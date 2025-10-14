『デジモンアドベンチャー02』リミテッドカラーの「インペリアルドラモン」が登場
バンダイスピリッツは、『デジモンアドベンチャー02』より「Figure-rise Standard Amplified インペリアルドラモン [リミテッドカラー]」(5,610円)を発売する。バンダイナムコグループ公式通販サイト「プレミアムバンダイ」にて現在予約を受け付けており、2026年2月発送予定。
2026年2月発送予定「Figure-rise Standard Amplified インペリアルドラモン [リミテッドカラー]」(5,610円)
『デジモンアドベンチャー02』より、Figure-rise Standard Amplified「インペリアルドラモン」がリミテッドカラーで登場。
メタリック成形色により伝説の竜戦士(ファイターモード)を重厚感あふれる姿で演出。本体のボディカラーを含む各所をこだわりの成形色を採用し立体化。
背部の大型ウイングは「インペリアルドラモンパラディンモード」のウイングを採用。大型ウイングは2段階構造により大きく広げることができる。
「インペリアルドラモン」の専用武器であるポジトロンレーザーは差し替えが可能。ファイターモードの必殺技『ギガデス』のポージングも再現できる。
(C)本郷あきよし・東映アニメーション
2026年2月発送予定「Figure-rise Standard Amplified インペリアルドラモン [リミテッドカラー]」(5,610円)
メタリック成形色により伝説の竜戦士(ファイターモード)を重厚感あふれる姿で演出。本体のボディカラーを含む各所をこだわりの成形色を採用し立体化。
背部の大型ウイングは「インペリアルドラモンパラディンモード」のウイングを採用。大型ウイングは2段階構造により大きく広げることができる。
「インペリアルドラモン」の専用武器であるポジトロンレーザーは差し替えが可能。ファイターモードの必殺技『ギガデス』のポージングも再現できる。
(C)本郷あきよし・東映アニメーション