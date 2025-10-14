¥É·³¡Ö25²¯±ßÃË¡×¤ÏPS½ÐÈÖ¤Ê¤·¤Ç¡ÈÂàÃÄ¡É¤«¡Ä¥ê¡¼¥°Í¥¾¡·èÄêS¤â¥í¡¼¥¹¥¿¡¼³°¡¡¥Ö¥ë¥Ú¥ó¶¯²½¤Ç26ºÐ±¦ÏÓ¤¬½éÅÐÏ¿
¥³¥ó¥Õ¥©¡¼¥È¤Ï¥Ý¥¹¥È¥·¡¼¥º¥ó½ÐÈÖ¤Ê¤·¤Î¾õÂÖ¤À(C)Getty Images
¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ï¸½ÃÏ»þ´Ö10·î13Æü¡¢Å¨ÃÏ¤Ç¥Ö¥ë¥ï¡¼¥º¤È¤Î¥ê¡¼¥°Í¥¾¡·èÄê¥·¥ê¡¼¥º¤Ë¸þ¤±¤¿¥í¡¼¥¹¥¿¡¼26¿Í¤òÈ¯É½¡£
¡ÚÆ°²è¡Û¥³¥ó¥Õ¥©¡¼¥È¤ÎËÜÎÝÂÇ¥·¡¼¥ó¡ÄºÆ¤ÓÍº»Ñ¤ò¸«¤»¤é¤ì¤ë¤«
¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹ÀìÌç¥á¥Ç¥£¥¢¡ØDodgers Way¡Ù¤Ï¡¢¡Ö¥Ö¥ë¥Ú¥óÅê¼ê¤ò¶¯²½¤¹¤ë¤¿¤á¡¢¥Ù¥ó¡¦¥«¥¹¥Ñ¥ê¥¢¥¹¤ò¥Ê¡¦¥ê¡¼¥°Í¥¾¡·èÄê¥·¥ê¡¼¥º¡ÊNLCS¡Ë¤Î¥í¡¼¥¹¥¿¡¼¤Ë²Ã¤¨¤¿¡£Æ±»þ¤Ë¡¢¥À¥ë¥È¥ó¡¦¥é¥Ã¥·¥ó¥°¤ò³°¤·¤¿¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¡¡26ºÐ¤Î¥Ù¥ó¡¦¥«¥¹¥Ú¥ê¥¢¥¹¤Ï¥Ý¥¹¥È¥·¡¼¥º¥ó¤Ç¤Ï½é¤ÎÅÐÏ¿¤Ç¡¢º£µ¨¤Ï46»î¹ç¤ËÅÐÈÄ¤·¤Æ7¾¡5ÇÔ¡¢ËÉ¸æÎ¨4.64¤ÎÀ®ÀÓ¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢24ºÐ¤Î¼ã¼êÍË¾³ô¡¢¥À¥ë¥È¥ó¡¦¥é¥Ã¥·¥ó¥°¤¬³°¤ì¤¿¤³¤È¤Ç¡Ö³°Ìî¼ê¤Î¥¸¥ã¥¹¥Æ¥£¥ó¡¦¥Ç¥£¡¼¥ó¤È¥æ¡¼¥Æ¥£¥ê¥Æ¥£¥×¥ì¡¼¥ä¡¼¤Î¥¥à¡¦¥Ø¥½¥ó¤ò¥í¡¼¥¹¥¿¡¼¤Ë»Ä¤¹¤³¤È¤â²ÄÇ½¤Ë¤·¤¿¤¬¡¢Èà¤é¤Ï½ã¿è¤Ë¹µ¤¨¤È¤·¤Æ¤ÎÌò³ä¤À¡£¥Ç¥£¡¼¥ó¤Ï¥Ý¥¹¥È¥·¡¼¥º¥ó¤Ç¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Î¼éÈ÷¸Ç¤á¤È¤·¤Æ6»î¹ç¤Ë¥Ù¥ó¥Á¤«¤é½Ð¾ì¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢ÂÇÀÊ¤Ë¤ÏÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢Åê¼ê¤Ç¤Ï¥ê¥ê¡¼¥Õ¤ÇÉÔ°Â»ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë37ºÐ¤Î¥Ö¥ì¡¼¥¯¡¦¥È¥é¥¤¥Í¥ó¤ÏÅÐÏ¿¤µ¤ì¡¢Ìî¼ê¤Ç¤Ïº£²ó¤â¥Þ¥¤¥±¥ë¡¦¥³¥ó¥Õ¥©¡¼¥È¤¬½Ð¾ìÅÐÏ¿¤«¤é³°¤ì¤¿¡£º£µ¨1Ç¯1700Ëü¥É¥ë¡ÊÌó25²¯±ß¡Ë¤Ç²ÃÆþ¤·¤¿32ºÐ¤Ï¥Ý¥¹¥È¥·¡¼¥º¥ó¤¹¤Ù¤Æ¥í¡¼¥¹¥¿¡¼³°¡£¤³¤Î¤Þ¤Þ½ÐÈÖ¤Ê¤·¤Ç¡¢¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤òµî¤ë²ÄÇ½À¤â¤¢¤ë¡£
[Ê¸/¹½À®:¥³¥³¥«¥é¥Í¥¯¥¹¥ÈÊÔ½¸Éô]