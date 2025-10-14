東京市場 ピボット分析（主要国通貨）
ピボット分析
ドル円
終値152.28 高値152.45 安値151.65
153.40 ハイブレイク
152.93 抵抗2
152.60 抵抗1
152.13 ピボット
151.80 支持1
151.33 支持2
151.00 ローブレイク
ユーロドル
終値1.1570 高値1.1630 安値1.1558
1.1686 ハイブレイク
1.1658 抵抗2
1.1614 抵抗1
1.1586 ピボット
1.1542 支持1
1.1514 支持2
1.1470 ローブレイク
ポンドドル
終値1.3333 高値1.3366 安値1.3315
1.3412 ハイブレイク
1.3389 抵抗2
1.3361 抵抗1
1.3338 ピボット
1.3310 支持1
1.3287 支持2
1.3259 ローブレイク
ドルスイス
終値0.8041 高値0.8058 安値0.8000
0.8124 ハイブレイク
0.8091 抵抗2
0.8066 抵抗1
0.8033 ピボット
0.8008 支持1
0.7975 支持2
0.7950 ローブレイク
