ワカモノリサーチ社がこのほど、全国の現役高校生368人に対して「いま一番おもしろいなと思う芸人は誰ですか？」というアンケートを実施。その結果を公開した。



【調査結果】6位以下も納得！「いま一番面白いなと思う芸人」

第2位はテレビだけでなく、ピンでもYouTubeでも俳優業でも活躍をしている「霜降り明星」（8.2%）がランクイン。「コンビでも輝けるし、単体でもめっちゃ面白い」といった幅広い活躍を理由に挙げる声や、「YouTubeの企画が面白い」「切り抜きをずっと見てられる」といった、流行りが目まぐるしく変わる現代において、毎日見ても飽きないコンテンツを出し続ける企画力の高さも評価されていた。



第1位は「サンドウィッチマン」で、今回唯一の10％超え（12.0%）を記録。投票した理由として「子供でもわかるような漫才をしてくれてしかもとても面白いから」「安定に面白いから。突破ファイルとか楽しみにしてる」「人を傷つけないネタだから」といった“外さない安心感・安定感”を理由に挙げる高校生の声が目立っていた。



以下は発表されたランキングのトップ5。



第1位 サンドウィッチマン（12.0%）



第2位 霜降り明星（8.2%）



第3位 ジャルジャル（6.3%）



第4位 チョコレートプラネット（6.0%）



第5位 狩野英孝（4.6%）



（よろず～ニュース調査班）