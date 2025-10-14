¡Ö¤Ð¤±¤Ð¤±¡×ÎëÌÚÆàÊæ»Ò¥¢¥Ê¡ÖÉÔ²º¤Ê¶õµ¤¤¬¡¢¤¢¤Á¤³¤Á¤Ç¡×ÂçµÈ¡Ö¥À¥¤¥ì¥¯¥È¤Ë³ø¤ËÊÆ¤ò¡Ä¡×¤È¿´ÇÛ
üâÀÐ¤¢¤«¤ê¤¬¥Ò¥í¥¤¥ó¤ÎNHKÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ö¤Ð¤±¤Ð¤±¡×¡Ê·î¡Á¶âÍË¡ËÂè12ÏÃ¤¬14Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡£
¾ðÊóÈÖÁÈ¡Ö¤¢¤µ¥¤¥Á¡×MC¿Ø¤âÄ«¥É¥é¼õ¤±¤·¤¿¡£
¢¨°Ê²¼¥Í¥¿¤Ð¤ì¤ò´Þ¤ß¤Þ¤¹¡£
¤¢¤é¤¹¤¸¤Ï¡¢¥È¥¡ÊüâÀÐ¤¢¤«¤ê¡Ë¤¬Æ¯¤¯µ¡¿¥¤ê¹©¾ì¤¬¡¢·Êµ¤°²½¤Ç»ñ¶âÆñ¤Ë¡£¼ÒÄ¹¤Ç¤¢¤ê¿ÆÀÌ¤Î±«À¶¿åÑ£¡ÊÄé¿¿°ì¡Ë¤¬¶âºö¤Ë·«¤ê½Ð¤·¡¢¤½¤Î´Ö¡¢±«À¶¿å²È¤Î»°ÃË¡¦»°Ç·¾ç¡ÊÈÄ³ÀÍû¸÷¿Í¡Ë¤¬¼ÒÄ¹ÂåÍý¤òÌ³¤á¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¥È¥¤ä¥Á¥è¡ÊÁÒÂô°ÉºÚ¡Ë¡¢¤»¤ó¡Ê°ÂÃ£ÌÚÇµ¡Ë¡¢½÷À½¾¶È°÷¤¿¤Á¤Ë¤âÉÔ°Â¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£°ìÊý¡¢¾¾Ìî²È¤Ç¤Ï´ª±¦±ÒÌç¡Ê¾®Æü¸þÊ¸À¤¡Ë¤Ë¤è¤ë¶äÆóÏº¡Ê´²°ìÏº¡Ë¤Ø¤ÎÀ×¼è¤ê¶µ°é¤¬²áÇ®¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¤½¤ó¤Ê¤¢¤ëÆü¡¢¶âºöÃæ¤ÎÑ£¤¬ÅÝ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£ºÊ¥¿¥¨¡ÊËÌÀî·Ê»Ò¡Ë¤¬´ÇÉÂ¤·¤è¤¦¤È¤¹¤ë¤¬¡¢½÷Ãæ¤Ë¤â²Ë¤ò½Ð¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤«¤æ¤òºî¤í¤¦¤È¤·¤ÆÊÆ¤ò¾Ç¤¬¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£
ÎëÌÚÆàÊæ»Ò¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤Ï¡ÖÉÔ²º¤Ê¶õµ¤¤¬¡¢¤¢¤Á¤³¤Á¤Ç¡×¤ÈÄ«¥É¥é¼õ¤±¤·¤¿¡£ÇîÂ¿ÂçµÈ¤Ï¡Ö²È¤Î³Ê¤È¤«¡¢»°ÃËË·¤À¤È¤«¡¢Â©¶ì¤·¤µ¤È¤«¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤Í¡×¤È±þ¤¸¤¿¡£²Ú´Ý¤Ï»°Ç·¾ç¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö²¿¤Ç¤â²¡¤·¤Ä¤±¤Ê¤¤¤Ç¤¯¤ì¤È¸À¤¦¤ï¤ê¤Ë¤Ï¡¢¤½¤³¤Þ¤Ç²¡¤·¤Ä¤±¤Æ¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¤¡¢¡Ö¿Æ»Ò¤Î³Î¼¹¤¬¤Þ¤À¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡×¤È¸ÀµÚ¤·¤¿¡£
ÂçµÈ¤Ï¥¿¥¨¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¤ªÊì¤µ¤óÂç¾æÉ×¤«¤Ê¡¢¥À¥¤¥ì¥¯¥È¤Ë³ø¤ËÊÆÆþ¤ì¤Æ¡¢¾Æ¤¤¤Æ¤¿¤è¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£²Ú´Ý¤Ï¡Ö¿åÆþ¤ì¤ë¤³¤È¤Ç¤ª´¡¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ó¤À¤è¤Í¡¢µÕ¤Ë¡×¤È²òÀâ¤·¤¿¡£
¡Ö¤Ð¤±¤Ð¤±¡×¤ÏÄ«¥É¥éÂè113ºîÌÜ¤Ç¡¢¾¾¹¾¤ÎË×Íî»ÎÂ²¤ÎÌ¼¡¦¾®Àô¥»¥Ä¤È¥é¥Õ¥«¥Ç¥£¥ª¡¦¥Ï¡¼¥ó¡Ê¾®ÀôÈ¬±À¡Ë¤ò¥â¥Ç¥ë¤Ë¡¢À¾ÍÎ²½¤ÇµÞÂ®¤Ë»þÂå¤¬°Ü¤êÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¯ÌÀ¼£ÆüËÜ¤ÎÃæ¤ÇËä¤â¤ì¤Æ¤¤¤Ã¤¿¿Í¡¹¤Î»Ñ¤òÉÁ¤¯¡£