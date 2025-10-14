ジョンソン米下院議長 今回の政府機関閉鎖は史上最長となる可能性があると警告 ジョンソン米下院議長 今回の政府機関閉鎖は史上最長となる可能性があると警告

ジョンソン下院議長（共和党）は今回の政府機関閉鎖は史上最長となる可能性があると述べた。民主党が政府機関を再開するまで交渉しない、我々は米国史上最も長い政府閉鎖に向かっている。



過去の閉鎖期間は2018年末から2019年1月にかけ過去最長35日間だった。閉鎖が長引けば雇用統計など重要統計発表は延期になり金融市場に大きな影響を及ぼす可能性がある。そんな中、米労働統計局（BLS）は9月の消費者物価指数を24日に発表する、当初は15日だった。政府閉鎖中としては異例の対応となる。

