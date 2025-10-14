13日から14日にかけても、県内各地でクマの目撃が相次いでいます。山形県山形市でも市街地でクマの出没、また痕跡や鳴き声が確認されるなどしています。山形市の状況です。

【写真を見る】山形市の市街地でクマの目撃、フン、鳴き声などを確認 市と警察が注意を呼びかけ（山形）

14日（火曜）午前2時17分頃 印役町一丁目地内の堤防敷にてクマ1頭を目撃

14日（火曜）午前1時25分頃 泉町地内の路上にてクマ1頭を目撃

13日（月曜）午後8時35分頃 白山一丁目付近の路上にてクマの疑いがある鳴き声の近隣住民通報

13日（月曜）午前7時50分頃 富の中三丁目地内の路上にてクマの疑いのある経過時間不明のフンを確認

市と警察がパトロールするなど、住民に注意を呼びかけています。

現場地図です。（市公表 yahooでご覧の方は画像リンクで）

■富の中でフン

ヤマザワ富の中店の北東の住宅街です。

■白山で鳴き声

線路の脇に、道路から一段窪んだ草むらがあり、そこで鳴いたか。道路を歩いていると、姿は見えません。

■泉町の路上

クマは河川を伝って移動するとされています。以前銅町に出た個体と同一かは未定ですが、芋煮会時にはごみを残さないなどの誘引防止対策が必要です。

■印役町の堤防敷

市の陸上競技場など、中高生や児童も利用する施設のそばだけに、心配です。