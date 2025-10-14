メイク初心者さんはコレそろえて！予算1万円で垢抜けフルメイクが完成する7アイテム

「メイクを始めたいけれど、何を買えばいいか分からない…」。今回はそんなお悩みを解決するために、予算1万円で垢抜けフルメイクできるアイテムを厳選しました！使いやすさ・仕上がりのよさ・コスパの3拍子がそろった、メイク初心者さんに心強いラインナップです♡

化粧下地

エクセル モチベートユアスキン／1,980円（税込）

美容液・化粧下地・ライトファンデの機能を兼ね備えたオールインワンUVベース。

みずみずしいテクスチャーなのに、くすみや毛穴を自然にカバーしながらトーンアップして、すっぴんが綺麗な人風のむきたまご肌に♡

誰が使っても美肌見えする万能下地です！

アイシャドウ

ケイト メロウブラウンアイズ（BR-1）／1,320円（税込）

透け感のあるブラウン×微細パールで、重ねてもくすまず自然な陰影アイが完成。

今っぽい軽やかなグラデーションが簡単に作れるので、メイク初心者さんの最初のブラウンパレットにぴったり！

ブラウンメイクをアップデートしたい人にもおすすめです。

アイライナー

キングダム リキッドアイライナーTP（ブラックブラウン）／1,650円（税込）

「アイドルメイクの神」として人気の夢月さん監修のアイライナー。

丸形繊維と星形繊維をブレンドした細い筆先で、まつ毛の隙間埋めもラクラク！

ブラックのくっきり感とブラウンの柔らかさをあわせ持つ、目力がありつつも柔らかい万能カラーでナチュラルに盛れます♡

アイブロウ

セザンヌ 超細芯アイブロウ（08 ビターグレージュ）／550円（税込）

0.9mmの超極細芯で、眉尻や隙間埋めも思いのまま！

1本1本描き足せるので、まるで自眉のようなリアルな毛感を簡単に再現できます♡

濃すぎない自然な発色でふんわりとした立体感を演出し、描きました感のない仕上がりに。

このクオリティでこの価格は神コスパ！

チーク＆ハイライト

キャンメイク グロウフルールチークス（18 ももホイップフルール）／770円（税込）

自然な血色・ツヤ・立体感をひとつで叶える人気チーク。

繊細パール配合のパウダーがしっとり密着して、透明感のある血色ツヤほっぺに♡

ももミルクのような淡いコーラルで甘すぎず上品に仕上がるので、ピンクチークが苦手な人でも挑戦しやすい万能カラーです。

リップ

キャンメイク ラスターヴェールルージュ（02 ロゼフランボワーズ）／1,298円（税込）

厚みのあるジェル膜がぴたりと密着して、立体的な唇を演出♡

しっとりうるおうのにベタつかず、リップクリームなしでもスルスル塗れる快適さが魅力的。

自然な血色ローズピンクでどんなメイクにも合わせやすいうえに、ナチュラルなツヤ感と色持ちのよさでデイリー使いしやすいのも◎。

マスカラ

ケイト ラッシュバースト（BK-1）／1,540円（税込）

ロング・ボリューム・カールキープの三拍子そろった最強マスカラ。

なめらかな液がまつ毛1本1本に密着して、ダマにならず太く長くセパレート。

ひと塗りで目元の印象を劇的にアップしてくれるのに、余分なマスカラ液をオフしながらセパレートしてくれるので、簡単に美仕上がりが叶います♡

化粧下地・アイシャドウ・アイライナー・アイブロウ・チーク＆ハイライト・リップ・マスカラの7アイテムで、合計9,108円（税込）に！

どのアイテムもメイク初心者さんでも扱いやすく、肌なじみのいい色味と質感ばかり。難しいテクニックがなくても、“正解コスメ”を選ぶだけでメイクの仕上がりは格段に変わるので、ぜひ参考にして揃えてみてくださいね♡