º´Æ£Î´ÂÀ¡¢¿À¸Í¤Ç¿ÌºÒ¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Î¼ç±éÉñÂæ¡ÖÌÀÆü¤òÍî¤È¤·¤Æ¤â¡×¾å±éÃæ¡ÖËÜÅö¤Ë²¿¤âÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¡×
ÇÐÍ¥º´Æ£Î´ÂÀ¡Ê45¡Ë¤¬¡¢16Æü¤Þ¤Çºå¿À¡¦Ã¸Ï©Âç¿ÌºÒ¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¤·¤¿¼ç±éÉñÂæ¡ÖÌÀÆü¤òÍî¤È¤·¤Æ¤â¡×¡ÊÊ¼¸Ë¸©Î©·Ý½ÑÊ¸²½¥»¥ó¥¿¡¼¡Ë¤Ë½Ð±éÃæ¤À¡£22¡Á27Æü¤ÏÅìµþ¡¦EX¥·¥¢¥¿¡¼Ï»ËÜÌÚ¤Ç¾å±é¤µ¤ì¤ë¡£25ºÐ¤È55ºÐ¤ò±é¤¸¤ë¡¢¸½ºß45ºÐ¤Îº´Æ£¤ËÊ¹¤¤¤Æ¤ß¤¿¡£¡Ú¾®Ã«Ìî½ÓºÈ¡Û
¡þ¡þ¡¡¡¡¡þ¡þ
º´Æ£¤¬±é¤¸¤ë¿À¸Í¤ÎÁÏ¶È80Ç¯¤ÎÏ·ÊÞÎ¹´Û¤Î¼ÒÄ¹¡¦¶ÍÌîÍº²ð¤Ï¸½ºß55ºÐ¡£1995Ç¯¡ÊÊ¿7¡Ë1·î17Æü¤Î¿ÌºÒ¤Ç¿´¤Î½ý¤òÊú¤¨¡¢¿ÍÀ¸¤Ë¸þ¤¹ç¤Ã¤ÆÀ¸¤¤Æ¤¤¿¡£¤½¤Î25ºÐ¤È55ºÐ¤ò±é¤¸¤ë¡£
¡Ö25ºÐ¤È55ºÐ¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤ò¡¢¤É¤³¤Þ¤ÇÊÑ²½¤ò¤Ä¤±¤ë¤«¡£¤½¤³¤Ï¼«Ê¬¤Ç·è¤á¤é¤ì¤ë¤È¤³¤í¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢±é½Ð²È¤Î·ª»³Ì±Ìé¤µ¤ó¤¬¤É¤¦¤¤¤¦¤Õ¤¦¤ÊÉ½¸½¤Ç¸«¤»¤Æ¤¤¤³¤¦¤È¹Í¤¨¤¿¤«¡¢¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¹Ô¤Ã¤¿¤êÍè¤¿¤ê¤¹¤ë¤Î¤Ç¡¢¤É¤¦¤ä¤Ã¤Æ¸«¤»¤ë¤Î¤«¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢¤¹¤´¤¯³Ú¤·¤¤¤Ç¤¹¡£25ºÐ¤«¤é55ºÐ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤âÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¤È¤³¤í¤â¤¢¤ë¤·¡¢ÊÑ¤ËÊÑ²½¤ò¤Ä¤±¤¹¤®¤Æ¡¢¼Çµï¤·¤Æ¤ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢ÁÀ¤Ã¤Æ¤ë¤Ê¤Ã¤Æ¸«¤¨¤Á¤ã¤¦¤Î¤Ï¤¹¤´¤¯¼ä¤·¤¤¡£¤½¤³¤Ï¥Ê¥Á¥å¥é¥ë¤Ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
·ª»³»á¤«¤é¤Ï¡Ö¸ÀÍÕ¤Î¥¥ã¥Ã¥Á¥Ü¡¼¥ë¤Ç¡¢¸ÀÍÕ¤ÎÎ¢Â¦¤Ë¤¢¤ë¤â¤Î¤ò¤Á¤ã¤ó¤ÈÉ½¸½¤Ç¤¤ëÌò¼Ô¡×¤È¤·¤Æ¡¢»ØÌ¾¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡Ö¤À¤È¤·¤¿¤é²¶¤¸¤ã¤Ê¤¤¡¢¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤³¤È¤ò¤Á¤ç¤Ã¤È¾éÃÌ¤Ç»×¤¤¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡¢¤½¤ì¤Ã¤ÆËÜÅö¤Ë¤½¤¦»×¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¡¢ËÍ¤Î²ÄÇ½À¤ËÅÒ¤±¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¤Î¤¬¤¹¤´¤¯¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡£¤À¤«¤é¤³¤½¡¢·ª»³¤µ¤ó¤Î´üÂÔ¤Ë¤Á¤ã¤ó¤È±þ¤¨¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£°ì¸Ä°ì¸Ä¤Î²ñÏÃ¡¢É½ÌÌÅª¤Ê¤³¤È¤À¤±¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¡¢¤½¤ì¤òÀâÌÀ¤·¤¹¤®¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¤¤¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¡£¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¤½¤Î¾ú¤·½Ð¤¹¶õµ¤´¶¤È¤«¤Ç¡¢¤ªµÒ¤µ¤ó¤Ë²¿¤«´¶¤¸¼è¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤è¤¦¤ÊÉ½¸½¤ò¤·¤¿¤¤¡£¤À¤«¤é¤¹¤´¤¯Âç¤¤Ê²ÝÂê¤Ë¤Ê¤ëºîÉÊ¤À¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£Àª¤¤¤Ç¥Ð¡¼¥Ã¤È²¡¤»¤ëºîÉÊ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×
08Ç¯¤ËTBS·Ï¡ÖROOKES¡×¤ÇÏ¢Â³¥É¥é¥Þ½é¼ç±é¡£ÉÔÎÉ¤À¤é¤±¤ÎÌîµåÉô¤Î¿·ÊÆ´ÆÆÄ¤ò±é¤¸¤Æ¡¢28ºÐ¤ÇÂç¥Ö¥ì¡¼¥¯¤·¤¿¡£¤½¤·¤Æº£¡¢45ºÐ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡ÖËÜÅö¤Ë²¿¤âÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤Ê¤Ã¤Æ»×¤Ã¤Á¤ã¤¤¤Þ¤¹¤Í¡£¡Ø¤¢¤ó¤Þ¤êÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¿Í¤Ï¡¢Ë«¤á¤Æ¤ë¤Î¤«¤è¤¯Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¡£°¤¯¸À¤¦¤È¡¢À®Ä¹¤·¤Æ¤Ê¤¤¤Ê¤Ã¤Æ»×¤Ã¤Á¤ã¤¦¤È¤³¤í¤â¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¢¤Ç¤â¡¢¤¤¤í¤¤¤í¤ÊºîÉÊ¤È¤«¡¢¤¤¤í¤¤¤í¤ÊÊý¤È½Ð²ñ¤Ã¤Æ¡¢·Ð¸³ÃÍ¤ÏÃÎ¤é¤º¤Î¤¦¤Á¤ËÀÎ¤ËÈæ¤Ù¤ì¤Ð¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¤±¤É¡£¤½¤ì¤Ï¤Í¡¢ËÍ¤Ë¸Â¤é¤º¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«ÊÑ¤ï¤ó¤Ê¤¤¤Ê¤Ã¤Æ¡×
40Âå¤ò·Þ¤¨¤ë¤È¡È¥ª¥¸¥µ¥ó¡É¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤¬¤Á¤À¤¬¡Ä¡£
