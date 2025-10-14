『じゃあ、あんたが作ってみろよ』第2話 鮎美と別れた勝男はマッチングアプリに興味を示し…
俳優の夏帆、竹内涼真がW主演を務める、TBS系火曜ドラマ『じゃあ、あんたが作ってみろよ』（毎週火曜 後10：00）の第2話が、14日に放送される。
【写真多数】豪華キャストを一挙紹介！夏帆、竹内涼真、中条あやみら豪華な顔ぶれ
同作は谷口菜津子氏の同名漫画（ぶんか社）を原作に、「料理」をきっかけに男女の価値観や“当たり前”を見直していく再生ロマンスコメディ。恋人のために料理を作り続け自分を見失った山岸鮎美（夏帆）と、「料理は女が作るもの」と思い込む亭主関白な海老原勝男（竹内涼真）が、別れを経て成長していく姿を描く。
■第2話のあらすじ
久々にすれ違ったものの、鮎美（夏帆）の存在に全く気が付かない勝男（竹内涼真）。髪色を変えただけで自分に気付かない勝男に唖然としながら、鮎美は、勝男と別れようと思うようになったあのきっかけ――渚（サーヤ）と出会ってからの日々を、思い返していた。
美容院で担当になった渚から、「好きなものは何？」と聞かれた鮎美は、これまで自分が「何が好きか」より「どうしたら好かれるか」を優先して物事を選択してきたことに気が付く。
かくして勝男と別れて自分自身の人生を生き始めた鮎美だが、ある日、ひょんなことから酒屋さんの店員・ミナト（青木柚）から声をかけられて…。
一方、相変わらず鮎美を引きずり悶々とした日々を過ごしていた勝男。会社の後輩・南川（杏花）からマッチングアプリを勧められるも、鮎美のような女性はそんなところにはいない！と拒否し、価値観の違いで南川と対立する勝男だったが、あることをきっかけにマッチングアプリへの興味を示しだし…。
【写真多数】豪華キャストを一挙紹介！夏帆、竹内涼真、中条あやみら豪華な顔ぶれ
同作は谷口菜津子氏の同名漫画（ぶんか社）を原作に、「料理」をきっかけに男女の価値観や“当たり前”を見直していく再生ロマンスコメディ。恋人のために料理を作り続け自分を見失った山岸鮎美（夏帆）と、「料理は女が作るもの」と思い込む亭主関白な海老原勝男（竹内涼真）が、別れを経て成長していく姿を描く。
久々にすれ違ったものの、鮎美（夏帆）の存在に全く気が付かない勝男（竹内涼真）。髪色を変えただけで自分に気付かない勝男に唖然としながら、鮎美は、勝男と別れようと思うようになったあのきっかけ――渚（サーヤ）と出会ってからの日々を、思い返していた。
美容院で担当になった渚から、「好きなものは何？」と聞かれた鮎美は、これまで自分が「何が好きか」より「どうしたら好かれるか」を優先して物事を選択してきたことに気が付く。
かくして勝男と別れて自分自身の人生を生き始めた鮎美だが、ある日、ひょんなことから酒屋さんの店員・ミナト（青木柚）から声をかけられて…。
一方、相変わらず鮎美を引きずり悶々とした日々を過ごしていた勝男。会社の後輩・南川（杏花）からマッチングアプリを勧められるも、鮎美のような女性はそんなところにはいない！と拒否し、価値観の違いで南川と対立する勝男だったが、あることをきっかけにマッチングアプリへの興味を示しだし…。