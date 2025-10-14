今回は、会社の子持ち社員に不満を抱える女性が、子持ち社員のズル休みを上司に報告した結果についてのエピソードを紹介します。

子持ち社員へのイライラが募り…

「最近私がイライラするのが、職場の“子持ち様”。子供が病気とかで急に休んだり早退して、そのせいで私の仕事が増えることもよくあるんです。

そしてこの前、公園の前にあるカフェのテラスで食事していたんですが、公園で同僚の“子持ち様”の姿を目撃しちゃったんです。しかも子供と一緒で、子供は元気そうに遊んでいて……。

たしかその前日、子供が熱出したとかで早退したのに、『子供が熱とか嘘つくなんて許せない……』と思いましたね。しかもその翌日、その子持ちの同僚はまた『子供の病気』を理由に欠勤していて……。

『これ、絶対ズル休みじゃん』と思った私は、そのことを上司に報告しました。しかし上司は『ズル休みなんてしてないと思うよ』と言って、全然私の話を聞いてくれませんでした。マジでムカつきます」（体験者：30代女性・会社員／回答時期：2023年6月）

▽ ただ、そもそもズル休みと決めつけるのはどうかと思いますがね……。

※Googirlが独自にアンケートを実施し、集めたGoogirl読者様の体験談をもとに記事化しています。