのに！ケースの方がめっちゃ優秀♡買い足し確定の100均便利グッズ
商品情報
商品名：コンタクトケースセット（クリア）
価格：￥110（税込）
セット内容：ケース、ピンセット、スティック
販売ショップ：ダイソー
これだけセットになって100円は安い！ダイソーで見つけたコンタクトアイテム
筆者はコンタクトユーザーなのですが、ネイルをしているとコンタクトのつけ外しが困難。そこでスポイトやピンセットがセットになっている商品を探していたのですが、なんとダイソーで110円（税込）で売られているのを発見したんです！
その名も『コンタクトケースセット（クリア）』。コンタクトケース、スティック、ピンセットがすべて入って110円（税込）です。
ピンセットは先端がやわらかい素材となっていて、ケースからコンタクトをやさしく取り出すのにぴったり！
指を使わないので、衛生的です。
一番欲しかったのがこのスティック！ただ、ゆがみがあるのか、コンタクトのカーブと合わないのかうまくコンタクトに吸着してくれず…。
ちょっと残念ではありましたが、110円（税込）というお安さなので致し方なしという印象です。
実はケースが優秀だった！ダイソーの『コンタクトケースセット（クリア）』
ただ残念なところがあっても買ってよかった！と思えたのが、こちらのコンタクトケース。
大きいケースにレンズケースが入っているタイプかと思いきや、スティックやピンセットが入る部分がすべてレンズケースになっているため、フタをパタンと閉めるだけ。閉め忘れをぐっと減らせます。
フタ部分にもパッキンが付いていて漏れにくい仕様。ただし持ち運びの際は、万一の液漏れに備えてビニール袋に入れておくと安心です。
今回はダイソーで購入した『コンタクトケースセット（クリア）』をご紹介しました。中身目当てで購入しましたが、すっかりケース本体の虜に♡
スティックが吸着してくれないのは個体差の可能性もあるので、ケースを目当てにまた買ってみようと思います！気になる方はぜひチェックしてみてくださいね。
※記事内の商品情報は筆者購入時点（2025年10月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。