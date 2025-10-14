東京市場 ピボット分析（資源国通貨）
東京市場 ピボット分析（資源国通貨）
ピボット分析
オージードル
終値0.6515 高値0.6533 安値0.6491
0.6577 ハイブレイク
0.6555 抵抗2
0.6535 抵抗1
0.6513 ピボット
0.6493 支持1
0.6471 支持2
0.6451 ローブレイク
キーウィドル
終値0.5725 高値0.5759 安値0.5719
0.5790 ハイブレイク
0.5774 抵抗2
0.5750 抵抗1
0.5734 ピボット
0.5710 支持1
0.5694 支持2
0.5670 ローブレイク
ドルカナダ
終値1.4036 高値1.4039 安値1.3983
1.4112 ハイブレイク
1.4075 抵抗2
1.4056 抵抗1
1.4019 ピボット
1.4000 支持1
1.3963 支持2
1.3944 ローブレイク
