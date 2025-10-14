メイク初心者さんはコレそろえて！予算1万円で垢抜けフルメイクが完成する7アイテム
化粧下地
エクセル モチベートユアスキン／1,980円（税込）
美容液・化粧下地・ライトファンデの機能を兼ね備えたオールインワンUVベース。
みずみずしいテクスチャーなのに、くすみや毛穴を自然にカバーしながらトーンアップして、すっぴんが綺麗な人風のむきたまご肌に♡
誰が使っても美肌見えする万能下地です！
アイシャドウ
ケイト メロウブラウンアイズ（BR-1）／1,320円（税込）
透け感のあるブラウン×微細パールで、重ねてもくすまず自然な陰影アイが完成。
今っぽい軽やかなグラデーションが簡単に作れるので、メイク初心者さんの最初のブラウンパレットにぴったり！
ブラウンメイクをアップデートしたい人にもおすすめです。
アイライナー
キングダム リキッドアイライナーTP（ブラックブラウン）／1,650円（税込）
「アイドルメイクの神」として人気の夢月さん監修のアイライナー。
丸形繊維と星形繊維をブレンドした細い筆先で、まつ毛の隙間埋めもラクラク！
ブラックのくっきり感とブラウンの柔らかさをあわせ持つ、目力がありつつも柔らかい万能カラーでナチュラルに盛れます♡
アイブロウ
セザンヌ 超細芯アイブロウ（08 ビターグレージュ）／550円（税込）
0.9mmの超極細芯で、眉尻や隙間埋めも思いのまま！
1本1本描き足せるので、まるで自眉のようなリアルな毛感を簡単に再現できます♡
濃すぎない自然な発色でふんわりとした立体感を演出し、描きました感のない仕上がりに。
このクオリティでこの価格は神コスパ！
チーク＆ハイライト
キャンメイク グロウフルールチークス（18 ももホイップフルール）／770円（税込）
自然な血色・ツヤ・立体感をひとつで叶える人気チーク。
繊細パール配合のパウダーがしっとり密着して、透明感のある血色ツヤほっぺに♡
ももミルクのような淡いコーラルで甘すぎず上品に仕上がるので、ピンクチークが苦手な人でも挑戦しやすい万能カラーです。
リップ
キャンメイク ラスターヴェールルージュ（02 ロゼフランボワーズ）／1,298円（税込）
厚みのあるジェル膜がぴたりと密着して、立体的な唇を演出♡
しっとりうるおうのにベタつかず、リップクリームなしでもスルスル塗れる快適さが魅力的。
自然な血色ローズピンクでどんなメイクにも合わせやすいうえに、ナチュラルなツヤ感と色持ちのよさでデイリー使いしやすいのも◎。
マスカラ
ケイト ラッシュバースト（BK-1）／1,540円（税込）
ロング・ボリューム・カールキープの三拍子そろった最強マスカラ。
なめらかな液がまつ毛1本1本に密着して、ダマにならず太く長くセパレート。
ひと塗りで目元の印象を劇的にアップしてくれるのに、余分なマスカラ液をオフしながらセパレートしてくれるので、簡単に美仕上がりが叶います♡
化粧下地・アイシャドウ・アイライナー・アイブロウ・チーク＆ハイライト・リップ・マスカラの7アイテムで、合計9,108円（税込）に！
どのアイテムもメイク初心者さんでも扱いやすく、肌なじみのいい色味と質感ばかり。難しいテクニックがなくても、“正解コスメ”を選ぶだけでメイクの仕上がりは格段に変わるので、ぜひ参考にして揃えてみてくださいね♡