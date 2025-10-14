早慶上理の中で「最も知名度が高いと思う大学」ランキング！ 2位「慶應義塾大学」、1位は？ 【2025年調査】
日本の私立名門として知られる早慶上理は、それぞれが独自の個性と強みを持ち、多くの学生が憧れる存在です。学問の深さやキャンパスの雰囲気、学生の気風など、見る人によって印象はさまざま。
All About ニュース編集部では、2025年10月1〜3日の期間、全国10〜70代の男女300人を対象に、「早慶上理に関するアンケート」を実施しました。その中から、「早慶上理の中で最も知名度が高いと思う大学」ランキングの結果をご紹介します。
【4位までの全ランキング結果を見る】
回答者からは「日本や世界で活躍している人が多いイメージで、とても有名だからです」（60代女性／愛知県）、「福沢諭吉で有名だから」（50代女性／愛知県）、「医師や経営が多く、メディアにもよく取り上げられていて誰もが知っているから」（30代女性／愛知県）といった声が集まりました。
回答者からは「スポーツ・政治・芸能など幅広い分野で卒業生が活躍しているイメージがあるから」（40代男性／福岡県）、「1番派手なイメージがあり、高い学力を持ちながら学生生活も楽しんでいるイメージがあるため」（20代女性／埼玉県）、「有名人を多数輩出していたり駅伝などでもよく聞くので知名度は高い」（40代男性／兵庫県）といった声が集まりました。
※回答者からのコメントは原文ママです
この記事の執筆者：
坂上 恵
All About ニュースの編集者。オールアバウトに入社後、SNSトレンドにフォーカスした記事執筆やSEOライティングの経験を経て、のちにAll About ニュースチームのメンバーに加入。現在は旅行・カルチャー・エンタメなどを中心に企画編集を担当。東京都出身。居酒屋巡りとスポーツ観戦が生きがい。
(文:古原 美咲)
All About ニュース編集部では、2025年10月1〜3日の期間、全国10〜70代の男女300人を対象に、「早慶上理に関するアンケート」を実施しました。その中から、「早慶上理の中で最も知名度が高いと思う大学」ランキングの結果をご紹介します。
2位：慶應義塾大学／135票「早慶」として早稲田大学と双璧をなす慶應義塾大学は、日本の私学の雄として非常に高い知名度を誇ります。創立者・福澤諭吉の「独立自尊」の精神のもと、社会の各分野にリーダーを輩出しており、その卒業生ネットワークである「三田会」は絶大な影響力を持っています。医学部や理工学部なども有名で、文理問わず高い評価を得ています。スポーツやイベントも活発で、全国的にも広く知られています。
回答者からは「日本や世界で活躍している人が多いイメージで、とても有名だからです」（60代女性／愛知県）、「福沢諭吉で有名だから」（50代女性／愛知県）、「医師や経営が多く、メディアにもよく取り上げられていて誰もが知っているから」（30代女性／愛知県）といった声が集まりました。
1位：早稲田大学／185票早稲田大学は、創設者・大隈重信の精神を受け継ぎ、「学問の独立」を掲げるマンモス校として非常に高い知名度を誇ります。多様性を重んじる自由な校風と、活発なサークル・部活動が特徴で、全国各地から学生が集まります。特に政治家やジャーナリスト、作家など、メディアに登場するOB・OGが多いため、一般層への知名度が非常に高いと言えます。高田馬場・早稲田周辺の学生街も有名です。
回答者からは「スポーツ・政治・芸能など幅広い分野で卒業生が活躍しているイメージがあるから」（40代男性／福岡県）、「1番派手なイメージがあり、高い学力を持ちながら学生生活も楽しんでいるイメージがあるため」（20代女性／埼玉県）、「有名人を多数輩出していたり駅伝などでもよく聞くので知名度は高い」（40代男性／兵庫県）といった声が集まりました。
※回答者からのコメントは原文ママです
この記事の執筆者：
坂上 恵
All About ニュースの編集者。オールアバウトに入社後、SNSトレンドにフォーカスした記事執筆やSEOライティングの経験を経て、のちにAll About ニュースチームのメンバーに加入。現在は旅行・カルチャー・エンタメなどを中心に企画編集を担当。東京都出身。居酒屋巡りとスポーツ観戦が生きがい。
(文:古原 美咲)