¡ÖËÍ¤¿¤Á¤Î»Å»ö¤Ï¡¢¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿°ÕÌ£¤Ç¤Ï·Ã¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤ä¤Ã¤Ñ¤êÇ¯Îð¤â¡¢¤¤¤í¤¤¤í¤ÊÌò¤â¤ä¤é¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¤é¡£¤¤¤í¤¤¤í¤Ê»É·ã¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤³¤Ç¸Ï¤ì¤Æ¤ë¤ï¤±¤Ë¤Ï¤¤¤«¤Ê¤¤¤ß¤¿¤¤¤Ê¡£¤½¤¦¤¤¤¦µ¡²ñ¤¬Â¿¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡×
º£²ó¤ÎÉñÂæ¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¤Ê¤ë¡¢ºå¿À¡¦Ã¸Ï©Âç¿ÌºÒ¤¬µ¯¤¤¿»þ¤ÏÃæ³Ø3Ç¯À¸¤À¤Ã¤¿¡£
¡ÖËÍ¤ÏÅìµþ¤Ë¤¤¤Þ¤·¤¿¤«¤éÄ¾ÀÜÅª¤Ê·Ð¸³¤ò¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£¤À¤±¤É¡¢¥Æ¥ì¥Ó¤ò¤Ä¤±¤ì¤ÐËÜÅö¤ËÂçÊÑ¤Ê¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ÍÄ¤¤¤Ê¤¬¤é¤Ë¡¢¤½¤Î¼Â´¶¤Î»ý¤Æ¤Ê¤µ¡¢¤ß¤¿¤¤¤Ê¤È¤³¤í¤¬¤¹¤´¤¯ÉÝ¤¯´¶¤¸¤¿¤Î¤ò³Ð¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£²¿¤Ç¤³¤ó¤ÊÂçÊÑ¤Ê¤³¤È¤¬µ¯¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡¢¼þ¤ê¤ò¸«¤Æ¤âÃÏ¿Ì¤Ë¤è¤ë±Æ¶Á¤¬ÌÜ¤Ë¸«¤¨¤Æ¤¢¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¤½¤Î°ìÊý¤Ç¡¢ÈïºÒ¤µ¤ì¤¿Êý¤¿¤Á¤¬ËÜÅö¤ËÂçÊÑ¤Ê¤Î¤ÏÊ¬¤«¤ë¤«¤é¡£¤½¤Î¼Â´¶¤¬»ý¤Æ¤Ê¤¤¤È¤³¤í¤Ë¡¢²¿¤«¤½¤Î»õ¤¬¤æ¤µ¤È¤«¶²ÉÝ¿´¤ò³Ð¤¨¤Þ¤·¤¿¡×
¡ÊÂ³¤¯¡Ë
¢¡º´Æ£Î´ÂÀ¡Ê¤µ¤È¤¦¡¦¤ê¤å¤¦¤¿¡Ë1980Ç¯¡Ê¾¼55¡Ë2·î27Æü¡¢ÅìµþÅÔÀ¸¤Þ¤ì¡£ÆüÂç·Ý½Ñ³ØÉô±Ç²è³Ø²Êºß³ØÃæ¤Î99Ç¯¡ÊÊ¿11¡Ë¤ËÉñÂæ¡ÖBOYS TIME¡×¤ÇÇÐÍ¥¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£00Ç¯TBS·Ï¡ÖÃÓÂÞ¥¦¥¨¥¹¥È¥²¡¼¥È¥Ñ¡¼¥¯¡×¡£02Ç¯TBS·Ï¡ÖÌÚ¹¹ÄÅ¥¥ã¥Ã¥Ä¥¢¥¤¡×¡£05Ç¯¡ÖÀäÂÐ¶²ÉÝBooth¥Ö¡¼¥¹¡×¤Ç±Ç²è½é¼ç±é¡£07Ç¯¡ÖÆü·Ý¾Þ¡×¡£08Ç¯TBS·Ï¡ÖROOKIES¡×¤ÇÏ¢Â³¥É¥é¥Þ½é¼ç±é¡£09Ç¯¡Ö¥Ó¥í¥¯¥·¡¼¡¦¥Ö¥ë¡¼¥¹¡×¤ÇÉñÂæ½é¼ç±é¡£10Ç¯¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ö¤Þ¤Ã¤¹¤°¤ÊÃË¡×¡£179¥»¥ó¥Á¡£A·¿¡£