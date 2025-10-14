ÅÏî´½í¡ÖÆ©¤±´¶¡×Çò¥Î¡¼¥¹¥ê¤«¤éÈþ¥ï¥Á´³«¥ª¥Õ¥·¥ç¡ªÍÎÁ²ñ°÷¸ÂÄê1Ëü6500±ß¤Ç¥«¥ì¥ó¥À¡¼ÆÃÅµ
°ìºòÇ¯7·î¤«¤éÉÂµ¤¤ÇÎÅÍÜ¤·¡¢ºòÇ¯8·îËö¤Ë¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤òÂà¼Ò¤·¤¿¸µ¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤ÎÅÏî´½í¡Ê28¡Ë¤¬14Æü¤Þ¤Ç¤Ë¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£ÍèÇ¯ÅÙ¤Î¥«¥ì¥ó¥À¡¼¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡Ö2026Ç¯¥«¥ì¥ó¥À¡¼¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¡£10·î21Æü¤Þ¤Ç¤Î¼õÃíÈÎÇä¤Ç¤¹¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢Æ©¤±´¶¤Î¤¢¤ëÇò¤Î¥Î¡¼¥¹¥ê¡¼¥Ö·¿¤ÎÇò¤¤¥É¥ì¥¹»Ñ¤ò¸ø³«¡£Æ¬¾å¤Ë¤¢¤ëÌÚ¤Î»Þ¤Ë¼ê¤ò¿¤Ð¤·¡¢Èþ¥ï¥Á´³«¤À¤Ã¤¿¡£
ÅÏî´¤ÏÀè·î23Æü¡¢2¼ïÎà¤ÎÍèÇ¯ÅÙ¤Î¥«¥ì¥ó¥À¡¼È¯Çä¤ò¹ðÃÎ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ÊÉ¤«¤±¥«¥ì¥ó¥À¡¼¡ÊÀÇÈ´¤4500±ß¡Ë¤ÈÂî¾å¥«¥ì¥ó¥À¡¼¡ÊÀÇÈ´¤3000±ß¡Ë¤òº£·î21Æü¤Þ¤ÇÈÎÇä¡£¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥µ¥¤¥ó²ñ¤â³«ºÅ¤¹¤ë¡£7Æü¤Ë¤Ï¡Ö2026Ç¯¥«¥ì¥ó¥À¡¼¡¢¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥µ¥¤¥ó²ñ¤Î³«ºÅ·èÄê¡ª¡¡12·î6Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤Î¡Ø¥«¥ì¥ó¥À¡¼È¯ÇäµÇ°¥È¡¼¥¯¥¤¥Ù¥ó¥È¡õ¥µ¥¤¥ó²ñ¡ÙÅöÆü¡¢²ñ¾ì¤Ë¤ª±Û¤·¤¤¤¿¤À¤±¤Ê¤«¤Ã¤¿³§ÍÍ¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡¢¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥µ¥¤¥ó²ñ¤ò³«ºÅ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡×¤È¹ðÃÎ¡£
¡Ö¡ûÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ë³§ÍÍ¡¡°Ê²¼¤Î¾ò·ï¤ò¤¹¤Ù¤ÆËþ¤¿¤¹Lighthouse²ñ°÷¤Î³§ÍÍ¤¬ÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡×¤ÈÁ°ÃÖ¤¤·¤¿¾å¤Ç¡Ö¡¦¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥»¥Ã¥È¡ØÅÏî´½í¥¤¥Ù¥ó¥È»²²Ã¸¢ÉÕ¡ÙLighthouse²ñ°÷¸ÂÄê¥»¥Ã¥È¡Ê\16,500¡Ë¤ò¤´¹ØÆþ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤ëÊý¡¡Lighthouse²ñ°÷Í¸ú¡§¥¤¥Ù¥ó¥È³«ºÅ»þÅÀ¤ÇLighthouse²ñ°÷¤È¤·¤ÆÍ¸ú¤Ê¾õÂÖ¤ÊÊý¡¡12·î6ÆüÅöÆü¡¢²ñ¾ì¼õÉÕ¤Ç¤Î¥Á¥±¥Ã¥È"¤â¤®¤ê"³ÎÇ§¤¬µÏ¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤Êý¡¡½ÅÍ×¡§ÅöÆü¥ê¥¢¥ë¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë»²²Ã¤µ¤ì¤¿¤¬¡¢¥ª¥ó¥é¥¤¥ó²ñ¤Ë¤â»²²Ã¤·¤¿¤¤¡ª¤È¤¤¤¦Êý¸þ¤±¤Ë"2¥»¥Ã¥È¤Þ¤Ç"¤´¹ØÆþ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤è¤¦¤ËÊÑ¹¹¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×¤Èµ½Ò¡£
ºÇ¸å¤Ë¡ÖÃ±ÉÊ¤ÎÊÉ³Ý¤±¥«¥ì¥ó¥À¡¼¤äÂî¾å¥«¥ì¥ó¥À¡¼¤Ï¥á¥ó¥Ð¡¼¥·¥Ã¥×²ñ°÷¤Ç¤Ï¤Ê¤¤Êý¤Ç¤â¹ØÆþ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¥«¥ì¥ó¥À¡¼¤Ï´°Á´¼õÃíÀ¸»º¤Î¤¿¤á¡¢10¡¿21¤Þ¤Ç¤·¤«¹ØÆþ¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡ª¤ªÁá¤á¤Ë¡ª¡×¤ÈPR¤·¤¿¡£
Lighthouse¤ÏÆþ²ñ¶â¤¬500±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¡¢·î³ÛÈñ¤¬1500±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¡£
·ÄÂçÂ´¤ÎÅÏî´¤Ï20Ç¯¤Ë¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤ËÆþ¼Ò¡£23Ç¯7·î¤«¤éÂÎÄ´ÉÔÎÉ¤ÇÎÅÍÜ¡£ÉÂÌ¾¤Ï¸øÉ½¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢ºòÇ¯10·î1Æü¤ÎÅê¹Æ¤Ç¡ÖPTSD¡×¡Ê¿´Åª³°½ý¸å¥¹¥È¥ì¥¹¾ã³²¡Ë¤ò´µ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤ò¸øÉ½¡£1·îËö¤Ë¤Ï½é¥Õ¥©¥È¥¨¥Ã¥»¡¼¡ÖÆ©ÌÀ¤òËþ¤¿¤¹¡×¤ò½ÐÈÇ¡£½é¼Ì¿¿½¸¡Ö¿åÊ¿Àþ¡×¤Ç¤Ï¿åÃå»Ñ¤ä²¼Ãå»Ñ¤ËÄ©Àï¡£9·î1Æü¤Ë¤Ï´°Á´Ì¤¸ø³«¥«¥Ã¥È160¥Ú¡¼¥¸¤Î¥Ç¥¸¥¿¥ë¼Ì¿¿½¸¡ÖRe:¿åÊ¿Àþ¡×¤ò¥ê¥ê¡¼¥¹¡£