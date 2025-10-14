BANILA CO♡ロフト先行販売カラー「モカベア」リップ＆チーク登場

BANILA COの人気アイテム「ロマンティック ブラッシュ リップ＆チーク」に、ロフト先行カラー20モカベアが登場♡落ち着きのあるモカブラウンで大人可愛い印象を演出できます♪さらに同時発売の「シルキーグロウハイライター」全5色は、PK01ピンククラウドやWH01フローズンなど幅広いトーンに対応。全国ロフト店舗＆ネットストアで1,790円（税込）で購入可能です。

大人可愛い♡ロフト先行色リップ＆チーク



ロマンティック ブラッシュ リップ＆チーク

「ロマンティック ブラッシュ リップ＆チーク」20モカベアは、香り高いモカソフトブラウンでリップにもチークにも使用可能♡

価格は1,790円（税込）で、ロフト全国店舗およびネットストアで購入できます。落ち着きのある色味で秋冬メイクにぴったり。リップとチークをひとつで揃えられる便利さも魅力です。

シルキーグロウハイライターで自然なツヤ感



シルキーグロウハイライター

「シルキーグロウハイライター」は全5色・1,790円（税込）。PK01ピンククラウドやローズヘイローなど、ブルベ・イエベ・ナチュラルトーンに合わせて選べます♡

頬や目元、鼻筋にのせるだけで自然なツヤ感をプラス。全国ロフト店舗＆ネットストアで手軽に取り入れられる秋冬マストアイテムです。

秋冬メイクを先取り♡BANILA COで大人可愛いツヤ肌



ロフト先行販売のBANILA CO「ロマンティック ブラッシュ リップ＆チーク」20モカベアと、シルキーグロウハイライター全5色は1,790円（税込）でゲット可能となっています♪

全国のロフト店舗およびネットストアで購入でき、落ち着きブラウンで大人可愛い秋冬メイクを楽しめます♡ぜひチェックしてみてください。