１３日の主要国際商品市況
・ＮＹ原油先物期近（ＷＴＩ）
１バレル＝５９．４９ドル（＋０．５９ドル）
・ＮＹ金先物期近（ＣＯＭＥＸ）
１トロイオンス＝４１３３．０ドル（＋１３２．６ドル）
・ＮＹ銀先物期近（ＣＯＭＥＸ）
１トロイオンス＝５０１３．０セント（＋３１９．２セント）
・シカゴ小麦先物期近
１ブッシェル＝４９６．７５セント（－１．７５セント）
・シカゴコーン先物期近
１ブッシェル＝４１０．７５セント（－２．２５セント）
・シカゴ大豆先物期近
１ブッシェル＝１００７．７５セント（＋１．００セント）
・ＣＲＢ指数
２９５．５４（＋２．７８）
出所：MINKABU PRESS
