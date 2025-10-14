東京市場　ピボット分析（主要国通貨）
ピボット分析

ドル円
終値152.28　高値152.45　安値151.65

153.40　ハイブレイク
152.93　抵抗2
152.60　抵抗1
152.13　ピボット
151.80　支持1
151.33　支持2
151.00　ローブレイク

ユーロドル
終値1.1570　高値1.1630　安値1.1558

1.1686　ハイブレイク
1.1658　抵抗2
1.1614　抵抗1
1.1586　ピボット
1.1542　支持1
1.1514　支持2
1.1470　ローブレイク

ポンドドル
終値1.3333　高値1.3366　安値1.3315

1.3412　ハイブレイク
1.3389　抵抗2
1.3361　抵抗1
1.3338　ピボット
1.3310　支持1
1.3287　支持2
1.3259　ローブレイク

ドルスイス
終値0.8041　高値0.8058　安値0.8000

0.8124　ハイブレイク
0.8091　抵抗2
0.8066　抵抗1
0.8033　ピボット
0.8008　支持1
0.7975　支持2
0.7950　ローブレイク