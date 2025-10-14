・ＮＹ原油先物期近（ＷＴＩ）
　１バレル＝５９．４９ドル（＋０．５９ドル）
・ＮＹ金先物期近（ＣＯＭＥＸ）
　１トロイオンス＝４１３３．０ドル（＋１３２．６ドル）
・ＮＹ銀先物期近（ＣＯＭＥＸ）
　１トロイオンス＝５０１３．０セント（＋３１９．２セント）
・シカゴ小麦先物期近
　１ブッシェル＝４９６．７５セント（－１．７５セント）
・シカゴコーン先物期近
　１ブッシェル＝４１０．７５セント（－２．２５セント）
・シカゴ大豆先物期近
　１ブッシェル＝１００７．７５セント（＋１．００セント）
・ＣＲＢ指数
　２９５．５４（＋２．７８）

出所：MINKABU PRESS