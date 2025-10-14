東京市場　ピボット分析（資源国通貨）
ピボット分析

オージードル
終値0.6515　高値0.6533　安値0.6491

0.6577　ハイブレイク
0.6555　抵抗2
0.6535　抵抗1
0.6513　ピボット
0.6493　支持1
0.6471　支持2
0.6451　ローブレイク

キーウィドル
終値0.5725　高値0.5759　安値0.5719

0.5790　ハイブレイク
0.5774　抵抗2
0.5750　抵抗1
0.5734　ピボット
0.5710　支持1
0.5694　支持2
0.5670　ローブレイク

ドルカナダ
終値1.4036　高値1.4039　安値1.3983

1.4112　ハイブレイク
1.4075　抵抗2
1.4056　抵抗1
1.4019　ピボット
1.4000　支持1
1.3963　支持2
1.3944　ローブレイク